COSITAL se opone a la cesión de las competencias sobre los habilitados nacionales a la Generalitat

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 2 de diciembre de 2025.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL) expresa su profunda preocupación ante la aprobación, en el día de hoy, por el Consejo de Ministros, del Real Decreto-ley que modifica la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, cediendo a la Generalitat de Cataluña la gestión de la oferta pública de empleo y los procesos de selección de los funcionarios con habilitación de carácter nacional.

Los habilitados nacionales –secretarios, interventores y tesoreros– desempeñan funciones reservadas y esenciales en todas las entidades locales, garantizando la legalidad, la transparencia, el control económico-financiero y la estabilidad presupuestaria. COSITAL advierte que la cesión de competencias autonómicas exclusivas para cubrir estas plazas, como prevé el decreto-ley, pone en riesgo la unidad de la Escala, fragmentando un cuerpo que históricamente ha mantenido criterios uniformes de selección, formación y provisión de puestos en todo el territorio nacional.

Entre 2007 y 2013, periodo en que las comunidades autónomas ya gestionaron estas competencias, la cobertura de plazas fue insuficiente: se convocaron 956 plazas frente a las 4.197 convocadas por el Estado entre 2014 y 2022. Esta experiencia evidencia que la descentralización no ha cumplido las expectativas que se esperaban, ni las aspiraciones del colectivo. La convocatoria estatal conjunta ha demostrado ser más eficaz, con programas y criterios homogéneos que aseguran una formación técnica sólida y la neutralidad y transparencia en el ejercicio de las funciones.

COSITAL considera que la medida aprobada hoy no contribuye a mejorar la dotación de plazas ni la preparación técnica de los habilitados nacionales. Por el contrario, la regionalización de la selección y provisión de plazas podría debilitar la independencia de los funcionarios, comprometer la correcta fiscalización económico-financiera de los municipios y dificultar la estabilidad presupuestaria y la gestión de fondos públicos, incluyendo fondos europeos como los Next Generation UE.

En este contexto, COSITAL reitera su oposición a las enmiendas que permiten la fragmentación de la Escala y solicita el apoyo de todas las iniciativas parlamentarias que buscan mantener la unidad y el carácter estatal de la habilitación, esenciales para garantizar la calidad, la eficacia y la transparencia en el desempeño de las funciones reservadas de secretarios, interventores y tesoreros de la Administración Local.

El Consejo General de COSITAL mantiene su colaboración con las administraciones competentes y todos los grupos parlamentarios para exponer su posición técnica y contribuir al correcto funcionamiento de las entidades locales españolas, y se reserva el ejercicio de cuantas movilizaciones estime oportunas para la defensa de los intereses generales de todo el Colegio Profesional.