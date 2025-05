El Dr. Manuel de la Peña, reputado cardiólogo, impulsa Madrid como capital europea de la longevidad

(Información remitida por la empresa firmante)

La Comunidad de Madrid bate un nuevo récord histórico y se ha consolidado como un líder indiscutible en lo que respecta a la esperanza de vida dentro de la Unión Europea. Sus habitantes disfrutan, en promedio, de una vida que se extiende hasta los 86,1 años, un logro notable que supera de manera significativa el promedio europeo, que se sitúa en los 81,4 años. Este liderazgo no es casualidad, sino el resultado de políticas y programas enfocados en la salud y el bienestar de sus ciudadanos

Madrid, 13 de mayo de 2025.- La corriente de opinión sobre vivir sanos 120 años está creciendo exponencialmente. Hay muchos centenarios en Madrid y el más longevo es Luis Carrasco – Muñoz y Pérez de Isla con 111 años. La española María Branyas, que vivió hasta los 117 años, ocupó el pódium mundial de la longevidad hasta hace unos meses, y a día de hoy la más longeva de España es Angelina Torres Valbona, que a sus 112 años, tiene una cabeza inmaculada.



El reconocido y reputado cardiólogo, doctor Manuel de la Peña, un emblemático líder español en el campo de la longevidad, director de la cátedra del corazón y longevidad y presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social señala que hace unos días visitó en su domicilio de Madrid a Mercedes Álvarez Montero, de 106 años (nació el 7 de julio de 1918).



Mercedes Álvarez Montero, paradigma de longevidad

El doctor De la Peña tuvo la oportunidad de realizar una entrevista clínica a Mercedes Álvarez Montero, una mujer extraordinaria de 106 años. A pesar de su avanzada edad, Mercedes goza de óptimas facultades mentales y un estado de salud envidiable. Durante su encuentro, Mercedes compartió su secreto para una vida larga y feliz: una existencia saludable, una alimentación equilibrada, recuerdos positivos que alimentan su espíritu, una profunda fe y una serenidad que le permite afrontar los desafíos de la vida con optimismo. Su historia es un testimonio inspirador de cómo llevar una vida plena y satisfactoria hasta edades avanzadas.



Mercedes cumplirá 107 años con una gran memoria y mucha alegría

De la Peña señala que a Mercedes le encanta recordar a sus verdaderos héroes, a su padre, que fue el teniente general José Álvarez Entrena y a su abuelo, el general de división Antonio Montero, hermano de Manuel Montero, que fue gobernador militar de Alicante. Mercedes guarda en su álbum de recuerdos, como un verdadero tesoro, entre otros, la carta que le envío la reina Fabiola, como gratitud por el apoyo de su familia por el fallecimiento del rey Balduino.



El doctor pudo constatar su gran memoria, su cabeza inmaculada y escuchar relatos de fragmentos de la historia de España, como ella la ha vivido. Es flaca, de costumbres sanas, hace una dieta equilibrada, vive pensando en sus recuerdos positivos, sin preocupaciones, con alegría e impregnada de fe, espiritualidad y serenidad, subraya De la Peña.



https://www.instagram.com/manueldelapena?igsh=MW5qOHR3czUwd3J2bQ%3D%3D&utm_source=qr



La edad no constituye un impedimento

Mercedes afirma que en su familia había muchos longevos. Le dijo al doctor que se encuentra bien y no le duele nada. Se operó de cataratas con 99 años, a los 106 años le cambiaron por tercera vez la batería que lleva de su marcapasos y es muy disciplinada con las dosis de su medicación y se toma todos los días su pastilla para la tensión, para el azúcar y para dormir. El doctor de la peña le prescribió de forma empírica vitamina D y B12 para ganar más vitalidad. Su tensión estaba en 130/70, su frecuencia cardíaca en 65 y su corazón no tiene arritmias. Su colesterol está bien controlado, todo lo cual la protege contra el ictus y el infarto, motivo por el cual el doctor le aseguró que no va a perder la cabeza. Como es habitual en los supercentenarios, ha perdido movilidad. Nunca bebió alcohol ni fumó.



Mercedes es un claro ejemplo de que la edad no es un obstáculo para recibir atención médica de calidad. A lo largo de su vida, ha sido sometida a diversas intervenciones quirúrgicas y tratamientos médicos en edades avanzadas. Su experiencia demuestra que, con los cuidados adecuados y un enfoque positivo, es posible superar los problemas de salud y mantener una buena calidad de vida, independientemente de la edad.



La Guía para vivir sanos 120 años, un legado de sabiduría

Consciente de la importancia de compartir conocimientos y experiencias, De la Peña obsequió a Mercedes con su libro Guía para vivir sanos 120 años. Esta obra es una recopilación de historias inspiradoras de supercentenarios, personas que han superado los 100, 105 y 110 años con vitalidad y lucidez. Además, el libro ofrece consejos prácticos y recomendaciones basadas en la ciencia para llevar una vida longeva y saludable. Desde la alimentación y el ejercicio físico hasta la gestión del estrés y el cultivo de relaciones sociales positivas, la guía proporciona herramientas valiosas para envejecer con gracia y bienestar.



De hecho, le contó a Mercedes que Teodora Cea vivió en El Escorial hasta los 112 años y le encantaba tomar chocolate con churros. También motivó mucho a Mercedes saber que Servando Palacín, que acaba de cumplir 110 años, vecino de Madrid le han implantado un marcapasos con 109 años y que Engraciano a los 109 años, también vecino de Madrid, ha superado un cáncer de colon con 90 años, un infarto de miocardio a los 80 años, que le cambiaron la cadera a punto de cumplir los 100 años y que ahora se siente como si tuviera 60 años y camina todos los días una hora por el jardín. Mercedes no se imaginaba que podía haber más de 20.000 personas en España que pasaran de los 100 años.



Embajador de la salud y de la vida

De la Peña le regaló a Mercedes un rosario que besó y abrazó con fuerza y han quedado en volver a verse más a menudo.



El renombrado doctor Manuel de la Peña, una figura clave en la longevidad, ha sido distinguido hace unos días como embajador de la salud y de la vida por la Academia de la Diplomacia por su compromiso, dedicación y excelencia médica y como descubridor de un yacimiento de supercentenarios. Además de su rol como profesor de cardiología, escritor, doctor cum laude en medicina y académico, de la Peña es un reconocido experto de la longevidad, presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social y director de la cátedra del corazón y longevidad. Ha recibido prestigiosos galardones, y estos reconocimientos son un testimonio de su incansable labor en la promoción de la salud y el bienestar de las personas, así como de su valiosa contribución al estudio y la comprensión de la longevidad. Su trabajo inspira a otros profesionales de la salud y alienta a las personas a adoptar estilos de vida más saludables.



El liderazgo de la Comunidad de Madrid en materia de longevidad se debe a una combinación de factores que incluyen políticas públicas efectivas, un sistema de salud de calidad y una población comprometida con el bienestar.



La historia de Mercedes Álvarez Montero es un ejemplo inspirador de una vida larga y saludable, demostrando que es posible envejecer con gracia, vitalidad y plenitud, y pone en evidencia la importancia de la investigación científica y un enfoque integral para optimizar la calidad de vida y fomentar la longevidad, promoviendo hábitos saludables, el acceso a la atención médica y el apoyo social.







