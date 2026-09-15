Enrique Tomás afronta la vuelta al cole reivindicando el valor de lo cotidiano - Enrique Tomás

(Información remitida por la empresa firmante)

La marca líder de jamón ibérico refuerza su apuesta por acercar el producto al día a día y convertirlo en protagonista de momentos cotidianos, más allá de las grandes ocasiones.

Barcelona, 15 de septiembre de 2026 - Septiembre marca el regreso a la rutina, la vuelta al cole y el fin de las vacaciones. Con ello también vuelven las comidas en familia, las pausas entre obligaciones y los encuentros alrededor de una mesa. En este contexto, Enrique Tomás reivindica una idea sencilla: disfrutar de un buen jamón ibérico puede formar parte de cualquier momento y no solo de las grandes ocasiones.

Una apuesta por la especialización y la cercanía

La especialización y la cercanía son las claves de Enrique Tomás. La compañía trabaja para acercar el mundo del jamón al consumidor, ofreciendo diferentes categorías y posibilidades adaptadas a distintos gustos y ocasiones, y poniendo a su disposición el conocimiento necesario para elegir y disfrutar del producto.

“El jamón no debería reservarse para las grandes ocasiones. Forma parte de nuestra cultura y queremos que cada vez más personas puedan disfrutarlo en su día a día, estén en casa, en la calle o a punto de coger un avión.” - señalan desde Enrique Tomás.

Esta apuesta por la especialización y la cercanía se refleja en su red de establecimientos. Actualmente, la marca líder de jamón ibérico cuenta con más de 100 establecimientos en España y presencia internacional en más de 10 países, combinando tiendas a pie de calle, integradas en el día a día de las ciudades, con establecimientos en aeropuertos y estaciones de tren, donde el jamón acompaña al consumidor antes de emprender un viaje.

Una presencia que responde a una misma visión: estar cerca del consumidor allí donde esté, ofreciendo la experiencia, la tradición y el conocimiento de la marca tanto en su rutina como en aquellos momentos que salen de ella.

Una experiencia que acompaña al viajero

La presencia de Enrique Tomás se extiende por diferentes puntos de España y combina establecimientos a pie de calle con formatos adaptados a aeropuertos, estaciones, centros comerciales y espacios de ocio. Una red que permite que el jamón ibérico esté presente en diferentes momentos del día y en contextos muy distintos.

Cataluña

Cataluña concentra una parte importante de la red de Enrique Tomás, tanto en espacios de tránsito como en diferentes puntos de Barcelona y su área metropolitana.

En el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, la compañía cuenta con seis puntos: una foodtruck, La Barra y dos Foodies en la T1, además de dos establecimientos Enrique Tomás en la T2. A esta presencia se suman dos locales en el Aeropuerto de Girona.

La red también se extiende por Barcelona y su área metropolitana, con establecimientos en Badalona, Galeries Maldà, Arenas de Barcelona, Viladecans, Gavà, Castelldefels, Santa Coloma de Gramenet, Glòries, L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Plaça Sant Jaume, Rambla del Poblenou, Vilanova i la Geltrú, Santa Anna, Carrer de la Marina, Fabra i Puig, Paral·lel, Carrer de la Diputació y Avinguda Diagonal.

Además, de dos quioscos en Tibidabo y La Maquinista, acercando la experiencia de la marca también a espacios de ocio y encuentro.

Comunidad de Madrid

En la Comunidad de Madrid, Enrique Tomás está presente tanto en el principal aeropuerto de la capital como en la red ferroviaria.

En el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la compañía cuenta con siete puntos: tres espacios Foodies en la T4, una foodtruck en la zona de fumadores, La Barra en zona aire y un establecimiento Enrique Tomás en la T2.

A ello se suman tres establecimientos en la estación de Atocha, reforzando la presencia de la marca en uno de los principales puntos de conexión de la capital.

Andalucía

Andalucía es otro de los territorios donde la marca líder de jamón ibérico cuenta con una amplia presencia.

En Sevilla, la compañía está presente en el Food Market, un espacio creado por e impulsado por Enriqe Tomás y que reúne diferentes propuestas gastronómicas, entre ellas La Barra, Express&Co, Masakali, Hamburdehesa, Beer&Co/Victoria y Foodies.

En el Aeropuerto de Jerez, cuenta con dos establecimientos, un Enrique Tomás y un Express&Co. En Málaga, dispone de tres puntos, entre ellos un espacio Foodies y un nuevo local Kiki cuya apertura está prevista próximamente. Y por último, la presencia en Andalucía se completa con un establecimiento Enrique Tomás en Granada.

Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, Enrique Tomás está presente en el aeropuerto de Valencia con dos foodtrucks, ubicadas en las zonas de tierra y aire, una Foodies en la T1, otro establecimiento Enrique Tomás y dos espacios Foodies, uno en tierra y otro en aire. Su presencia se completa con un espacio La Barra en Alicante.

Galicia

Enrique Tomás cuenta con presencia en el Aeropuerto de Vigo, donde dispone de diferentes establecimientos y formatos distribuidos entre las zonas de cantina, aire y tierra.

Castilla y León y Castilla-La Mancha

La presencia de la compañía en la red ferroviaria se extiende también a Segovia, donde cuenta con un establecimiento Enrique Tomás, y en Cuenca, con otro local de la marca.

Islas Baleares

En las Islas Baleares, Enrique Tomás está presente en diferentes puntos vinculados al turismo y al tránsito de viajeros.

En Mallorca, la compañía cuenta con varios espacios en el aeropuerto, entre ellos Foodies en zona aire, un quiosco Foodies en la puerta B, un establecimiento Enrique Tomás en tierra y La Barra en salidas, además de dos nuevas aperturas Foodies. A esta presencia se suma un establecimiento en Mallorca Fashion Outlet, en Inca.

También cuenta con un espacio Foodies y otro punto La Barra en Ibiza, y La Barra en Menorca.

Canarias

En Canarias, la compañía cuenta con presencia en diferentes destinos turísticos, con establecimientos Foodies y La Barra en Fuerteventura, Tenerife, Tenerife Sur, Las Palmas y Lanzarote, adaptando sus formatos a los diferentes momentos y perfiles del viajero.

Una expansión que mira al mundo

La expansión de Enrique Tomás no termina en España. La compañía continúa desarrollando su presencia internacional y acercando la cultura del jamón ibérico a nuevos públicos a través de diferentes formatos y mercados.

En Argentina , Enrique Tomás cuenta con dos establecimientos en Buenos Aires, ubicados en Avenida Callao y Avenida Federico Lacroze.

En Chile , cuenta con dos espacios La Barra, situados en Providencia y Las Condes.

En Perú , Enrique Tomás cuenta actualmente con establecimientos en diferentes puntos de Lima, entre ellos Jockey Plaza, Estancia La Molina, Hotel Country Club Lima y Larcomar.

La compañía también está presente en Puerto Rico y República Dominicana , con establecimientos en sus respectivos aeropuertos.

China , mercados estratégicos que está usando Enrique Tomás para su expansión internacional, la compañía cuenta actualmente con cinco establecimientos en el Aeropuerto de Shenzhen: tres espacios La Barra, un establecimiento Enrique Tomás y un Foodies.

Esta expansión internacional responde a una estrategia que busca llevar el jamón ibérico a nuevos públicos y territorios, manteniendo al mismo tiempo la esencia de una marca que entiende la gastronomía desde la experiencia, la tradición y la cercanía.

Volver a lo que funciona

La vuelta al cole es también una oportunidad para recuperar esos pequeños placeres que forman parte de la rutina. Para la marca, el jamón no tiene por qué reservarse para las grandes celebraciones: también tiene un lugar en una comida compartida, en una pausa, en una compra de camino a casa o antes de coger un avión.

Con esta filosofía, Enrique Tomás comienza el nuevo curso reafirmando su apuesta por hacer del jamón ibérico un producto cercano, accesible y presente en cada vez más momentos.

Sobre Enrique Tomás

Enrique Tomás es el Seleccionador Nacional del Jamón. La única compañía especializada en elegir el mejor jamón ibérico de sus diferentes orígenes, pieza por pieza, con un criterio de calidad única para poner a disposición del público el mejor producto gastronómico que existe. Su objetivo es ponerle nombre al jamón en el mundo y poner a este producto en el lugar que se merece. Para lograrlo lleva desde 1982 dedicado a su selección y comercialización. Lo que empezó como un negocio en el mercado de La Salud en Badalona (Barcelona), es hoy en día una empresa internacional con diferentes áreas de negocio: desde más de un centenar de tiendas a nivel global, a soluciones de calidad para la gran distribución, productos gourmet en colaboración con grandes marcas, eventos y diferentes innovaciones con el que llevar el jamón y otros productos selectos ibéricos a todos los públicos posibles. Más información en www.enriquetomas.com

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