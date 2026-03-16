Enrique Tomás convierte el jamón en símbolo de legado para el Día del Padre - Enrique Tomás

(Información remitida por la empresa firmante)

La campaña “Todos tenemos un Enrique” reivindica la transmisión de valores y posiciona el jamón como uno de los regalos más emocionales de la cultura española.

Barcelona, 16 de marzo de 2026 – En un contexto en el que muchas campañas del Día del Padre se han reducido a promociones y descuentos, Enrique Tomás apuesta por una narrativa distinta: recuperar el valor emocional del regalo y su significado. Con la campaña “Todos tenemos un Enrique”, la marca líder mundial en cultura del jamón ibérico propone mirar más allá del precio y recordar que hay gestos que simbolizan algo mucho más profundo: el legado que recibimos de quienes nos enseñaron a vivir.

El punto de partida es una idea sencilla y universal: todos tenemos a alguien que nos marcó. Un padre, un abuelo, un hermano, un amigo o un mentor. Alguien que nos enseñó a trabajar, a esperar, a compartir o a levantarnos. Y en torno a esa figura, la marca construye un mensaje claro: regalar un jamón es un acto de amor.

Un homenaje a quienes nos enseñaron algo importante

La campaña toma su nombre del propio fundador de la compañía, Enrique Tomás, y transforma su historia personal en un mensaje universal. “Todos tenemos un Enrique. Todos tenemos a alguien que nos enseñó algo que hoy forma parte de nosotros” explica la marca.

El concepto nace de una reflexión del propio Enrique Tomás que se convierte en el corazón narrativo de la campaña: “El ingrediente más caro es el tiempo”. Una frase que resume la filosofía de la empresa: el jamón no se fabrica, se cura con paciencia, y ese mismo valor del tiempo es el que comparten las relaciones humanas que nos marcan para siempre.

Con esta iniciativa, Enrique Tomás busca elevar el jamón ibérico más allá de su dimensión gastronómica y reivindicarlo como un símbolo cultural ligado al tiempo compartido y a la transmisión generacional.

Además, la campaña contará con la colaboración del creador gastronómico Rafuel, que actuará como embajador amplificando el mensaje hacia una audiencia y reforzando la autoridad gastronómica del proyecto. ￼

Una marca que compite en significado, no en precio

Para Enrique Tomás, el objetivo de esta campaña es claro: redefinir el Día del Padre desde la autenticidad. Frente a la saturación promocional de esta fecha, la compañía apuesta por una estrategia basada en significado y cultura de marca.

“Regalar un jamón es compartir tiempo, mesa y recuerdos. Y eso es exactamente lo que queremos celebrar”, explica la compañía. Con esta iniciativa, Enrique Tomás refuerza su posicionamiento global como referente en la cultura del jamón ibérico y demuestra que, incluso en una fecha comercial, el valor de una marca puede construirse desde la emoción, la tradición y el legado.

Sobre Enrique Tomás

Enrique Tomás es el Seleccionador Nacional del Jamón. La única compañía especializada en elegir el mejor jamón ibérico de sus diferentes orígenes, pieza por pieza, con un criterio de calidad única para poner a disposición del público el mejor producto gastronómico que existe. Su objetivo es ponerle nombre al jamón en el mundo y poner a este producto en el lugar que se merece. Para lograrlo lleva desde 1982 dedicado a su selección y comercialización. Lo que empezó como un negocio en el mercado de La Salud en Badalona (Barcelona), es hoy en día una empresa internacional con diferentes áreas de negocio: desde más de un centenar de tiendas a nivel global, a soluciones de calidad para la gran distribución, productos gourmet en colaboración con grandes marcas, eventos y diferentes innovaciones con el que llevar el jamón y otros productos selectos ibéricos a todos los públicos posibles. Más información en www.enriquetomas.com

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Emisor: Enrique Tomás