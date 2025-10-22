La D.O.P Torta del Casar se suma a la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura en 2031 - D.O.P Torta del Casar

El presidente del Consejo Regulador, Ángel Pacheco, ha explicado que “la Torta del Casar ocupa un papel fundamental en la identidad cacereña como un bien cultural gastronómico”

Durante la firma de adhesión, se ha dado a conocer la renovación del convenio de colaboración entre la Denominación de Origen y el Ayuntamiento de Cáceres

Casar de Cáceres, 22 de octubre de 2025.- El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (D.O.P) Torta del Casar ha firmado este miércoles, 22 de octubre, su adhesión a la candidatura de la ciudad de Cáceres como Capital Europea de la Cultura. La D.O.P se convierte así en uno de los agentes destacados que acompañarán a la ciudad extremeña en su esfuerzo por convertirse en el centro neurálgico de la cultura europea en 2031.

Durante la firma del manifiesto de adhesión, el presidente del Consejo Regulador de la D.O.P Torta del Casar, Ángel Pacheco, y el alcalde del Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, han suscrito el compromiso de ambas entidades con la defensa de los valores que motivan esta candidatura, entre los que se encuentran la cultura como fuerza transversal para el crecimiento y motor de cambio del territorio; el impulso de prácticas turísticas y culturales sostenibles, accesibles e innovadoras; y el desarrollo de las zonas rurales como espacios de cohesión.

En este sentido, el presidente del Consejo Regulador ha explicado que “la Torta del Casar ocupa un papel fundamental en la identidad cacereña como un bien cultural gastronómico. La gastronomía es parte de la cultura de un territorio como lo son sus monumentos, su historia y sus tradiciones, especialmente los productos de calidad diferenciada, que son el resultado de los factores naturales y humanos que definen una región determinada. El queso amparado ocupa un lugar destacado en el desarrollo de Cáceres, y por ello la Denominación de Origen apoya este proyecto”.

Con la firma de esta adhesión, la Torta del Casar refuerza su compromiso con la promoción de la cultura y el patrimonio de Cáceres, que forma parte del área geográfica vinculada a la Denominación de Origen. A través de iniciativas como la ‘Ruta el Sabor de un Territorio’, el Consejo Regulador viene impulsando la difusión de la riqueza histórica y natural de esta ciudad en colaboración con algunos de los más destacados hoteles establecidos en ella.

Como parte de este acuerdo, la D.O.P Torta del Casar apoyará al ayuntamiento de la ciudad y promoverá el desarrollo de acciones dirigidas a dar a conocer su potencial como espacio cultural de referencia en el proyecto por convertirse en la Capital Europea de la Cultura en 2031. “Para la Torta del Casar la capitalidad cultural también actuará conectando los territorios que componen Cáceres, que no es sólo el núcleo urbano, sino también su inmenso entorno rural, actuando como nexo para promover la colaboración entre personas de diferentes ámbitos, pero intrínsecamente ligados entre sí, lo que la convierte en la mejor candidata para esta iniciativa europea.”, ha expresado Pacheco.

La Torta del Casar renueva su acuerdo con el Ayuntamiento de Cáceres para la promoción conjunta

Durante la firma de adhesión, también se ha dado a conocer la renovación del convenio de colaboración para la difusión y promoción de la Torta del Casar. Un acuerdo que comenzó en 2011 entre El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar y el Ayuntamiento de Cáceres.

Con una vigencia de dos años, esta renovación demuestra el compromiso por difundir y promocionar el queso amparado en cada una de las actividades y eventos en los que participe el consistorio, así como por el intercambio de información sobre las actividades de la D.O.P. y del Ayuntamiento para enriquecer el contenido de la promoción conjunta.

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Torta del Casar

Los quesos D.O.P. Torta del Casar se elaboran únicamente en las queserías inscritas en los registros del Consejo Regulador, que día a día trabaja para garantizar el origen y la calidad de esta, controlando la pureza del proceso de elaboración para la plena seguridad y confianza de los consumidores.

La Denominación de Origen Protegida ampara este queso de antigua tradición y cualidades singulares y diferenciadoras. Por eso, cuando se quiera disfrutar de un auténtico queso D.O.P. Torta del Casar, hay que buscar su exclusiva etiqueta de control en la que se une el logotipo del Consejo Regulador al de la Unión Europea, única garantía de que la elección realizada y el reconocimiento internacional.

