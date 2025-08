Casi la mitad de las mujeres españolas desconoce los beneficios terapéuticos de los masajeadores íntimos

(Información remitida por la empresa firmante)

Un estudio de INTIMINA* analiza el conocimiento, uso y percepción de los masajeadores íntimos entre las mujeres españolas. Más del 80% de las mujeres cree que los profesionales sanitarios deberían informar sobre los beneficios de los masajeadores

Madrid, 4 de agosto de 2025.- A pesar de que los masajeadores íntimos han ganado popularidad en los últimos años, fundamentalmente asociados al bienestar sexual, aún es poco conocido su potencial como herramienta terapéutica, especialmente en contextos como la menopausia o el cáncer. Con motivo del Día Mundial del Orgasmo Femenino, INTIMINA, compañía que ofrece la primera gama de productos dedicada a cuidar todos los aspectos de la salud íntima femenina, presenta su I Estudio sobre el Uso Terapéutico de los Masajeadores Íntimos en España. El estudio revela el nivel de desconocimiento entre las mujeres españolas sobre los masajeadores, además de poner en valor los beneficios terapéuticos asociados a su uso.



Masajeadores íntimos femeninos: mucho más que placer

Los datos hablan por sí solos. Según se desprende del estudio, más de la mitad de las mujeres españolas (55%) desconoce que los masajeadores íntimos femeninos son beneficiosos para el tratamiento de problemas sexuales como el vaginismo o la dispareunia. Tampoco conocen otros beneficios como el cuidado de la salud del suelo pélvico (47%) o el apoyo al tratamiento de problemas derivados de la menopausia, como la sequedad o la falta de libido (56%).



Sumado a este desconocimiento, los masajeadores íntimos femeninos y su potencial a nivel terapéutico siguen siendo poco visibles en el sector sanitario. Solo una de cada cinco mujeres (20%) afirma haber empezado a utilizar algún tipo de masajeador por recomendación médica. Frente a la falta de presencia en consulta, el 83% de las mujeres cree que los profesionales sanitarios, ya sean ginecólogos o fisioterapeutas, deberían informar abiertamente sobre sus beneficios.



Este silencio se extiende también al ámbito social. En España, más del 90% de las mujeres considera que sigue habiendo un estigma hacia los masajeadores, y solo el 36% de ellas se sienten cómodas hablando del tema en cualquier ámbito.



Sin embargo, las cualidades terapéuticas de los masajeadores no pasan inadvertidas para las mujeres que sí los utilizan. 3 de cada 4 afirman haber percibido algún cambio positivo tras utilizar uno de estos dispositivos. Entre los beneficios más habituales, las encuestadas destacan la mejora en la lubricación (29%), en la relación de pareja (23%) y en la reducción del dolor (23%). Esto explica que 9 de cada 10 mujeres que han probado los masajeadores se los recomiendan a otras mujeres.



Los masajeadores íntimos como parte de la salud integral femenina

Muchas de las mujeres que participaron en el Estudio de INTIMINA perciben los masajeadores como un complemento perfecto para su cuidado personal. Tras conocer sus beneficios, más del 70% de las encuestadas asegura que incluiría un masajeador como parte de su rutina de autocuidado.



Los masajeadores más utilizados entre las mujeres españolas son los vibradores (35%), los estimuladores de clítoris (25%), las bolas pélvicas o chinas (17%) y los ejercitadores de Kegel (10%). Esto refleja cómo las mujeres apuestan por una diversidad de producto que responda tanto a la búsqueda del placer como al cuidado de su salud íntima.



Dentro de esta variedad, existen masajeadores diseñados específicamente para integrar salud y placer, como Raya de INTIMINA, que ayuda a aliviar la hipertonía de los músculos del suelo pélvico y a mejorar condiciones como el vaginismo o la dispareunia, o Celesse, un estimulador vibratorio diseñado para tonificar la vagina y recuperar la respuesta orgásmica sexual.



"Usar masajeadores no es solo una cuestión de placer, es también una forma de cuidar la salud. En la menopausia o tras un tratamiento oncológico, pueden ser clave para mejorar la vascularización, la elasticidad vaginal y el bienestar emocional", explica María Pérez, fisioterapeuta experta en suelo pélvico, creadora de La Pelvis Revolution y colaboradora de INTIMINA.



"Es hora de dejar atrás la idea de que los masajeadores íntimos son exclusivamente objetos sexuales. Son herramientas fundamentales para el cuidado de la salud femenina, con beneficios reales para el bienestar físico y emocional de las mujeres. Visibilizar su uso no solo rompe tabúes, abre la puerta a una salud íntima, más consciente y libre de prejuicios" añade Pilar Ruiz, responsable de comunicación de INTIMINA en España.



*I Estudio sobre el Uso Terapéutico de los Masajeadores Íntimos en España, realizado a una muestra representativa de 700 mujeres españolas en el mes de julio de 2025 mediante el método CAWI (Computer Assisted WEB Interviewing).



