Campofrío presenta 'Polarizados', una llamada a que nada quite 'nuestra manera de disfrutar de la vida'

Campofrío presenta 'Polarizados', una llamada a superar los efectos de la polarización, un estado de ánimo que se ha instalado también en lo cotidiano, limitando 'nuestra forma de disfrutar de la vida', y que se ha situado como una de las principales preocupaciones de los españoles. La taquígrafa del Congreso de los Diputados durante más de 50 años, Ana Rivero, ejerce de testigo de esta polarización y está acompañada de actores, periodistas, humoristas y creadores de contenido

Madrid, 12 de diciembre de 2025.- Campofrío ha presentado su campaña de Navidad 'Polarizados', una llamada a superar los efectos de la polarización, un estado de ánimo que se ha instalado también en lo cotidiano limitando la forma de disfrutar de la vida de los españoles, y que se ha situado como una de sus principales preocupaciones.

"Vivimos en un país rico en diversidad de opiniones, donde pensar distinto forma parte de nuestra identidad. Pero en los últimos tiempos, parece que esas diferencias han dejado de ser constructivas y este enfrentamiento cotidiano nos lleva a distanciarnos, a separarnos y, por tanto, a dejar de disfrutar de las personas y los momentos que compartimos".

"Con esta campaña de Campofrío, queremos invitar a reflexionar, desde el humor, poniendo el foco en la importancia de lo que nos hace disfrutar juntos, a todos, sea cual sea el entorno y por muy diversas que sean las opiniones, a veces enfrentadas", afirma Juana Manso, directora de Marketing de Campofrío.

Desde la ironía y el humor, 'Polarizados' aborda diferentes situaciones de la vida cotidiana, escenas que sitúan en una Unidad de Polarizados Intensivos, en un centro médico donde se miden los niveles de este fenómeno, en una partida del juego 'Polarízate en familia' o donde se ve un reloj inteligente para medir el nivel de polarización diario hasta llegar "a la Navidad más dividida de nuestra historia".

Testigo durante más de 50 años de los debates parlamentarios, la campaña cuenta con la taquígrafa del Congreso de los Diputados, Ana Rivero, como hilo conductor, y está acompañada por un elenco de rostros conocidos como los actores Carmen Machi, Pepón Nieto o Salva Reina; los periodistas Ana Rosa Quintana, Xavier Sardà, Cristina Pardo y Javi Hoyos; humoristas como Henar Álvarez y creadores de contenido como Aitana Soriano.

Frente a lo ridículo de esta pandemia social que "nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos", la campaña de Campofrío concluye con una llamada a la reflexión de Ana Rivero "Claro que hay que plantarse ante lo inaceptable, pero sin olvidar lo más importante: Nos necesitamos como el comer".

"Cuando Ana Rivero estaba en el congreso era testigo de esa polarización, pero incluso en tiempos muy difíciles vio como la gente lograba encontrarse y ponerse de acuerdo. Hoy, sin embargo, todo parece blanco o negro y nos perdemos navegar entre esa inmensa gama de grises en los que podemos entendernos", señalan Mónica Moro y Raquel Martínez, directoras de la agencia This is Libre, creadoras de 'Polarizados'.

Campaña con alma cinematográfica

Los realizadores Félix Sabroso y Jau Fornés han codirigido este anuncio publicitario con alma cinematográfica y todo ello, con el sello inconfundible de las campañas de Campofrío: "El humor es la mejor medicina para calmarnos y también la mejor manera de retratar la actualidad", destacan los directores.

La campaña 'Polarizados' está activa en redes sociales bajo los hashtags #CampofríoNavidad y #Polarizados.

