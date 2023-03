Conclusiones del F&B SUMMIT organizado en HIP2023 por AIDABE

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de marzo de 2023.

La gestión de F&B o AyB, actividad transversal a las distintas industrias de hospitalidad, incluyendo la social, gana peso en la estrategia para posicionar y mejorar la experiencia de sus usuarios. Como parte de su labor de divulgación, AIDABE ha vuelto a organizar en HIP, una serie de ponencias y mesas redondas, sobre temas de actualidad del Food & Beverage Management o Gestión de Alimentos y Bebidas

En HIP 2022 se identificaron la Digitalización, la Gestión del Talento y la Sostenibilidad en su más amplio concepto, como los principales elementos de preocupación y oportunidad del sector. En 2023 se ha procurado pasar "de las palabras a los hechos", abordando estos retos desde una perspectiva práctica.



Con Eduardo Serrano Martínez, Presidente Ejecutivo de AIDABE, como anfitrión, y la participación de numerosos socios y amigos, se ha hablado de:



Aplicación práctica del METAVERSO y los NFT

Queriendo conocer qué se está haciendo en el ámbito del metaverso así como los NFT aplicados, surgen preguntas cómo: ¿qué es el metaverso? ¿hay negocio para la restauración como proceso tradicional? ¿cuáles son sus claves? ¿qué son los NFT? ¿cómo crear valor a largo plazo para este medio de identificación y pago únicos? De la mano de Andrés Romero, CEO de ASIRI Marketing, se intentó responder a estas, llegando a la conclusión de que aún es pronto para hablar de grandes oportunidades de negocio y de revalorización. Es difícil hacer de ello un negocio global, desde un punto de vista estrictamente restaurador y salvo que una empresa tenga la capacidad de poder servir su comida y bebida (producto básico en la experiencia de cliente), más allá de sus fronteras naturales, también por el bajo nivel de desarrollo de tecnologías aplicadas a una experiencia 100% sensorial. Pudiera ser que de momento el metaverso tuviera una utilidad más ligada al proceso de captación y reserva; que fuera algo más de nicho que masivo. La presentación contó con la moderación de Eduardo Serrano, Socio y Director General de ESMA.



Expatriarse, ¿oportunidad o riesgo?

Moderada por Mercedes Saracho, Gerente de la Asociación de Comerciantes de Lavapiés, con la participación de Eugeni Serranos, Director de F&B del DOLCE Sitges, Alfredo Lachos, Director de Hotel, Consultor y Asset Manager, y William Geoghegan, F&B Manager del INTERCONTINENTAL Barcelona, se abordó la gastronomía de ida y vuelta, pero de una forma diferente, ahondándose en los procesos de expatriación desde LATAM hacia Europa, de Europa a LATAM, pero también hacia APAC. En tiempos de crecimiento internacional de la industria de la hospitalidad, se hace bueno el dicho: "Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma irá a la montaña", pero lo importante no es decirlo, sino el cómo hacerlo. Los intervinientes destacaron las grandes ventajas del proceso, tanto desde un punto de vista profesional como personal, pues supone un antes y un después, una experiencia de vida y un gran proceso formativo. Aspectos como el recabar un cierto conocimiento previo del país y de la empresa/unidad de negocio, descubrir el marco legal (laboral, fiscal, etc.) del proceso, las oportunidades y decisiones de viajar solteros o en familia, la vivienda y la escolarización de los hijos, el cambio cultural, la adaptación a las costumbres locales, el reto de gestionar equipos con un bajísimo nivel de formación y de cultura del servicio, fueron debatidos ampliamente.





