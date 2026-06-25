La escultora multidisciplinar Maku, incluida en el prestigioso índice global "Artists of the World" (AOW)

Maku en Munera en 2005 inagurando su escultura "Bella Quiteria" - Inmaculada Lara Cepeda

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de junio de 2026.-

La escultora y artista multidisciplinar española Inmaculada Lara Cepeda, conocida artísticamente como Maku, ha sido indexada de forma autónoma en "Artists of the World", el registro documental de artes visuales más extenso a nivel internacional. Esta inclusión en la base de datos de referencia global, editada por el sello alemán De Gruyter, consolida la trayectoria de la autora en los canales oficiales de consulta para museos, instituciones culturales y expertos del mercado del arte

En el marco de la catalogación internacional del arte contemporáneo, se ha verificado la integración de la artista española Inmaculada Lara Cepeda, conocida artísticamente como Maku, en el índice global "Artists of the World" (AOW), Artistas del Mundo. La inclusión fue efectuada de manera autónoma por la editorial científica alemana De Gruyter, figurando como un registro consolidado en su base de datos técnica desde el año 2021.



Este índice está considerado en el ámbito institucional como el registro documental de artes visuales más extenso del entorno académico y profesional. La indexación de un creador en activo —gestionada bajo criterios de evaluación internos y sin posibilidad de postulación comercial— supone la validación de su trayectoria en los canales oficiales de documentación. La ficha de la autora, estructurada en alemán e inglés para plataformas de consulta científica, la identifica como escultora.



Contexto: ¿Qué es "Artists of the World"?

Gestionada internacionalmente por De Gruyter, esta plataforma digital es la evolución del histórico archivo impreso alemán Allgemeines Künstlerlexikon (AKL) y se define por las siguientes características técnicas:



• Dimensión global e histórica: contiene información biográfica autorizada de más de 1,26 millones de artistas de diversas épocas y procedencias geográficas.



• Apertura disciplinar: incluye a creadores de las distintas ramas de las artes visuales, tales como pintura, escultura, arquitectura, fotografía, videoarte, diseño gráfico e instalaciones.



• Criterios de inclusión: para figurar en este registro cerrado, el equipo de documentalistas evalúa de forma independiente que los artistas cuenten con participación en exposiciones de relieve, obra en colecciones o museos, o bien que sean objeto de interés para la historia del arte.



• Uso profesional estándar: es la herramienta de referencia utilizada por museos, universidades, historiadores y expertos del mercado del arte para la verificación de datos y trayectorias.



Dinámica de control técnico independiente

El inventario de De Gruyter se rige por una estricta política editorial de independencia comercial: no acepta solicitudes de inscripción de creadores, propuestas de terceros ni abonos de tarifas. La incorporación la deciden en exclusiva sus documentalistas mediante el rastreo y vaciado de boletines oficiales de cultura, registros de patrimonio público y catálogos institucionales.



Una vez abierto, el censo tiene carácter permanente. El motor de búsqueda adscribe el perfil de Maku al censo histórico de su localidad natal, Tomelloso (Ciudad Real) junto a otros artistas como Antonio López.



Una trayectoria multidisciplinar en el circuito europeo

La carrera de Maku se define por su carácter interdisciplinar. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y Técnica Superior en Artes Aplicadas a la Escultura por la Escuela de Artes de Ávila, su producción abarca la escultura monumental, el arte sonoro, la performance, la poesía y la pintura.



Su perfil artístico cuenta con trayectoria institucional. Fue miembro de la segunda promoción de la Fundación Antonio Gala y, con residencia en Berlín, se encuentra integrada en el tejido artístico alemán como miembro de la federación GEDOK Berlín y de la BBK Berlín (Asociación Profesional de Artistas Visuales de Alemania).



Asimismo, cuenta con la acreditación de la Asociación Internacional de Artes Plásticas (IGBK / UNESCO), la Asociación Internacional de Escultores Monumentales (AIESM), la Asociación Española de Pintores y Escultores (AEPE), AVAM y MAV.



Su obra pública monumental en piedra y hormigón incluye piezas permanentes como "Tren" (Salamanca), "Papiroflexia I" (Pontevedra), "Bella Quiteria" (Albacete), "Istmo" (Segovia) y la serie "Happy Machine" (Almería y Portugal).



Acerca de Maku Art Studio

Espacio de producción y gestión de la obra de la escultora y artista multidisciplinar Inmaculada Lara Cepeda (Maku). El estudio coordina sus proyectos institucionales, exposiciones y obra pública.



Sitio web oficial: https://makuartart.com/







Contacto

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Descripción contacto: Maku Art Studio

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