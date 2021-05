Entidades y asociaciones reivindican más formación en Geología en la nueva ley de educación

-El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, junto con otras asociaciones, colegios profesionales y organismos firman un manifiesto para una "correcta presencia" de la Geología en la ley de educación LOMLOE.

-"Desconocemos cuál va a ser la presencia de la geología en un currículo marcado por el enfoque competencial", explica Manuel Regueíro, presidente del Colegio de Geólogos.

-"España necesita profesionales de la Geología pero la vocación no nace de forma espontánea", añade Regueiro.

Madrid, 25 de mayo de 2021.- El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG), junto con asociaciones, colegios profesionales y otros organismos, reivindican más formación en Geología en la actual ley LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE).

A través de un manifiesto exigen a los principales organismos que confrontan las leyes educativas una "correcta presencia" de la Geología como materia. "Estamos preocupados por la adecuada y equilibrada presencia de la Geología en todos los niveles del Sistema Educativo del Estado español", señalan en el manifiesto.

Manuel Regueiro, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, considera que la Geología "debe ser equiparable al resto de materias que se imparten en la educación en los diferentes grados de enseñanza del país". "Los contenidos que aporta la Geología a la educación básica trascienden al propio interés científico para mostrar su papel troncal en aspectos de especial significación social, económica o ambiental, fundamentales para cualquier ciudadano", asegura.

Currículo competencial

El manifiesto aboga por que "todos los alumnos consigan un bagaje teórico-práctico que les permita contextualizar y tomar una posición fundada respecto a las problemáticas reales del mundo en el que vivimos". Para los firmantes, la Geología es una "ciencia indispensable" en la formación de los ciudadanos.

Asimismo, lamentan que todavía no se conozca la estructura curricular de la nueva ley. "A fecha de hoy, no disponemos de ningún borrador de estas propuestas que, por lo que parece, están siendo elaboradas por personas del propio Ministerio y por un equipo de personas expertas externas", indican los firmantes.

A su vez, "desconocemos también cual va a ser la presencia y concreción de la Geología en un diseño curricular marcado por un enfoque competencial", lamenta Manuel Regueiro.

Más profesionales de la Geología

Según el manifiesto, las facultades de Geología se están vaciando. "La vocación no nace de forma espontánea", indica Regueiro.

"No hay casa, ni puente, ni puerto, ni cualquier obra civil que no requiera estudios geológicos para construirse; no hay recurso natural -agua, combustibles o minerales- que no requiera de la Geología para obtenerse; no hay riesgo natural que no tenga detrás un proceso geológico.", exponen los firmantes.

"España necesita profesionales de la Geología", reclama Manuel Regueiro quien apunta que el sistema educativo debe "garantizar una formación integral de todo el alumnado".

Por todo esto, el Colegio Oficial de Geólogos se ha unido al manifiesto con "el fin de que el Gobierno, las autoridades educativas de las Comunidades autónomas, los grupos políticos y, a quien corresponda, sopesen las consideraciones que se ponen sobre la mesa", explica Regueiro.

Desde 2011 es la primera vez que, tanto colectivos como asociaciones así como el Colegio de Geólogos, se reúnen para formalizar un escrito con el fin de equiparar la Geología al resto de asignaturas.

El manifiesto lo han firmado 32 asociaciones, un respaldo unánime que nunca había conseguido la enseñanza de Geología y se puede descargar de:https://www.cgeologos.es/noticia/manifiesto-por-una-adecuada-presencia-de-la-geologia-en-el-nuevo-curriculo-de-la-lomloe.

Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG)

El ICOG es una institución sin finalidad lucrativa creada para la defensa y apoyo de los intereses de los Geólogos según la Ley 73/1978 de 26 de Diciembre. Entre sus fines esenciales, destacan la ordenación de la actividad o ejercicio de la profesión de Geólogo y la representación exclusiva y defensa de los intereses de la misma. Con sede en Madrid, el Colegio cuenta con delegaciones en Aragón, Asturias, Cataluña y País Vasco. Para más información, puede visitar www.icog.es.

