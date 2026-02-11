Cambiar la dieta de los perros puede ayudar más al planeta que cambiar la propia, según un estudio

A. Knight publica un interesante estudio en la revista Animals - Andrew Knight

(Información remitida por la empresa firmante)

Un estudio publicado en la revista Animals por el profesor de veterinaria Andrew Knight, de la Griffith University, revela que los perros consumen, de media, más animales de granja que las personas y que cambiar su alimentación a dietas sostenibles y nutricionalmente equilibradas podría reducir de forma significativa las emisiones de gases de efecto invernadero, el sacrificio de animales y la presión sobre los recursos alimentarios globales

Madrid, 11 de febrero de 2026.- Las dietas ricas en carne, huevos y productos lácteos conllevan importantes costes medioambientales. Sin embargo, un nuevo estudio ha revelado que, en muchos casos, cambiar a los perros a una dieta más sostenible puede tener un mayor impacto positivo en el planeta y en los animales de granja que modificar la propia alimentación.



La investigación, publicada en la revista Animals por el profesor de veterinaria Andrew Knight, concluye que el perro promedio consume alrededor de 13 animales terrestres de granja al año a través de su dieta, frente a nueve en el caso de la persona promedio, una diferencia aproximada del 40 %. Esta brecha existe en gran medida porque una mayor proporción de la energía dietética típica de un perro procede de ingredientes de origen animal —alrededor del 34 %— en comparación con aproximadamente el 19 % en humanos.



Estas cifras representan promedios globales y varían según el país. En naciones de altos ingresos como Estados Unidos, el consumo es mayor en general. Allí, una persona promedio consume 24 animales terrestres de granja al año, frente a 20 en el caso de un perro, una diferencia menor de alrededor del 20 %.



Los alimentos tradicionales para mascotas basados en carne tienen, por tanto, un impacto significativo tanto en el medio ambiente como en el bienestar animal. Sin embargo, las alternativas basadas en plantas, proteínas microbianas y carne cultivada están cada vez más disponibles. Los alimentos totalmente vegetales o veganos para mascotas ya pueden adquirirse fácilmente en tiendas en línea en muchos países. A principios de 2026, 14 estudios y una revisión sistemática habían informado de buenos resultados de salud en perros o gatos alimentados con este tipo de dietas. No obstante, las dietas para mascotas deben ser producidas por fabricantes responsables y estar completamente suplementadas para garantizar que incluyen todos los nutrientes necesarios.



Los beneficios potenciales son considerables. Si todos los perros domésticos adoptaran dietas veganas nutricionalmente adecuadas, se podrían evitar cada año el sacrificio de seis mil millones de animales terrestres. El ahorro en emisiones de gases de efecto invernadero equivaldría a 1,5 veces las emisiones anuales del Reino Unido, y la energía alimentaria conservada podría alimentar a 450 millones de personas —la población de la Unión Europea—. Estos cálculos se basan en datos de 2018 y, dado que la población canina está creciendo más rápido que la población humana, los beneficios potenciales son aún mayores en la actualidad.



Tras analizar las respuestas a encuestas de miles de cuidadores de mascotas, Knight estimó además que al menos 150 millones de perros y gatos podrían ser trasladados de forma realista a dietas veganas nutricionalmente adecuadas. Sin embargo, dado que el análisis asumía solo un perro o gato por hogar, señaló que las cifras reales probablemente sean varias veces superiores.



El estudio evaluó las dietas sostenibles para mascotas utilizando los principios del altruismo eficaz, una filosofía que prioriza los problemas en función de su magnitud, desatención y posibilidad de solución, con el objetivo de maximizar los beneficios. El análisis concluyó que las dietas sostenibles para mascotas están muy desatendidas, con apenas dos investigadores a tiempo completo en todo el mundo fuera de las empresas de alimentación animal y menos del uno por ciento del presupuesto anual del movimiento de defensa de los animales de granja dedicado a este ámbito.



Knight concluyó que las dietas vegetales para mascotas representan una forma poderosa, aunque poco considerada, de reducir el uso de animales de granja, mejorar la seguridad alimentaria y afrontar los desafíos climáticos y de biodiversidad. Asimismo, instó a los defensores del medio ambiente y de los animales a ir más allá de un enfoque centrado exclusivamente en la alimentación humana. "Es irónico", afirmó, "que el movimiento de defensa de los animales haya pasado por alto en gran medida la dieta de sus propios animales de compañía".

Contacto

Nombre contacto: Andrew Knight

Descripción contacto: Profesor de Veterinaria en Griffith University

Teléfono de contacto: +44-7577 899 614