9 de cada 10 entradas de reventa en España son para ver a artistas masculinos

Un hombre cantando durante un concierto en Vitré, Francia - UNSPLASH LICENSE

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de septiembre de 2026.

Un estudio de la plataforma SeatPick analiza la brecha de género en el mercado secundario de conciertos en España, Francia e Italia

Madrid, septiembre de 2026. Los artistas masculinos acaparan cerca del 90% de las entradas vendidas en el mercado de reventa de conciertos en España, según un análisis de la plataforma europea de comparación de precios SeatPick. El estudio, que ha analizado las transacciones de 210 artistas en España, Francia e Italia durante los últimos 24 meses, sitúa la cuota femenina de entradas vendidas en apenas un 10,2% en el mercado español.

El precio medio de reventa también refleja esta desigualdad. Las entradas para artistas masculinos alcanzan una media de 218 euros, frente a los 182 euros de las artistas femeninas, lo que supone una diferencia del 16,5%.

No obstante, a nivel individual el panorama presenta matices. Rosalía, con un precio medio de 235 euros por entrada, supera a Bad Bunny (213 euros), el artista con mayor volumen de ventas en el mercado secundario español. Junto a ella, Shakira y Aitana son las únicas mujeres que aparecen entre los diez artistas con más ingresos por reventa en España.

España es, de los tres países analizados, el que cuenta con mayor presencia de artistas locales femeninas en el mercado secundario. Rosalía, Aitana, Bad Gyal, Mónica Naranjo, Rigoberta Bandini o Zahara figuran entre las artistas con ventas confirmadas, una representación que no se da en los otros mercados. En Italia no aparece ninguna artista italiana en el dataset femenino, mientras que en Francia solo figura Aya Nakamura.

A nivel europeo, la tendencia se repite. Las artistas femeninas representan el 12,2% del total de entradas vendidas en los tres mercados. Francia es el único país donde la media femenina (391 euros) supera a la masculina (228 euros), aunque este dato se debe fundamentalmente al peso de Céline Dion y Lady Gaga, que concentran el 72% del volumen femenino francés.

"Los datos reflejan una realidad que merece atención: las artistas femeninas generan una demanda real en el mercado de entradas, pero su presencia sigue siendo muy minoritaria. El lado positivo es que esa menor demanda se traduce a menudo en precios más accesibles para los fans", ha señalado Gilad Zilberman, CEO de SeatPick.