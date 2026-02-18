CEOMA denuncia el olvido de los pensionistas en la nueva rebaja fiscal en el IRPF

El presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, solicita al Gobierno que revise la medida incluyendo “a todos con independencia de si se es asalariado, pensionista o autónomo”

Desde CEOMA señalan esta medida como fiscal “totalmente discriminatoria”

Madrid, 18 de febrero 2026.- La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) denuncia el olvido de los pensionistas y autónomos en la recién aprobada medida fiscal aprobada por el Gobierno. El Consejo de Gobierno aprobaba este martes una nueva rebaja fiscal para aquellas rentas que perciban el Salario Mínimo Interprofesional, un beneficio aplicable de hasta 591 euros para quienes cobren el SMI durante 2026.

El presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, señala que esta medida es “totalmente discriminatoria” con los pensionistas y autónomos porque “en el caso de que un pensionista que cobre una pensión igual al Salario Mínimo Interprofesional no recibe ningún tipo de deducción fiscal”, explica el presidente de la organización.

Desde CEOMA denuncian que esta nueva medida “vuelve a ser discriminatoria”, reconociendo únicamente a asalariados como los beneficiarios de esta reducción fiscal y reitera el olvido de otros colectivos del Sistema laboral y de la Seguridad Social, como son trabajadores por cuenta propia o los pensionistas por parte del Gobierno. Fernández Santillana va más allá y expone que “un gobierno que se dice social, se olvida de los pensionistas”.

Desde la Confederación Española de Organizaciones de mayores solicitan al Gobierno que reconsidere la actualización en esta deducción del IRPF: “instamos al Gobierno a revisar esta medida recién anunciada y que estas deducciones se apliquen con independencia de si eres asalariado, autónomo o pensionista”, expone Fernández Santillana.

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) es una organización sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a más 800.000 de Socios de Base y más de 1.500 Asociaciones y abarca a 26 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas. Más información: www.ceoma.org

