5 consejos para organizar un cumpleaños infantil según Monkey Donkey

Los padres todoterreno de hoy en día tienen que hacer malabares para compaginar la vida laboral con la familiar, así que cuando se acerca el cumpleaños de un hijo puede que les parezca una misión imposible

Pero que no cunda el pánico. En este post los padres en apuros encontrarán unos consejos para organizar un cumpleaños infantil en poco tiempo.



• Preparar la lista de invitados: En muchos colegios es tradición invitar a toda la clase, pero si ya empiezan a ser mayores lo mejor es que el propio cumpleañero elabore la lista de invitados. De esta forma se da autonomía a los niños que van aprendiendo a tomar decisiones.



• Fijar una fecha: A veces es difícil cuadrar con el resto de los invitados, una fecha en la que todos puedan, pero normalmente un viernes después del colegio es un buen momento. Así es más fácil reunir al grupo y trasladarlos al lugar donde se hará la celebración.



• Elegir el sitio de celebración: Muchos padres optan por celebrar el cumpleaños en su casa, pero eso supone horas de preparar la decoración, organizar merienda, entretener a los niños durante el tiempo que dure el cumpleaños y recoger después los restos. Toda una odisea. Si se quiere ahorrar tiempo y evitar momentos de estrés lo mejor es elegir a un sitio externo. Por ejemplo, un parque de bolsa si son niños pequeños o a partir de los 6 o 7 años reservar un cumpleaños infantil en Monkey Donkey. En esta empresa tienen unos juegos súper divertidos que combinan las dinámicas de las gymkanas con la búsqueda de pistas tipo escape room. Además, incluyen actores en directo que sumergirán a los peques en historias alucinantes inspiradas en Harry Potter, en una aventura pirata, en el videojuego Among us o en Tiktok. Se pueden contratar los juegos en su local de Avenida de Filipinas, 4 o en un parque de Madrid.



• Organizar la merienda: Aunque muchos padres siguen preparando la merienda es algo que requiere mucho tiempo. Si los padres quieren ahorrarse este paso lo mejor es contratar la merienda con cadenas de comida rápida que lo entregan en cualquier lugar. Por ejemplo, si se celebra el cumpleaños en un parque hay Apps de delivery que entregan en estas zonas. ¡Mejor imposible! También hay sitios de celebración de cumpleaños como Monkey Donkey que en su local ofrecen la opción de contratar merienda después de sus juegos, ¿qué más se puede pedir para tener un cumple perfecto?



• Saber qué regalar: Ahora hay un montón de opciones con las que se puede acertar: videojuegos, libros, artículos deportivos, experiencias diferentes… Pero es importante no regalar en exceso ya que los psicólogos recomiendan hacer regalos con moderación para evitar que los niños sean materialistas. Además, si tienen un cumpleaños con sus amigos obtendrán recuerdos inolvidables y de valor incalculable.



Con todos estos consejos se puede organizar un cumpleaños infantil de 10. Solo falta soplar las velas.







