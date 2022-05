Eva María Hernández Ramos, cofundadora de BEST Clúster; Premio Europeo de Tecnología e Innovación 2022

BEST Cluster es la mayor plataforma colaborativa logística basada en mundos virtuales y tecnología OTT de España

La abogada alicantina Eva María Hernández Ramos ( www.evahernandezramos.com), el mayor referente femenino en estiba, embalaje y seguridad de carga en Europa, gana el Premio Europeo de Tecnología e Innovación 2022 concedido por la Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación.



El Premio, entregado el pasado 22 de abril en el hotel Marriot Auditorium de Madrid, se ha instaurado con el fin de distinguir a todas las empresas que hacen avances tecnológicos e innovaciones para mejorar la producción y el futuro de todos los españoles, es un paso adelante para conseguir la competitividad dentro de Europa de las empresas españolas.



Eva María Hernández, Triple Premio Nacional en Derecho y fundadora de la empresa tecnológica noruega Alvis Ekosystem (www.alvisekosystem.com), superó un estricto proceso de selección realizado por los analistas del Premio Europeo hasta llegar a la aprobación por parte de la Junta Directiva de la concesión del premio.



Destaca su innovación en el campo de la investigación jurídica y la docencia, habiendo participado en la redacción de diversas normativas nacionales y europeas. Asimismo, cuenta con más de una veintena de libros publicados sobre transporte y tecnología, y es pionera en el campo de la estiba por carretera y su interpretación normativa en el país.



Es también cofundadora y directora ejecutiva del Metaverso de la Logística; BEST Cluster. Una alianza estratégica entre empresas de alto nivel, cuyo objetivo es que sus miembros se sitúen entre los mejores del mundo en la gestión de la cadena de suministro. BEST Cluster es la mayor plataforma colaborativa logística basada en mundos virtuales y tecnología OTT, conformando la mejor apuesta de formación, información y actualización estratégica del mundo logístico donde se dan la mano los mejores proveedores de servicios del sector, que ocupan el liderazgo de su campo.



Estas empresas buscan el liderazgo mundial en la gestión de la cadena de suministro, para lo cual han desarrollado el certificado BEST 2030. En BEST se encuentran los mejores proveedores, mejores prácticas, los mejores productos, profesionales de primer nivel y los resultados más óptimos del sector.



La letrada es Presidenta de Instituto Alana, un innovador concepto para prevenir los impactos negativos del uso de la tecnología en la infancia y adolescencia (ciberbullying, acoso, baja autoestima, adicciones, etc…), realizando una gran labor de concienciación y motivación en jóvenes, y particularmente ayudándolos a superar situaciones de ansiedad y depresión. También es macera y socia fundadora del Rotary Club Almería Centro.



Hernández Ramos, dedicó este importante reconocimiento a su trayectoria profesional a su familia (su madre, María José Ramos y su hermana), su pareja; Andrés Aracil, y sus hijas (Raquel y Andrea) y sus compañeros profesionales.







