Beatriz García Costa firma 'Malditos todos', un thriller en primera persona sobre la mente y sus abismos - Beatriz García Costa

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 6 de mayo de 2026.- La narrativa contemporánea ha encontrado en la exploración de la mente humana uno de sus territorios más fértiles, especialmente cuando se aborda desde la introspección y la vulnerabilidad. En este marco literario, el thriller psicológico se consolida como un género capaz de indagar en los límites emocionales y morales de los personajes.

‘Malditos todos’, de Beatriz García Costa, se inscribe en esta corriente con una propuesta que, escrita en primera persona, sumerge al lector en una experiencia íntima y perturbadora. Su aproximación se vincula con títulos de éxito del mismo género como Los renglones torcidos de Dios, al situar el foco en la complejidad de la mente y sus contradicciones más profundas.

La voz que habita el abismo: Eva y el relato desde dentro

‘Malditos todos’ se construye a partir de la voz de Eva, una joven de 25 años cuya vida transita entre la aparente normalidad y un progresivo desmoronamiento emocional. Su ingreso voluntario en un hospital psiquiátrico actúa como punto de partida de una historia que se adentra en la psicología del personaje, abordando temas como la salud mental, el acoso laboral o las relaciones afectivas marcadas por la inestabilidad.

A medida que avanza el relato, la estancia en el centro se convierte en un espacio de confrontación íntima, donde afloran episodios del pasado que habían permanecido silenciados: pérdidas, vínculos truncados y decisiones que siguen proyectando su sombra sobre el presente. Esa reconstrucción fragmentada de la memoria introduce una capa adicional de tensión, en la que la percepción de la realidad se vuelve cada vez más ambigua.

La narración en primera persona permite una inmersión directa en los pensamientos, miedos y deseos de la protagonista, lo que refuerza el carácter introspectivo de la obra. A través de una estructura con saltos temporales, se reconstruyen episodios clave de su vida, situando la obra dentro del thriller psicológico.

Esta intensidad narrativa y su capacidad de atrapar desde las primeras páginas refuerzan su valor como libro recomendado. El pulso del relato, sostenido con firmeza y naturalidad, permite además situarlo dentro de una novela ágil, donde la fluidez expresiva acompaña a una tensión que no decae, consolidando su presencia en el panorama actual sin artificios.

Entre la fragilidad y la resistencia: una historia de quiebres y reconstrucción

La evolución de Eva no responde a un esquema lineal, sino que se desarrolla entre contradicciones, impulsos y momentos de lucidez. La adicción, la culpa y el miedo conviven con una búsqueda constante de equilibrio, configurando un recorrido que conecta con conceptos como la resiliencia y la superación. Esta dimensión emocional se integra en una trama que ofrece una mirada crítica sobre las dinámicas sociales contemporáneas.

Ingeniera de telecomunicaciones de formación y profesional del ámbito tecnológico durante casi dos décadas, Beatriz García Costa ha desarrollado esta obra a lo largo de 17 años, en un proceso creativo progresivo que culminó con su publicación en 2025 bajo el sello Universo de Letras. Su trayectoria refleja una evolución desde los primeros escritos en la infancia hasta una propuesta literaria que combina intuición, observación y trabajo estructural. La implicación directa en aspectos como la construcción narrativa, la revisión del manuscrito o el desarrollo visual del libro evidencia un enfoque minucioso orientado a dotar de coherencia y personalidad al conjunto.

Por su enfoque introspectivo y su ritmo narrativo, la obra se consolida como una novela contemporánea de lectura envolvente. Su capacidad para conectar con inquietudes reales y conflictos reconocibles amplía su alcance dentro del panorama actual. Se perfila así como una propuesta destacada para quienes buscan profundidad emocional y complejidad narrativa, situándose entre las opciones a considerar cuando surge la pregunta de qué libro comprar o cuando se buscan títulos que puedan convertirse en una lectura obligatoria dentro del género.

La propuesta de ‘Malditos todos’ se mantiene abierta, invitando a una lectura que no concluye en la última página, sino que continúa resonando en la reflexión posterior. La historia plantea una mirada sostenida sobre las emociones, las decisiones y las contradicciones humanas, dejando un eco persistente que trasciende el propio relato y se proyecta en la experiencia individual, prolongando su alcance más allá del propio acto de leer y reafirmando su huella en el imaginario del lector contemporáneo.

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