Cómo conseguir la mejor calidad del aire interior gracias a Mitsubishi Electric

La crisis sanitaria y el aumento de la contaminación- entre otros- ponen de manifiesto la importancia de tomar medidas reales y efectivas por parte de empresas y consumidores para el cuidado de la salud. Comprender y controlar los contaminantes comunes que habitan en espacios interiores puede ayudar a reducir el riesgo de problemas de salud y ayudar a disfrutar de una mejor respiración

La llegada de la primavera, con el consecuente aumento de las temperaturas y aparición de las alergias, la reciente crisis sanitaria o el aumento de la contaminación atmosférica, ponen de manifiesto la importancia de la Calidad de Aire Interior y la necesidad de mantener el ambiente limpio, fresco y saludable.



Hoy día, pasamos el 90% del tiempo en espacios interiores, donde por término medio en el aire está de 2 a 5 veces más contaminado que en exteriores; se consumen dos litros de líquido al día y 10.800 litros de aire y la contaminación del aire causa 7 millones de muertes en el mundo cada año. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), nueve de cada diez personas de todo el mundo respiran aire contaminado.



Por ello, es importante que los dispositivos con los que se cuenta en casa, oficinas y edificios cubiertos (como los aires acondicionados) dispongan de varios filtros o un sistema de filtrado potente y efectivo para que realmente cuide la salud de todos. El contexto medioambiental y económico hace necesario, también, que estos dispositivos no solo garanticen una buena climatización, sino que al mismo tiempo sean equipos energéticamente eficientes, es decir, que respeten el medioambiente y el entorno, a la vez que ayuden a romper la brecha energética y permitan un ahorro económico.



Mitsubishi Electric -líder de climatización en nuestro país- consciente de esta necesidad, es capaz de ofrecer la mejor Calidad de Aire interior y una mayor salubridad en el interior (a la vez que ofrecen equipo energéticamente eficientes), de la mano de la serie MSZ-LN Kirigamine Style, que se presenta como la mejor opción para cuidar la salud de todos, ya que gracias a su tecnología exclusiva de filtrado Plasma Quad incorporada de serie, inhibe el 99,8% del SARS-CoV-2(***). Esta tecnología acaba con los principales contaminantes del aire, ya que neutraliza el 99% de bacterias, virus y moho; elimina el 98% de elementos alérgenos como el polen; captura el 99,7% de ácaros y polvo y el 99% de las partículas en suspensión de menos de 2,5 micras y elimina olores. Lo que contribuye a evitar los brotes de asma y los síntomas de la alergia.



De hecho, esta tecnología de filtrado Plasma Quad de Mitsubishi Electric es la única avalada por la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC).



Concretamente, la tecnología Plasma Quad comprende varias fases: una vez entra el aire en la unidad, se inicia un proceso de generación de plasma ionizado que libera radicales OH; a continuación, el electrodo de plasma genera un campo magnético con carga negativa en la malla del filtro. Por último, el aire pasa por un filtro deodorizador, capaz de capturar las nanomoléculas de olor; consiguiendo así un aire limpio.



La firma japonesa recomienda, ante un período de inactividad, en espacios con alta ocupación de personas, limpiar los filtros de aire para mejorar su rendimiento y realizar la puesta a punto de los equipos de aire acondicionado para mantener el 100% del caudal del aire interior y, por tanto, un menor consumo.



Un mayor ahorro en la factura de la luz

Además, la serie MSZ-LN Kirigamine Style cuenta con la mayor eficiencia tanto en frío como en calor, siendo una de las unidades más eficientes del mercado, con la máxima clasificación energética A+++. Esta serie ajusta su funcionamiento a modo “ahorro” en caso de que se abandone la habitación gracias a su tecnología 3D I-see Sensor, que mide la temperatura de la estancia en 3 dimensiones para redirigir el aire hacia donde detecta desequilibrios, siendo capaz de memorizar aquellas “zonas críticas” para ajustar automáticamente el flujo de aire. También contiene un sistema MELCloud y ofrece un control wifi integrado que permite controlar el aire acondicionado desde cualquier dispositivo, permitiendo el acceso a la información del consumo eléctrico a través de la App para tener el control total del sistema.



El Plasma Quad inhibe el 99,8% del SARS-CoV-2 *



*) En 6 horas según los tests realizados por el Microbial Testing Laboratory del Kobe Testing Center (Japan Textile Products Quality and Technology Center) https://www.qtec.or.jp/



(**) Los resultados de los tests de eficacia contra el SARS-CoV-2 de los filtros Plasma Quad han sido obtenidos por el referido laboratorio de reconocido prestigio internacional, sin embargo, no existen aún en la actualidad especificaciones técnicas normalizadas en Europa (normas UNE) de este tipo de aparatos frente el SARS-CoV-2, por lo que la eficacia probada del producto Plasma Quad Connect no ha sido aún homologada por las Autoridades europeas y/o españolas.



(***) La utilización de filtros Plasma Quad, no sustituye ni la utilidad ni, en su caso, la obligatoriedad, de la adopción de las medidas legalmente establecidas por las Autoridades Sanitarias del Estado en la lucha contra el SARS-CoV-2 (distanciamiento social, limitación de aforos, uso de mascarillas, etc.).







