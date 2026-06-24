Divisa y Honor analiza cuánto se tarda en aprobar Guardia Civil y cómo optimizar el estudio - IA/Divisa y Honor

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de junio de 2026.- Cada año, miles de personas se plantean iniciar una oposición a la Guardia Civil atraídas por la estabilidad laboral, las posibilidades de desarrollo profesional y el servicio público que caracteriza al cuerpo. Entre las primeras preguntas que suelen surgir durante esta fase de investigación destaca una especialmente recurrente: cuánto se tarda en aprobar Guardia Civil. La respuesta depende de múltiples factores, aunque la experiencia de academias especializadas y de opositores que han superado el proceso permite identificar algunas pautas comunes.

Divisa y Honor, academia especializada en la preparación de oposiciones a la Guardia Civil, señala que una planificación adecuada puede marcar una diferencia significativa en los tiempos de preparación. Aunque cada aspirante parte de una situación distinta, existen casos de opositores que logran obtener plaza en menos de un año cuando cuentan con una estrategia de estudio estructurada y una dedicación constante.

El tiempo de preparación depende de la organización y el método de estudio

Uno de los errores más habituales entre quienes comienzan a informarse sobre la oposición consiste en pensar que el tiempo necesario depende únicamente de la capacidad de estudio. Sin embargo, factores como la organización, la constancia y el acceso a materiales actualizados tienen una influencia directa en el proceso.

Estudiar por libre puede ser una opción válida para algunos perfiles, pero también implica asumir la planificación completa del temario, el seguimiento de las convocatorias, la realización de simulacros y la preparación de las distintas pruebas. Esta situación puede generar dudas sobre qué contenidos priorizar o cómo distribuir el tiempo disponible.

Por el contrario, una preparación guiada permite disponer de una hoja de ruta definida desde el inicio. El acceso a tests, simulacros, tutorías y planificación académica facilita que el opositor mantenga un ritmo constante y conozca con mayor precisión su evolución durante el proceso.

La preparación anticipada puede facilitar el acceso a la próxima convocatoria

Para quienes están comenzando a valorar la posibilidad de opositar, iniciar la preparación con antelación suele ser uno de los factores más determinantes. Disponer de varios meses para consolidar conocimientos, entrenar las pruebas y corregir errores permite afrontar la oposición con mayores garantías.

En este sentido, Divisa y Honor abrirá el próximo 15 de julio un nuevo grupo de preparación, denominado Grupo 1, dirigido a aspirantes que desean comenzar su formación desde las primeras fases del proceso. El objetivo es proporcionar una planificación progresiva que permita avanzar de forma ordenada en el estudio del temario y en la preparación de las distintas pruebas de acceso.

Ante la pregunta sobre cuánto se tarda en aprobar Guardia Civil, no existe una respuesta única. Sin embargo, la experiencia demuestra que una metodología adecuada, una planificación realista y un trabajo constante pueden reducir significativamente los tiempos de preparación. Para muchos aspirantes, comenzar con una estrategia definida desde el primer día representa uno de los pasos más importantes para acercarse al objetivo de conseguir una plaza en la Guardia Civil.

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