Consejos para mantener la seguridad al volante ante tormentas y riadas, según Allianz Partners

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de octubre de 2025.-

Ante el incremento de fenómenos meteorológicos extremos con la llegada del otoño, Allianz Partners España comparte valiosos consejos para proteger a los conductores en situaciones de riesgo como lluvias intensas y riadas. Tras el devastador impacto de la DANA del pasado año en la Comunidad Valenciana, la compañía reafirma su compromiso de asistencia y prevención para garantizar la seguridad en carretera

Con la llegada del otoño y el incremento de fenómenos meteorológicos adversos, como las lluvias intensas y las riadas, Allianz Partners España, líder en asistencia en carretera, comparte una serie de recomendaciones básicas para garantizar la seguridad de los conductores. Ante situaciones extremas como la DANA del pasado año, que afectó gravemente a la Comunidad Valenciana, es crucial estar preparado y actuar con precaución.



Consejos para conductores ante lluvias intensas, riadas o DANA:



1. Evitar atravesar tramos inundados: La profundidad y la fuerza del agua pueden ser engañosas y peligrosas.



2. Reconocer el peligro: Si el agua cubre parte de la rueda, ya hay riesgo. A partir de 15 cm de altura de agua, el coche puede perder la adherencia y el control.



3. Actuar rápidamente: Con 30 cm de agua, se pierde el control total del vehículo. En estos casos, se debe abandonar el coche de inmediato.



4. Utilizar herramientas de emergencia: Si no se puede abrir la puerta, hay que utilizar el reposacabezas para romper la ventanilla por la zona punzante.



5. Buscar seguridad: Salir siempre por el lado contrario a la corriente y subir a la parte superior del vehículo para facilitar la localización por los servicios de emergencia.



6. No confiarse: Aunque se conozca el camino, las corrientes pueden haber modificado completamente el terreno.



José María Moreno, Head comercial de Movilidad de Allianz Partners España, destaca: "Nuestra prioridad es siempre la seguridad de las personas. Ante fenómenos extremos, lo más importante es evitar exponerse a situaciones de peligro y, si ocurre una emergencia, confiar en los profesionales que estamos siempre disponibles para asistir y proteger a los conductores".



El pasado año, la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana dejó más de 70.000 asistencias en carretera gestionadas por Allianz Partners, principalmente por vehículos atrapados en zonas inundadas. Más de 120.000 vehículos se vieron afectados en 650 kilómetros de carretera.



Allianz Partners recuerda que la prevención y la información son las mejores herramientas para evitar riesgos al volante durante episodios de lluvias intensas. Además, la compañía mantiene su compromiso permanente de asistencia 24 horas a todos los conductores, reforzando sus equipos durante emergencias meteorológicas.







Emisor: Allianz Partners España

Contacto

Nombre contacto: Prensa Allianz Partners

Teléfono de contacto: 639269253



