BuscalesUnNombre.com crea una divertida chirigota para seguir reivindicando la auténtica hamburguesa

PROVACUNO ha sumado a la campaña a unos conocidos artistas gaditanos que interpretan una canción en la que enumeran "con guasa" todos los componentes que lleva la ‘suplantaguesa’

PROVACUNO, Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno, continúa con su campaña en la que quiere reivindicar el uso de la palabra “hamburguesa” solamente para las que lleven carne. Las que no, “son otra cosa, pero no son hamburguesas”, como reza el spot de campaña. Desde hoy, en www.buscalesunnombre.com se puede disfrutar de una chirigota en la que se enumeran, cantando, todos los ingredientes que lleva la supuesta suplantaguesa. Es decir, productos que no llevan carne y se hacen llamar de la misma forma. Se puede ver en https://youtu.be/OqLWU9ra2jA.



Dentro de la campaña BuscalesUnNombre.com, la interprofesional quiere ayudar a las empresas que utilizan todo tipo de ingredientes a la hora de fabricar algo similar a una hamburguesa a que adopten un nombre diferente y creativo. Para ello, en la web ya se han registrado más de 1.500 propuestas para este tipo de productos. Un jurado profesional, formado por distintos expertos en el mundo de las burgers, será el encargado de escoger el mejor nombre y proponerlo al Parlamento Europeo para que lo adopten como alternativa a la palabra “hamburguesa”.



La chirigota la ha compuesto e interpretado Animarte Cádiz, grupo de actores y artistas de Cádiz, para Provacuno. El autor de La Suplantaguesa es Francisco Javier Benítez, y en el vídeo la interpretan Javier Sánchez “Monano”, Alfonso Rodríguez, Mario del Valle y Kike Jiménez, quienes ofrecen su divertida visión sobre los procesados que no son carne frente a una hamburguesa con esta satírica letra:



Letra de la chirigota La Suplantaguesa

Concentrado de proteína de soja con aceite de coco y con dextrosa bien cultivada…

Pa’ que al morderla parezca carne.

Y con extracto de levadura y tocoferoles antioxidantes…

Pa’ que al mirarla parezca carne…

Aderezados con unas trazas de clorhidrato de tiamina...

Que huele a carne pero no es carne…

Y legemoglobina de soja…

Que imita el tono de carne roja.

Mas almidón con riboflavona…

Porque si no, no hay quien se lo coma.



El vídeo ha sido grabado en algunos de los lugares más conocidos de la Tacita de Plata, como el Teatro Falla, gran templo de la chirigota en época de carnaval, así como la Catedral de la Santa Cruz, la playa de La Caleta o las calles del centro de la ciudad.



Para Eliseo Isla, presidente de PROVACUNO: “Aunque se trata de una campaña que busca la complicidad del público gracias al uso del humor, en realidad se trata de un asunto muy serio. Desde el sector del vacuno vemos con preocupación cómo cada vez hay más productos en el mercado que mezclan todo tipo de ingredientes con tal de parecerse a una hamburguesa, cuando la legislación española solo permite denominar así a las que están hechas con carne, ya sea de vacuno o de otros tipos. Y hemos querido recordárselo a los consumidores con la guasa de una chirigota gaditana”.



La campaña BuscalesUnNombre.com comenzó el pasado 27 de mayo y durante este mes continuará en marcha para encontrar el nombre perfecto para este tipo de productos.



Para saber más sobre la campaña, entrar en www.buscalesunnombre.com.







Contacto

Nombre contacto: Ignacio Bardón Díez

Descripción contacto: Ignacio Bardón Díez

Teléfono de contacto: 916397700