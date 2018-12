La Cátedra WeCare visibiliza la importancia de evaluar el sufrimiento al final de la vida

Publicado 12/12/2018 12:43:57 CET

La Cátedra WeCare de UIC Barcelona, impulsada por Áltima y el Institut Català d'Oncologia, ha organizado la 6ª edición del workshop internacional que reúne a expertos y profesionales de cuidados paliativos.

Barcelona, 12 de diciembre de 2018.- Un año más, la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) ha acogido el workshop internacional organizado por la Cátedra WeCare. Bajo el título "Evaluación sistemática del sufrimiento: una necesidad de la práctica clínica", la sexta edición de este encuentro ha reunido a ponentes nacionales e internacionales especializados en el ámbito de los cuidados paliativos.

Ante una mayor esperanza de vida y el incremento del porcentaje de población con edad avanzada en nuestra sociedad, los cuidados paliativos en la etapa final de la vida adquieren un papel más relevante. Por este motivo, en palabras de la Dra. Cristina Monforte y del Dr. Josep Porta, co-directores de la Cátedra WeCare, "es fundamental que los profesionales que atienden a estos pacientes y sus familias cuenten con los conocimientos necesarios para saber cómo abordar el sufrimiento. En este sentido, el workshop nos ofrece la oportunidad de conocer e intercambiar experiencias con compañeros de profesión de distintas ciudades y países".

La jornada contó con la asistencia de más de 130 profesionales de la salud especializados en cuidados paliativos procedentes de universidades de toda España, hospitales y centros de atención primaria, así como de entidades y asociaciones como Áltima, AECC o el Institut Català d'Oncologia. Durante la primera parte del encuentro tuvieron lugar dos mesas redondas: "¿Se puede hablar del deseo de adelantar la muerte con pacientes avanzados?", conducida por la Dra. Déborah Moreno, y "¿Cuándo y cómo deberíamos hablarlo?" a cargo de la Dra. Marina Martínez, el Dr. Josep Porta y Alazne Belar. Tras cada una de ellas, los asistentes tuvieron la oportunidad de discutir el tema con los expertos.

La segunda parte de la jornada se centró en conocer cómo se aborda el sufrimiento y el deseo de morir en otros países como Holanda, Alemania y Polonia. Para ello, se contó con una mesa redonda dirigida por el Dr. Albert Balaguer, coordinador de la Cátedra y Decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. La Dra. Elisa García, profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad Libre de Ámsterdam, habló sobre los temas éticos a la hora de hablar del deseo antes de morir en Holanda.

Por su parte la Dra. Malgorzata Krajnik, responsable del Departamento de Cuidados Paliativos en el Collegium Medicum Ludwika Rydygiera en Bydgoszcz UMK en Torun, explicó cómo se tratan los cuidados paliativos en Polonia. En último lugar la Dra. Kerstin Kremeike, investigadora en el departamento de medicina paliativa del Hospital Universitario de Colonia (Alemania), compartió el estudio internacional de consenso sobre el abordaje del deseo de morir en el que ha trabajado.

La jornada finalizó con unas palabras del Dr. Porta y la proyección del cortometraje Fantastic Four, ganador del premio al Mejor Cortometraje en la primera edición del WeCare Festival: Living to the End, celebrada el pasado mes de mayo.

La 6ª edición del Workshop Internacional organizado por la Cátedra WeCare ha contado con la colaboración de Áltima y el Institut Català d'Oncologia.

Sobre UIC Barcelona.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació el año 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación para servir a la sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 15 grados, una treintena de dobles titulaciones internacionales

y una amplia oferta de posgrado en los dos campus que tiene, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

Sobre la Cátedra WeCare: Atención al Final de la Vida.

La Cátedra WeCare: Atención al Final de la Vida se crea por iniciativa de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud y gracias a la colaboración de la empresa Áltima y el Institut Català d'Oncologia, con el fin de promover una investigación aplicada, de carácter interdisciplinar y multidimensional, referida a la atención de los pacientes al final de la vida en el área de los cuidados paliativos.

Esta Cátedra, dirigida por el Dr. Josep Porta y la Dra. Cristina Monforte, y coordinada por el Dr. Albert Balaguer, tiene por objeto generar y difundir conocimiento sobre las necesidades y la atención de personas con enfermedades avanzadas al final de la vida, sus familias y cuidadores.

Entre sus objetivos destaca la apuesta por la sensibilización de la sociedad en referencia a las necesidades en la atención al final de la vida. Dicha Cátedra cuenta con importantes colaboraciones, como el Institut Català d'Oncologia (ICO), para poder convertirse en líder de opinión en esta materia.

