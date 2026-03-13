CEOMA alerta de una posible discriminación fiscal hacia pensionistas en la próxima declaración de la renta

(Información remitida por la empresa firmante)

Desde la Confederación Española de Organizaciones de Mayores solicitan a la ministra de Hacienda aclarar si los pensionistas pueden beneficiarse de la misma deducción por rendimientos del trabajo en el IRPF que los perceptores del SMI

Madrid, 13 de marzo de 2026.- La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), que representa a cerca de 800.000 personas mayores en España, advierte del riesgo de trato fiscal desigual hacia los pensionistas en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) si no se les aplica un tratamiento equivalente al previsto para los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

El Gobierno aprobó nuevas deducciones fiscales dirigidas a trabajadores con rentas bajas, con el objetivo de evitar que quienes perciben el SMI tengan que pagar IRPF. Estas deducciones pueden alcanzar los 340 euros en la próxima declaración y los 591 euros para el ejercicio 2026, con el objetivo de reducir o eliminar el impuesto para quienes perciben el salario mínimo o rentas cercanas a él.

Sin embargo, CEOMA señala que muchos pensionistas, más de 500.000 con ingresos comprendidos en los tramos con derecho a deducción, o equivalentes o incluso inferiores al SMI no se benefician de estas deducciones, a pesar de encontrarse en una situación económica similar o más vulnerable.

Las pensiones públicas se consideran fiscalmente rendimientos del trabajo, por lo que están sujetas al IRPF en condiciones similares a los salarios. Sin embargo, desde CEOMA apuntan que el sistema fiscal actual podría generar una situación paradójica. José Luis Fernández Santillana lo explica señalando que “los trabajadores con ingresos equivalentes al SMI quedarían prácticamente exentos del IRPF gracias a las deducciones aprobadas, mientras que los pensionistas con pensiones similares podrían seguir pagando impuestos”.

Para CEOMA, esta diferencia supone un trato fiscal injusto y discriminatorio, ya que las personas mayores con pensiones bajas también forman parte de los colectivos con menor capacidad económica.

CEOMA considera que cualquier política fiscal destinada a proteger a las rentas bajas debe aplicarse de forma coherente y equitativa, independientemente de si los ingresos proceden del trabajo o de una pensión.

En este sentido, CEOMA solicita aplicar las deducciones equivalentes a los pensionistas con ingresos bajos, especialmente a quienes perciben pensiones mínimas o cercanas al SMI. También evitar cualquier discriminación fiscal entre trabajadores y pensionistas con niveles de renta similares. Por último, Revisar el tratamiento fiscal de las pensiones bajas en el IRPF para garantizar la equidad del sistema tributario.

CEOMA recuerda que muchas personas mayores dependen exclusivamente de su pensión y que el incremento del coste de la vida está afectando especialmente a este colectivo. Por ello, considera que las políticas fiscales deben reforzar la protección de las pensiones más bajas.

“La lucha contra la pobreza y la desigualdad debe incluir también a las personas mayores. No es razonable que dos ciudadanos con ingresos similares reciban un trato fiscal diferente únicamente por el origen de esos ingresos”, señala el presidente de CEOMA.

