Cómo elegir un campamento de inglés este verano cerca de Madrid

Camptreetop campamento de verano cerca de madrid - @camptreetop

(Información remitida por la empresa firmante)

El equipo de Camp Treetop, el campamento residencial de verano en inglés de La Casita de Inglés, recopila los ocho aspectos que, según su experiencia, deben valorar las familias de Madrid antes de elegir un campamento de inglés: el grado de inmersión, el perfil del profesorado, el tamaño de los grupos, la distancia, la seguridad, el precio, la comunicación con las familias y la trayectoria de la organización

Madrid, 10 de noviembre de 2026.- Cada año, entre enero y marzo, miles de familias de Madrid buscan un campamento de inglés para el verano. La oferta es amplia y, a simple vista, muy parecida. Sin embargo, según el equipo de Camp Treetop, entre un campamento y otro existen diferencias que cambian por completo la experiencia del niño y lo que aprende. Estas son las claves que recomiendan revisar.



1. Inmersión real frente a inglés a ratos

Muchos campamentos combinan unas horas de clase por la mañana con actividades en español el resto del día. Otros apuestan por la inmersión total: no hay clases, y el inglés es el idioma de todo lo que ocurre, desde el desayuno hasta la velada nocturna. Según el equipo de Camp Treetop, la diferencia se nota: cuando el niño necesita el inglés para jugar, entender las reglas o pedir ayuda, el idioma deja de ser una asignatura y se convierte en una herramienta. Por ello recomiendan comprobar en qué idioma se desarrollan las actividades de la tarde y el tiempo libre.



2. Profesores nativos

Con un equipo nativo, los niños escuchan un inglés natural y no pueden refugiarse en el español. Conviene conocer qué parte del equipo es nativa y qué personal habla español, como los monitores de actividades técnicas o el personal de cocina y mantenimiento.



3. Grupos pequeños y organizados por edad

En grupos reducidos cada niño habla más y está mejor atendido. La organización por edades también es importante, ya que un niño de 8 años y uno de 13 tienen intereses muy distintos.



4. Distancia y transporte desde Madrid

Para un primer campamento, la cercanía da tranquilidad. Un campamento a menos de dos horas de Madrid permite un viaje corto y una respuesta rápida si fuera necesario. También es relevante que el autocar desde Madrid esté incluido en el precio, así como los horarios de salida y regreso.



5. Instalaciones y seguridad

Entre los aspectos que recomiendan valorar:



• El tipo de espacio: una finca privada ofrece más tranquilidad que una instalación compartida con otros grupos.



• El alojamiento, incluida la climatización en las semanas de más calor.



• La presencia de médico o enfermera en el campamento y la distancia al hospital más cercano.



• La existencia de socorrista en la piscina.



• La cocina propia y los menús adaptados a alergias e intolerancias.



6. Qué incluye el precio

La comparación entre campamentos es más fiable cuando se tienen en cuenta todos los conceptos incluidos: transporte, alojamiento, comidas, actividades de multiaventura, materiales y seguro. Un precio bajo puede no incluir algunos de ellos.



7. Comunicación con las familias

La mayoría de campamentos limitan las llamadas para evitar la morriña, pero comparten fotos y noticias. Conocer de antemano la frecuencia de esa información y los momentos en que el niño podrá llamar aporta tranquilidad a las familias.



8. La trayectoria de la organización

La experiencia de la entidad organizadora y las opiniones de otras familias son la mejor garantía a la hora de valorar una propuesta.



Un ejemplo: Camp Treetop

Camp Treetop es el campamento residencial de verano de La Casita de Inglés, academia de inglés para niños con centros en Madrid desde 2001. El programa se basa en la inmersión total, sin clases tradicionales, con profesores nativos y grupos de 10 niños organizados en cuatro "casas" por edades, al estilo de los campamentos americanos. Se celebra en una finca privada de 440.000 m en un pinar protegido de Matapozuelos (Valladolid), a 1 hora y 45 minutos de Madrid, con autocar desde Madrid incluido. Las actividades incluyen tirolinas, kayak, tiro con arco, deportes, piscina con socorrista y talleres de ciencia, arte, teatro y cocina. El campamento cuenta con médico y enfermera, seguro médico y cocina propia con menús para alergias, y envía fotos y vídeos diarios a las familias. Está dirigido a niños de 8 a 13 años, en turnos de una semana entre el 27 de junio y el 10 de julio de 2027.



Resumen de los criterios



• Inmersión: los programas en los que todas las actividades se desarrollan en inglés ofrecen más exposición al idioma que los que lo limitan a unas horas de clase.



• Profesorado: un equipo nativo garantiza un uso natural del idioma durante toda la jornada.



• Grupos: los grupos reducidos y organizados por edad favorecen la participación y la atención individual.



• Transporte: la existencia de autocar desde Madrid y la duración del trayecto son factores relevantes, especialmente en un primer campamento.



• Seguridad: la presencia de personal sanitario, socorrista y menús adaptados a alergias son indicadores de calidad.



• Precio: la comparación entre campamentos es más fiable cuando se tienen en cuenta todos los conceptos incluidos.



• Comunicación: conocer de antemano la frecuencia de fotos, noticias y llamadas aporta tranquilidad a las familias.



• Trayectoria: la experiencia de la organización y las opiniones de otras familias ayudan a valorar la propuesta.



Desde Camp Treetop señalan además que las plazas de muchos campamentos se completan durante la primavera, por lo que recomiendan iniciar la búsqueda en los primeros meses del año y revisar las condiciones de cancelación de cada programa.

Contacto

Nombre contacto: Marina Molares

Descripción contacto: Camp Treetop

Teléfono de contacto: 622 24 30 61