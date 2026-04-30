La DOP Torta del Casar presenta catas, degustaciones y sorteos en la Feria del Queso de Trujillo

La DOP Torta del Casar presenta catas, degustaciones y sorteos en la nueva edición de la Feria del Queso de Trujillo - DOP Torta del Casar

El Consejo Regulador estará presente en el evento que se celebra del 30 de abril al 3 de mayo en la localidad extremeña

(Información remitida por la empresa firmante)

El director de la DOP Torta del Casar, Javier Muñoz, ha indicado que el encuentro supone “un gran escaparate” para dar a conocer el queso amparado y “la importancia de la labor desarrollada por las denominaciones de origen para los productores y consumidores”

Trujillo, 30 de abril de 2026.- El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar regresa un año más a la Feria Nacional del Queso de Trujillo, una de las citas imprescindibles del sector quesero. Del 30 de abril al 3 de mayo, la DOP se traslada a la Plaza Mayor de la localidad extremeña para participar en la 39ª edición de este encuentro con catas, degustaciones y actividades infantiles con el fin de dar a conocer el producto amparado al público.

El director de la Denominación de Origen Protegida, Javier Muñoz, ha indicado que la Feria Nacional del Queso de Trujillo “es uno de los eventos más importantes para el sector a nivel autonómico y nacional”. “Se trata de una cita muy especial, con un gran ambiente y desarrollada en un enclave destacado de la provincia de Cáceres, muy vinculado a la tradición quesera de la Torta del Casar” ha destacado Muñoz.

La DOP contará con un stand propio en la feria trujillana, desde el que pondrán en marcha algunas de las actividades planteadas en su programa para el evento. Una destacada agenda de acciones que incluye sorteos diarios de Torta del Casar y degustaciones para todos aquellos curiosos que quieran descubrir el sabor único del queso amparado.

Las degustaciones se ofrecerán en el espacio reservado para la DOP Torta del Casar en la feria, y serán conducidas por los maestros queseros de las cinco queserías certificadas de la Denominación de Origen: Doña Francisca, El Castúo, Lácteos del Burdalo, Los Casareños y Quesos del Casar. De esta manera, los visitantes podrán conocer las claves de este producto extremeño de la mano de sus productores.

Asimismo, la Torta del Casar se unirá a las otras tres denominaciones de origen de quesos extremeñas en una serie catas conjuntas organizadas por la Junta de Extremadura en colaboración con la Ruta del Queso de Extremadura. Estas incluyen tanto catas didácticas para los más pequeños, los días 1 y 2 de mayo, como para adultos durante todos los días de la feria, con vinos y cavas de la región para los amantes del maridaje. “Esta iniciativa supone una gran oportunidad para dar a conocer las particularidades del queso, el encaje con el sabor de los vinos regionales y, además, la importancia de la labor desarrollada por las denominaciones de origen para los productores y consumidores”, ha expresado el director de la DOP.

La celebración de la Feria Nacional del Queso de Trujillo se enmarca en la X edición de la iniciativa ‘Primavera en la Ruta el Sabor de un Territorio’, una propuesta organizada por el Consejo Regulador que busca incentivar el turismo gastronómico en la provincia de Cáceres a través de experiencias culturales y naturales gratuitas que conectan el patrimonio del territorio con la tradición quesera de la Torta del Casar. Así, los viajeros alojados en establecimientos de la ruta gozarán de degustaciones gratuitas del queso amparado en este evento.

Este año, la organización de la feria prevé recibir a alrededor de 40.000 asistentes de todo el país, así como de otras partes del mundo, y espera superar los 300.000 tiques vendidos en las últimas ediciones. Los visitantes podrán disfrutar de un encuentro multitudinario que reúne más de 80 queserías y 500 especialidades diferentes.

Con estas cifras, el evento se ha consolidado como una de las citas más selectas a nivel nacional y una de las fechas señaladas en la agenda gastronómica extremeña. Una feria que supone “un gran escaparate para dar a conocer el sabor auténtico y las cualidades diferenciales de la Torta del Casar al gran público”, concluye Muñoz.

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Torta del Casar

Los quesos D.O.P. Torta del Casar se elaboran únicamente en las queserías inscritas en los registros del Consejo Regulador, que día a día trabaja para garantizar el origen y la calidad de esta, controlando la pureza del proceso de elaboración para la plena seguridad y confianza de los consumidores.

La Denominación de Origen Protegida ampara este queso de antigua tradición y cualidades singulares y diferenciadoras. Por eso, cuando se quiera disfrutar de un auténtico queso D.O.P. Torta del Casar, hay que buscar su exclusiva etiqueta de control en la que se une el logotipo del Consejo Regulador al de la Unión Europea, única garantía de que la elección realizada y el reconocimiento internacional.

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