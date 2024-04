Erum Vial recuerda la importancia de la educación vial para mejorar la seguridad en carretera

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa continúa con su compromiso con la seguridad vial mediante el desarrollo de soluciones efectivas, como la Luz de Emergencia Led One Connected

Madrid, 25 de abril de 2024.-

Erum Vial, líder en soluciones de seguridad vial, reafirma su compromiso con la educación del conductor y la promoción de prácticas seguras en las carreteras.



En un esfuerzo por mejorar la conciencia y la responsabilidad en materia de seguridad vial, la empresa ofrece consejos clave para los conductores:



1. Mantener la atención en la carretera: evitar distracciones como el uso del teléfono móvil mientras se conduce. Hay que prestar atención a las señales de tráfico y a las condiciones de la carretera en todo momento.



2. Respetar los límites de velocidad: Ajustar la velocidad a las condiciones del tráfico y a los límites de velocidad establecidos. Reducir la velocidad en zonas de alto tráfico o en condiciones climáticas adversas puede prevenir accidentes.





3. Mantener una distancia segura: hay que guardar una distancia adecuada con el vehículo que precede para tener tiempo suficiente de reacción en caso de emergencia, aumentando la precaución en zonas de baja visibilidad.





4. Utilizar correctamente el cinturón de seguridad: hay que asegurarse de que todos los ocupantes del vehículo utilicen correctamente el cinturón de seguridad en todo momento, independientemente de la distancia del trayecto.





5. Respetar las normas de tráfico: se debe cumplir con todas las normas y regulaciones de tráfico, incluyendo las señales de tráfico y las indicaciones de los semáforos.





6. Evitar conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, independientemente de la cantidad consumida: nunca hay que conducir si se ha consumido alcohol o sustancias psicoactivas. Se debe designar a otro conductor que no haya consumido o utiliza medios de transporte alternativos.





7. Se debe descansar adecuadamente antes de conducir: hay que evitar conducir si se está fatigado o somnoliento. Se debe descansar lo suficiente antes de emprender viajes largos y realizar paradas frecuentes para descansar durante el trayecto.



Además, Erum Vial enfatiza la importancia de llevar siempre en el coche la luz de emergencia LED ONE. Esta luz no solo garantiza una señalización efectiva en caso de avería, accidente o cualquier tipo de incidente, sino que también proporciona conectividad con la DGT para una respuesta rápida de los servicios de emergencia. Con LED ONE, los conductores pueden estar protegidos y conectados en todo momento.



Erum Vial continúa con su compromiso en la promoción de la educación vial y en el desarrollo de soluciones efectivas en seguridad vial, para prevenir accidentes y proteger la vida de los conductores y peatones.



Para obtener más información sobre las soluciones de seguridad vial y cómo pueden ayudar, se puede entrar en el sitio web de LED ONE.



