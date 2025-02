Debalia revoluciona la reunificación de deudas con ahorro mensual y cancelación de deudas

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 25 de febrero de 2025.-

En un panorama económico donde muchas personas luchan por hacer frente a sus compromisos financieros, Debalia presenta una solución innovadora: la reunificación de deudas con ahorro mensual y cancelación de deudas. Este servicio permite a los usuarios reducir su carga financiera sin la necesidad de solicitar nuevos préstamos ni incrementar su endeudamiento, logrando además la cancelación de parte de sus deudas mediante negociaciones efectivas. Cuando no es posible acogerte a la Ley de Segunda Oportunidad porque no cumples los requisitos, Debalia puede ofrecerte esta nueva solución.



Visitar la web para más información:https://debalia.es/



Una solución financiera sin aumentar la deuda

La reunificación de deudas tradicionalmente implica la contratación de un nuevo crédito que agrupe las obligaciones pendientes en un solo pago mensual. Sin embargo, este mecanismo a menudo conlleva intereses adicionales y una prolongación del endeudamiento. En respuesta a esta problemática, Debalia ofrece una alternativa que permite a los clientes:



• Pagar una sola cuota mensual sin necesidad de un nuevo préstamo.



• Negociar con los acreedores para reducir el total de la deuda-



• Obtener quitas y descuentos significativos en la deuda.



• Cancelar parcial o totalmente algunas deudas mediante acuerdos con las entidades.



• Lograr un ahorro mensual sin seguir acumulando intereses.



Para resolver cualquier duda, consultar las preguntas frecuentes aquí: https://debalia.es/faqs/.



Ventajas de la reunificación de deudas con cancelación de deudas en Debalia

En Debalia no confían en los atajos ni en las soluciones milagrosas. Cada caso es único, por lo que diseñamos un plan personalizado para cada situación. Esta solución ofrece los siguientes beneficios para quienes enfrentan dificultades financieras y buscan una salida viable:



1. Reducción de la cuota mensual: Gracias a la negociación con los acreedores, se consiguen reducciones en la deuda total, permitiendo pagar menos cada mes.



2. Cancelación de deudas con descuentos: A diferencia de la reunificación bancaria tradicional, el servicio de Debalia no genera intereses adicionales, sino que reduce el importe a pagar mediante acuerdos con las entidades financieras.



3. Simplificación de los pagos: Unificar todas las deudas en un solo pago mensual facilita la gestión financiera y evita retrasos o impagos que puedan afectar el historial crediticio.



4. Eliminación del sobreendeudamiento: Sin necesidad de solicitar nuevos préstamos, los clientes pueden salir de la crisis financiera sin aumentar su deuda.



5. Cancelación de deudas parciales o totales: Dependiendo del acuerdo logrado, los clientes pueden beneficiarse de la condonación de parte de su deuda, logrando una mayor estabilidad financiera.



Proceso de reunificación de deudas con quitas y cancelación

El método de Debalia es simple y efectivo:



1. Análisis financiero: Un equipo de expertos estudia la situación económica del cliente y sus deudas actuales.



2. Negociación con acreedores: Se establecen acuerdos con las entidades financieras para conseguir reducciones en la deuda total y cancelaciones parciales o totales.



3. Plan de pago personalizado: Se diseña un esquema de pagos adaptado a la capacidad económica del cliente.



4. Cancelación progresiva de las deudas: Con el cumplimiento del plan de pagos, el cliente se libera de sus compromisos financieros sin generar nuevas obligaciones.



Consulta gratuita y asesoramiento personalizado

Debalia ofrece una consulta gratuita para evaluar cada caso y determinar la viabilidad del proceso. Si tienes dificultades para pagar préstamos, tarjetas de crédito o créditos rápidos, esta solución puede ayudarte a reducir y cancelar las deudas, permitiendo un pago más cómodo y seguro.







Contacto

Nombre contacto: Júlia Domínguez

Descripción contacto: Debalia/responsable del Departamento de Marketing

Teléfono de contacto: 930478741