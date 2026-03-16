Un científico español reta a la ciencia a estudiar lo que ridiculiza

Álex Escolá-Gascón autor del libro "Las fronteras de lo posible", Penguin Random House - GABINETE DE PRENSA- UAKIX TE CUENTA

(Información remitida por la empresa firmante)

Publicado por Vergara / Penguin Random House Grupo Editorial, Las fronteras de lo posible, de Álex Escolà-Gascón, aborda conciencia, percepción y fenómenos anómalos desde una perspectiva científica, filosófica y crítica, e incorpora una investigación basada en 609 casos identificados en 17 diócesis españolas.

Madrid, 16 de marzo de 2026.

El científico e investigador Álex Escolà-Gascón publica Las fronteras de lo posible, un ensayo que se adentra en uno de los terrenos más incómodos del pensamiento contemporáneo: los fenómenos que la ciencia suele considerar tabú antes incluso de investigarlos.

Lejos del sensacionalismo, el libro plantea una cuestión de fondo: si el conocimiento científico aspira a comprender la realidad, no puede permitirse ignorar de forma automática aquellas experiencias que desafían sus categorías habituales.

La obra propone una aproximación rigurosa a cuestiones relacionadas con la conciencia, la percepción y los llamados fenómenos anómalos. No se trata de una defensa acrítica de lo extraordinario, sino de una invitación a examinar con mayor profundidad los límites del conocimiento y el riesgo de descartar determinados fenómenos antes de someterlos a análisis.

A lo largo de sus páginas, el autor combina ciencia, epistemología y filosofía para revisar cómo se construyen las nociones de verdad, existencia y realidad. El ensayo se adentra también en experiencias límite y en fenómenos tradicionalmente relegados al margen del debate académico, proponiendo un marco de análisis orientado a distinguir entre error perceptivo, interpretación cultural y preguntas científicas todavía abiertas.

Uno de los apartados más llamativos del libro aborda una investigación en la que el autor validó el primer protocolo médico para detectar casos de posesión periférica en hospitales generales y consultorios de psiquiatría, a partir de 609 casos de posesión demoníaca identificados en 17 diócesis españolas de la Iglesia católica. El protocolo, denominado PPS-C (Psychiatric Possession Syndrome Checklist), fue validado estadísticamente y diseñado para cuantificar la intensidad y frecuencia de estos fenómenos desde una perspectiva evaluativa y clínica.

El libro cuenta con introducción de Iker Jiménez y prólogo del profesor Stanley Krippner, y está editado por Vergara / Penguin Random House Grupo Editorial. La primera edición corresponde a marzo de 2026.

Álex Escolà-Gascón tiene ya cerradas varias fechas de presentación y promoción de Las fronteras de lo posible. La primera cita será en Madrid, el 17 de marzo a las 19:00 h en la Librería Ciento Volando, acompañado por Clara Tahoces, Aldo Linares y Sol Blanco. En Barcelona, participará el 2 de junio en MAGIC Internacional con una conferencia sobre ECM y el libro, y volverá a presentar la obra el 20 de junio a las 18:30 h en Fnac Rambles, junto al editor y Carol García. En Canarias, están previstas varias citas: el 4 de junio en el Gabinete Literario y el 6 de junio en Casa del Libro, ambas aún por confirmar; el 5 de junio a las 18:30 h en el Real Club Victoria, ya confirmada; y el 8 de junio a las 18:30 h en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, en Tenerife. Próximamente se anunciarán nuevas presentaciones y encuentros en otras ciudades.