Cuatro médicos, más de 42.800 votos y una gala que une ciencia y sector holístico en España

Ganadores Premios Evoluciona 2025 - Almudena Martín

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de diciembre de 2025.-

Los Premios Evoluciona reconocen a cuatro médicos y a referentes del bienestar en una gala celebrada en el Círculo de Bellas Artes ante más de 300 personas y con 42.834 votos ciudadanos

La segunda edición de los Premios Evoluciona dejó una imagen poco habitual en el panorama del bienestar en España: la unión explícita entre ciencia y sector holístico. Más de 42.834 votos individuales de personas del sector, sumados al criterio del jurado oficial, respaldaron una gala que reconoció el impacto real de profesionales que trabajan en la intersección entre salud, conciencia y transformación humana.



Uno de los datos más significativos de esta edición fue el reconocimiento a cuatro médicos, galardonados por su trayectoria, innovación y compromiso social, en un claro gesto de apoyo del sector holístico a la ciencia y a la medicina integrativa. La doctora Laura Gámez fue premiada en la categoría de Innovación, mientras que la doctora Olaya Sánchez Crespo recibió el galardón al Compromiso Social. A ellos se sumaron el doctor Mario Alonso Puig, reconocido por el Libro más inspirador, y el doctor Manuel Sans Segarra, distinguido por su Trayectoria profesional, consolidando un mensaje claro: la evolución del bienestar pasa por el diálogo entre conocimiento científico y enfoque humano.



Junto a ellos, los Premios Evoluciona reconocieron a otros referentes destacados del sector. Enrique Jurado fue galardonado como Profesional Holístico de Impacto; Ana Elisa Anikunicacao recibió el premio a Espacios de Consciencia; Joaquín Caserza fue reconocido en la categoría de Música y Arte; Ágata Puig obtuvo el galardón a Profesional no holístico con perfil holístico; "Las almas despiertas" fue el podcast que ganó en la categoría de creación de contenido y María Mercè, de Luz y Conciencia, fue distinguida como Revelación, completando un palmarés que refleja la diversidad y madurez del sector.



La gala se celebró el viernes 12 de diciembre en la Sala de las Columnas del Círculo de Bellas Artes de Madrid, con la asistencia de más de 300 personas, y puso el foco, desde el primer momento, en tres grandes causas sociales. La primera, los problemas de fertilidad y la necesidad de formar profesionales integrativos capaces de acompañar estos procesos, fue visibilizada por Patricia Bartolomé, considerada la mayor experta en España en fertilidad integrativa y creadora del método Las Leyes de la fertilidad. La segunda giró en torno al movimiento consciente del dinero, con el objetivo de invertir con seguridad y sin falsas promesas, patrocinada por Fede Nomad, uno de los mayores expertos en inversión inmobiliaria internacional y fundador del Club Plenitud Financiera. La tercera abordó la lucha contra el hate y las críticas en redes sociales, un fenómeno que frena a muchos profesionales a la hora de mostrarse y compartir su visión holística.



Detrás de esta iniciativa se encuentra Almudena Martín, creadora de los Premios Evoluciona y una de las figuras clave en la profesionalización del sector holístico en España. Con más de dos décadas de trayectoria, Almudena ha impulsado la integración del enfoque holístico en el ámbito académico, dirigiendo programas universitarios especializados y defendiendo un modelo basado en rigor, formación y responsabilidad profesional. Su trabajo ha sido determinante para tender puentes entre universidad, ciencia y bienestar, un enfoque que define el espíritu de los premios. Junto a ella, Rubén Felipe ha desempeñado un papel esencial en la coordinación y producción de los premios



La edición 2025 de los Premios Evoluciona confirma así un cambio de etapa: el sector holístico ya no se presenta como una alternativa aislada, sino como un espacio que busca diálogo con la ciencia, estructura profesional y compromiso social. Una evolución que, según la organización, seguirá creciendo en próximas ediciones.



Toda la información oficial está disponible en https://premiosevoluciona.com/, donde también se pueden consultar los detalles del evento y futuras iniciativas.



Emisor Premios Evoluciona

Contacto

Nombre contacto: ALBERTO FERNANDEZ PARRON

Descripción contacto: COMUNICACIÓN

Teléfono de contacto: 691441131





Imágenes