Dianova lanza la campaña '¡Escucha Primero!'

Publicado 01/03/2019 10:16:50 CET

Dianova quiere mejorar la comunicación en familia a través de la campaña 'Escucha Primero' y ayudar a poner en práctica cosas tan simples como: escuchar y hablar con los hijos/as, así como compartir momentos de ocio, cultura y descubrimiento

Dianova International y la estación de esquí de Boí Taüll en el Pirineo de Lleida, llevarán a cabo una serie de actividades destinadas a mejorar la comunicación entre padres e hijos/as de 7 a 14 años. El 2 de marzo se organizará el 'Día Solidario' en la estación, con un punto de información y charlas impartidas por una coach para familias.

La falta de comunicación es una preocupación constante de los padres, especialmente en la adolescencia. Muchos se sienten como extraños con sus hijos/as y a todos les gustaría poder encontrar la complicidad que tenían cuando eran más pequeños. En algunos casos la relación entre padres e hijos/as puede estar dominada por el resentimiento o incluso la indiferencia, lo que lleva a los adultos a cuestionarse sus habilidades como padres, generando situaciones de ansiedad, frustración o depresión.

"Tengo mucha dificultad para comunicarme con mi hija de 14 años; Me gustaría saber un poco más sobre su vida, sus amigas o sus problemas, pero cuando le hago una pregunta, me da la espalda y se va. No sé cómo reaccionar", Marta, 43 años.

La campaña 'Escucha primero' de Dianova tiene como objetivo concienciar el gran público sobre la importancia de establecer relaciones positivas con su familia y especialmente con sus hijos o hijas para ayudarlos a crecer sanos y prevenir comportamientos de riesgo, como el abuso de alcohol u otras drogas. A través de la campaña, Dianova proporciona herramientas de comunicación que facilitan un dialogo más efectivo.

El concepto de la campaña es algo muy simple, que todo el mundo sabe, pero que a veces no se toma el tiempo de hacer: escuchar. Una acción que se basa en la voluntad de los padres para poner en práctica cosas tan simples como: escuchar y hablar con los hijos/as, compartir con ellos momentos de ocio, cultura o descubrimiento.

Para ilustrar la campaña 'Escucha primero', Dianova ha creado una historia con diferentes capítulos e invita al público a descubrir las pequeñas aventuras de la familia Durán. Marc, Iria y el pequeño Nil son los miembros de una familia ficticia, que viven diferentes situaciones donde surgen preguntas, dudas, temores, deseos y aspiraciones similares a las de miles de familias reales. Los diversos episodios de estas 'aventuras' van acompañados de recomendaciones e información útil. "Entra en dianova.ngo te invitamos a descubrir el primer capítulo de la familia Durán en Boí Taüll".

Acerca de Dianova

Dianova International es una ONG que se dedica a dar soporte a una red de organizaciones que operan en 20 países de 4 continentes ayudando a las personas más vulnerables, y a promover el progreso social ante foros y organismos internacionales donde se debaten las políticas sociales. La Red Dianova contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por Naciones Unidas.

Principales afiliaciones

Dianova International tiene estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas ( ECOSOC ), está registrada como organización de la sociedad civil ante la Organización de los Estados Americanos ( OEA ) y mantiene relaciones consultivas con UNESCO . Dianova también integra el Consejo Ejecutivo de la Conferencia de ONG en Relación Consultiva con las Naciones Unidas ( CoNGO ), de la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas ( WFTC ), del Comité de ONG de Salud Mental y del Comité de Viena de ONG sobre drogas ( VNGOC )

