DEKRA informa cuál es la nueva diligencia para furgones vivienda

A partir del próximo 1 de noviembre, el Manual de Reformas de Vehículos empleado durante la ITV sufrirá algunas modificaciones, y desde DEKRA explican cómo cumplir con la norma si se tiene una caravana o una furgoneta "camperizada" con determinados elementos previamente instalados

Con la publicación en el BOE de la Resolución del 6 de julio de 2022, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa se aprueba la revisión séptima del Manual de Reformas de Vehículos.



Todos los vehículos que incorporen placas solares, o toldos, o incluso antenas parabólicas y que puedan demostrar que dichas instalaciones son anteriores al 01/11/2022 podrán realizar una diligencia administrativa, esto significa que se anotará en la tarjeta ITV la instalación de esos elementos fácilmente.



Tiene un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del Manual de Reformas para acudir a la ITV a realizar el trámite o en la próxima inspección técnica periódica, lo que suceda más tarde.



Estos son los elementos añadidos en el exterior del vehículo que se permiten anotar como diligencia administrativa:



• Placas solares



• Toldos



• Antenas parabólicas



• Dispositivos para soporte de carga (no aptos para remolcar, uso exclusivo para porta-bicicletas, porta-motos, vehículos de movilidad personal y porta-animales)



Será suficiente que se realice la solicitud en la ITV y demostrar que la instalación se realizó antes del 01/11/2022, por ejemplo, presentando la siguiente documentación:



• Declaración responsable firmada por el titular/propietario y DNI



• Factura de compra del elemento (con fecha anterior al 01/11/2022)



• Certificado de taller de la instalación realizada (con fecha anterior al 01/11/2022)



• Documento del fabricante del vehículo certificando que el vehículo incorporaba ese elemento en origen



