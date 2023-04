Un estudio de UIC Barcelona analiza el caso de éxito de 'Eufòria'

(Información remitida por la empresa firmante)

Los viernes, "Pizza y Eufòria" en TV3.

La investigación, liderada por Marta Narberhaus, profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, es fruto de un convenio de colaboración con la CCMA.

El estudio tiene como objetivo describir el programa y su dimensión transmedia, a partir de un análisis cualitativo.

Narberhaus considera que el éxito de 'Eufòria' está relacionado con que es un buen producto de televisión con un tono positivo, en que los concursantes "son compañeros más que contrincantes". La profesora también señala la importancia de las redes sociales y las acciones transmedia a la hora de consolidar el 'fenómeno Eufòria'.

Barcelona, 14 de abril de 2023.- En un contexto de extrema fragmentación de las audiencias, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) investiga sobre los criterios que ha implementado la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) para convertir el programa 'Eufòria' en un fenómeno de masas que ha conseguido traspasar los límites de la pantalla de televisión.

'Eufòria: un estudio de caso" es un encargo de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), fruto de un convenio de colaboración con UIC Barcelona. El proyecto analiza las claves de la planificación y ejecución de la estrategia transmedia de la CCMA como modelo de éxito para mejorar la capilaridad de los productos televisivos en el resto de canales.

La investigadora principal del proyecto es Marta Narberhaus, profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de UIC Barcelona. Narberhaus es doctora en comunicación, especialista en programación informativa infantil y autora, entre otras publicaciones de "Rendición de cuentas de los medios en la era digital: visiones de los periodistas y ciudadanos catalanes y propuestas de actuación" y "Children's News. Topics, information quality and audience reception around Newsround, Logo and Info K".

"Con el estudio de caso de 'Eufòria' hemos querido analizar un caso de éxito en cuanto a la audiencia, y averiguar qué acciones y decisiones de los profesionales que estaban implicados han sido determinantes en la repercusión del programa", ha apuntado Narberhaus.

La profesora ha señalado la importancia de las redes sociales y de las acciones transmedia a la hora de consolidar el 'fenómeno Eufòria'. "Con 'Eufòria' muchos niños y niñas, también adolescentes, han vuelto a la televisión convencional. Incluso se habla del fenómeno 'pizza y Eufòria' de los viernes por la noche, y esto ha sido posible gracias, entre otras cosas, al despliegue digital que ha hecho el programa en redes sociales como Instagram y Twich". Narberhaus considera que se ha tenido muy en cuenta el lenguaje del público más joven en estas redes.

La investigadora destaca que 'Eufòria' es la evolución del talent show televisivo en nuestro país, y que se aleja de la televisión agresiva. "Eufòria apuesta por un tono positivo, en que los concursantes son compañeros más que contrincantes", destaca.

