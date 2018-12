Cerca de 300 académicos participan en Barcelona en el 11.º International Forum on Urbanism (IFoU)

Publicado 10/12/2018 15:44:59 CET

_ Investigadores y académicos procedentes de todo el mundo se reúnen en Barcelona hasta el miércoles para debatir en torno a la implementación de políticas de resiliencia urbana orientadas a alcanzar ciudades más justas, sostenibles e inclusivas.

_ Timon McPhearson y Adriana Allen han sido los keynote speakers de la primera jornada.

Barcelona, 10 de diciembre. El Aula Magna de UIC Barcelona ha acogido esta mañana la inauguración del 11.ª edición del Congreso anual del International Forum on Urbanism (IFoU), que organiza con la colaboración de ONU-Habitat y Urban Resilience Research Net (URNet) que cuenta con la asistencia de cerca de 300 personas. El congreso internacional tiene lugar desde hoy hasta este miércoles bajo el título "Reframing Urban Resilience Implementation: Aligning Sustainability and Resilience".

La inauguración ha sido presidida por Xavier Gil, rector de UIC Barcelona, Ares Gabas, directora del departamento de Resiliencia Urbana del Ayuntamiento de Barcelona, Jurgen Rosemann, presidente de IFoU, Esteban Leon, director del City Resilience Profiling Programme de UN Habitat España, Lorenzo Chelleri, conference chair de la red internacional Urban Resilience Research Net (URNet), y por parte de UIC Barcelona School of Architecture, Carmen Mendoza, subdirectora de Relaciones Internacionales y la profesora Raquel Colacios.

Tras la inauguración han tenido lugar dos de las cinco keynote conferences del congreso a cargo de expertos de reconocido prestigio mundial. En primer lugar ha intervenido Timon McPhearson, director del Laboratorio de Sistemas Urbanos del Tishman Environment and Design Center en The New School de Nueva York. El experto ha afirmado que "Toda la naturaleza en el planeta se verá afectada por la actividad de las ciudades. Necesitamos poner el foco en soluciones basadas en la propia naturaleza para vincular los objetivos de resiliencia y sostenibilidad".

La segunda en intervenir ha sido Adriana Allen, profesora en la Unidad de Planificación del Desarrollo Bartlett en el University College of London. Allen ha insistido en que "Las ciudades no solo son entornos físicos. Funcionan como metabolismos complejos". Para explicarlo ha expuesto el caso de la ciudad de Lima "Es un buen ejemplo de los temas que estamos discutiendo aquí hoy. Necesitamos tener en cuenta áreas preurbanizadas en la implementación de la resiliencia urbana así como aspectos relacionados con la justicia social", ha afirmado

A partir de estas dos conferencias se ha dado paso a las diferentes ponencias de investigadores y académicos internacionales que compartirán debates en torno a cuatro ejes temáticos. Así, estos tres días se abordan políticas de resiliencia posdesastre y posconflicto; gobernanza y planificación sobre cambio climático; diseño y gestión urbana orientados a la dotación de infraestructuras y servicios más sostenibles y, por último, iniciativas comunitarias y procesos participativos.

El congreso respalda la implementación de la Nueva Agenda Urbana y el 11.º Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Estos dos primeros días, el evento discurre en el Campus Barcelona de UIC Barcelona y el miércoles se trasladará a las instalaciones de ONU-Habitat, en el recinto modernista de Sant Pau.

Toda la programación del congreso se puede consultar en la web oficial: https://2018reframingurbanresilience.org/. El evento se puede seguir a través de las redes sociales bajo la etiqueta: #reframingUR .

Sobre UIC Barcelona School of Architecture.

UIC Barcelona School of Architecture es una escuela de arquitectura comprometida con el crecimiento intelectual, profesional y personal de quienes la forman. Un modelo docente que se fundamenta en la atención personalizada, el aprendizaje práctico basado en la integración de todas las áreas de conocimiento, la tecnología de vanguardia y un profesorado con experiencia internacional. UIC Barcelona School of Architecture forma a arquitectos capaces de afrontar los retos de la sociedad.

Sobre ONU-Habitat.

ONU-Habitat es la agencia de las Naciones Unidas encargada de promover ciudades y pueblos más sostenibles y resilientes. El recinto modernista de Sant Pau, en Barcelona, es la sede de dos de los programas principales de ONU-Habitat. Por un lado, se encuentra la secretari*a permanente de la Alianza global de miembros operadores de agua (GWOPA); y, por el otro, el Programa de resiliencia urbana, desde donde se trabaja para evaluar, planificar y actuar en la respuesta de las ciudades a posibles riesgos naturales o creados por el hombre.

Sobre URNet.

La red internacional Urban Resilience Research Net (URNet) es una plataforma virtual y una organización sin ánimo de lucro que fomenta la investigación a través de un enfoque integrado de la resiliencia urbana, mediante la combinación de investigación y práctica. Con más de 250 miembros procedentes de 45 países, URNet cuenta con investigadores que han publicado los estudios más importantes a nivel internacional sobre el estado de la cuestión, avance teórico y estudios de caso sobre resiliencia urbana y sus relaciones con la sostenibilidad.

