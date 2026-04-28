Casi el 70 % de los jóvenes, insatisfechos con la democracia, según un nuevo informe

Informe Jóvenes Españoles 2026 de la Fundación SM - FUNDACIÓN SM

Aumentan de forma preocupante los porcentajes de jóvenes que sufrieron la difusión, sin su consentimiento, de fotos o vídeos personales o de índole sexual (+10,4 %), y que fueron agredidos, maltratados o intimidados por familiares, amigos o conocidos (+8,3 %). Estos problemas afectan, especialmente, a las mujeres.

Pierden relevancia las prácticas de ocio asociadas al consumo de alcohol y la asistencia a bares y discotecas. Y aumenta el hábito lector: uno de cada tres jóvenes lee todos o casi todos los días.

Desciende la idea de que los inmigrantes “quitan el trabajo”: del 78 % en 2005 al 43 % en 2025 (47 % en 2020); y se mantiene estable la percepción de necesidad económica de la inmigración: 51 % en 2025 y 2020 frente al 46 % en 2005.

Ganan terreno las soluciones políticas autoritarias. Casi la mitad de los jóvenes cree que a veces se necesita más mano dura y que un régimen autoritario puede mantener mejor la paz social.

El 68 % de los jóvenes encuestados declara poca o ninguna satisfacción con el funcionamiento de la democracia, mientras que el apoyo al sistema ha pasado de superar el 80 % en 2019 (según datos del CIS) a rondar el 60 % en el presente informe.

Se detecta un aumento de la importancia atribuida a las creencias religiosas y espirituales. La religión alcanza su mayor nivel de importancia de toda la serie histórica: actualmente, el 38,4 % la considera “bastante o muy importante” en su vida. El porcentaje de jóvenes que se identifica como católicos —incluidos los no practicantes— pasa del 31,6 % en 2020 al 45 % en 2025.

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de abril de 2026.- La juventud española está experimentando transformaciones profundas en sus valores, percepciones y condiciones de vida. Así lo pone de manifiesto el informe Jóvenes Españoles 2026 de la Fundación SM, que analiza las principales tendencias de los jóvenes entre 15 y 29 años en ámbitos como los valores, la educación, la política, la discriminación o el ocio, entre otros.

Uno de los cambios más destacados es el aumento del peso de la religión y la espiritualidad. Actualmente, el 38,4 % de los jóvenes considera la religión “bastante o muy importante” en su vida, el dato más alto de toda la serie histórica. Además, el porcentaje de jóvenes que se identifica como católico —incluidos los no practicantes— ha crecido de forma notable, pasando del 31,6 % en 2020 al 45 % en 2025. Este incremento se produce en paralelo a una reducción de las posiciones explícitamente no religiosas.

Sin embargo, esta identificación religiosa convive con una notable hibridación de creencias. Una proporción significativa de jóvenes que se identifican como católicos practicantes afirma creer también en el karma (60,7 %), la reencarnación (48,5 %), las artes mágicas (44,1 %), la predicción del futuro (37,1 %) o las energías curativas (40,3 %).

Dificultades crecientes para el proyecto vital

El informe también refleja una percepción generalizada de obstáculos para avanzar en aspectos clave de la vida. En una escala de 0 a 10, los jóvenes sitúan la dificultad para acceder a una vivienda adecuada en 6,7; la de lograr la independencia económica o trabajar en algo que les guste en 6,2, y la de formar una familia en 6,1. Esta percepción es sensiblemente peor entre los hombres jóvenes, que han incrementado su sensación de dificultad en los últimos años.

Desigualdades persistentes en educación

En el ámbito educativo, los datos muestran una fuerte influencia del origen social. El 35 % de los jóvenes con progenitores universitarios alcanza estudios superiores frente al 18,4 % de quienes proceden de familias con menor nivel educativo.

Aunque las mujeres jóvenes superan a los hombres en la mayoría de los indicadores educativos, persisten desigualdades vinculadas al entorno familiar. Factores como la calidad de las relaciones entre progenitores o la estabilidad familiar tienen un impacto significativo en los logros educativos. En este sentido, aunque las personas jóvenes que crecieron en familias biparentales alcanzan, en promedio, mayores niveles educativos —el 29,26 % tiene estudios superiores frente al 22,7 % en familias monomarentales, y en torno al 17 % en familias reconstituidas—, estas diferencias son significativamente menores que las asociadas al origen social.

Entre jóvenes de familias monomarentales, cerca de la mitad alcanza estudios universitarios cuando hay buena relación entre los progenitores frente al 35,2 % cuando la relación es conflictiva (17 puntos menos). También influye la estabilidad familiar: el porcentaje de jóvenes con estudios universitarios baja del 55,5 % entre quienes no vivieron cambios en la estructura familiar (divorcios, fallecimientos, nuevos matrimonios), durante la infancia, al 40,2 % entre quienes vivieron tres o más.

Desconfianza en la democracia y giro ideológico

Los jóvenes entre los 15 y 29 años no muestran desinterés por la política, pero sí manifiestan una creciente desconfianza hacia el funcionamiento del sistema democrático. El 68 % declara poca o ninguna satisfacción con la democracia, y el apoyo al sistema ha descendido desde más del 80 % en 2019 (según datos del CIS) hasta alrededor del 60 % en la actualidad.

En paralelo, gana terreno la simpatía por soluciones autoritarias. Casi la mitad de los jóvenes considera que en ocasiones es necesaria “más mano dura” o que un régimen autoritario puede garantizar mejor la paz social. Una idea que está más presente entre los jóvenes que se sitúan en el espectro ideológico de la extrema derecha. El descontento generalizado hacia la clase política también refuerza el apoyo hacia soluciones tecnocráticas (expertos elegidos por méritos).

A pesar de lo anterior, la juventud no presenta altos niveles de polarización: solo el 23 % afirma que perdería amistades por motivos políticos.

En términos ideológicos, se observa un desplazamiento: en los últimos cinco años, quienes se identifican con la izquierda o el centro izquierda han disminuido en torno a 12 puntos, mientras que los que se sitúan en el centro derecha o la derecha han aumentado cerca de 14 puntos.

Conciencia digital, pero influencia desigual

En el entorno digital, los jóvenes muestran una alta conciencia sobre la existencia de desinformación. Puntúan con un 7,3 su disposición a verificar noticias, aunque su confianza en la capacidad para identificar contenidos fiables es algo menor (6,7). Los hombres siguen en mayor medida a influencers políticos, y son también quienes declaran cambiar más de opinión tras consumir estos contenidos.

Aumentan las conductas sexistas en un contexto de desconfianza ante los avances en materia de igualdad.

El 66 % cree que algunas mujeres buscan privilegios en nombre de la igualdad, el 60 % considera que utilizan su atractivo para manipular a los hombres y el 54 % opina que exageran el sexismo en comentarios inocentes.

Actitudes asimilacionistas hacia la inmigración

Las percepciones sobre inmigración han evolucionado hacia posiciones más exigentes. El 72 % considera que las personas inmigrantes deben adaptarse a las costumbres del país frente al 47 % en 2020. Además, el 59 % cree que reciben demasiadas facilidades.

Sin embargo, en el ámbito laboral se observa una evolución en otra línea: desciende significativamente la idea de que los inmigrantes “quitan el trabajo” (del 78 % en 2005 al 43 % en 2025), y se mantiene estable el reconocimiento de su aportación económica.

Alta incidencia de discriminación y violencia

El 61 % de los jóvenes afirma haber sufrido algún tipo de discriminación en el último año, principalmente por su apariencia física, género, forma de vestir o situación económica. Las mujeres experimentan mayores niveles de discriminación por su apariencia y por razón de género.

Asimismo, tres de cada diez jóvenes han recibido insultos o amenazas en internet, y cerca de una cuarta parte ha sufrido acoso sexual online. También aumentan de forma preocupante situaciones como la difusión, sin su consentimiento, de fotos o vídeos personales o de índole sexual (+10,4 %), así como verse obligados a realizar alguna práctica sexual que no les apetecía (+8,4 %) y haber sido agredidos, maltratados o intimidados por familiares, amigos o conocidos (+8,3 %).

Nuevas formas de ocio y consolidación de la lectura

En el ámbito del ocio, se consolida un modelo más centrado en el hogar y en el uso de tecnologías, que convive con actividades sociales como compartir tiempo con amistades. Pierden peso las prácticas asociadas al consumo de alcohol y la vida nocturna.

Pese a la preocupación por el impacto del ocio digital, los datos reflejan una evolución positiva del hábito lector: uno de cada tres jóvenes lee a diario o casi a diario, y uno de cada cuatro lo hace varias veces por semana, consolidando la lectura como una práctica habitual en su tiempo libre.

Prestigio y fiabilidad de los informes de la Fundación SM

Jóvenes españoles 2026 constituye la décima edición del informe general sobre juventud de la Fundación SM.

Esta investigación analiza de manera exhaustiva la realidad de las personas jóvenes en España en un contexto marcado por profundas transformaciones sociales, económicas y culturales que condicionan de forma decisiva sus trayectorias vitales. Como rasgo distintivo de los estudios de juventud de la Fundación SM, el informe incorpora un enfoque longitudinal, sustentado en más de cuarenta años de trayectoria investigadora.

El estudio mantiene las líneas clásicas de investigación de la Fundación SM —valores, espiritualidad, integración político-social, cultura y ocio— y las revisa e interpreta a la luz de los cambios recientes en la realidad juvenil. Al mismo tiempo, incorpora aquellas cuestiones que hoy concentran buena parte de las tensiones y preocupaciones de la juventud: las expectativas de futuro en un contexto de incertidumbre, el peso creciente de las desigualdades sociales, las transformaciones en torno a la igualdad de género y la diversidad, así como el papel central de la tecnología en la configuración de las relaciones sociales y los hábitos de información.

Los autores del estudio —Juan M.ª González-Anleo, Javier Llorente, Ignacio Megías, Ariana Pérez, Noelia Álvarez, Manuel Mejías y Almudena Moreno— cuentan con una sólida y reconocida trayectoria en la investigación sobre juventud. Su amplia experiencia, avalada por su participación en numerosos estudios e investigaciones en este ámbito, dota al informe de un sólido fundamento analítico y una comprensión rigurosa de la realidad juvenil.

“En un mundo cada vez más mediado por la tecnología y las redes sociales, la educación —formal y no formal— adquiere un papel esencial para fomentar el pensamiento crítico, la convivencia, la participación responsable y la construcción de proyectos de vida con sentido. Acompañar a los jóvenes hoy exige mirar más allá de los resultados académicos y atender también a su bienestar emocional, a sus relaciones, a su capacidad de compromiso y a su deseo de contribuir a una sociedad más justa”, apunta Mayte Ortiz, directora general de la Fundación SM.

Jóvenes españoles 2026 se sitúa en el marco de un trabajo más extenso que la Fundación SM está desarrollando con el Observatorio de la Juventud en Iberoamérica (https://oji.fundacion-sm.org/).

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