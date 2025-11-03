Expertas en educación debaten sobre pensamiento crítico en el aula en un acto que acoge UIC Barcelona

(Información remitida por la empresa firmante)

La conferencia organizada por la asociación Mujeres Líderes en la Educación (MLE) reúne a profesionales de la educación para debatir sobre el fomento del pensamiento crítico en el alumnado desde edades tempranas.

Barcelona, 3 de noviembre de 2025 - Profesionales de la pedagogía, la neuroeducación y expertas en pensamiento crítico se reúnen el próximo miércoles 5 de noviembre por la tarde en UIC Barcelona en un acto organizado por la asociación Mujeres Líderes en la Educación (MLE), una comunidad de mujeres referentes en el sector educativo que nació en 2020. El encuentro tiene el objetivo de analizar, cuestionar y construir soluciones colectivas ante los retos educativos y tecnológicos actuales, poniendo el acento en el desarrollo y fomento del pensamiento crítico en el alumnado desde edades tempranas.

La jornada contará con una conferencia inaugural de Anna Forés, pedagoga y experta en neuroeducación, así como una mesa redonda con docentes, emprendedoras y expertas en pensamiento crítico. Anna Forés es profesora en la Universidad de Barcelona y autora del libro "Los beneficios de la lectura en voz alta", una publicación que analiza las implicaciones que tiene para el cerebro leer en voz alta en los niños.

En la mesa redonda "Educar para transformar: experiencias de pensamiento crítico en el aula" participarán Claudia López Pérez, docente, filósofa y emprendedora del proyecto educativo Sapere Aude; Lola Villar, experta en educación del pensamiento crítico a través del cine y asesora pedagógica en Platino Educa; Estefanía de Anta, especialista en pensamiento crítico y alfabetización mediática en entornos digitales; y Carla Vidal Fluriach, docente, humanista y doctoranda en UIC Barcelona, además de profesora de Didáctica de las Lenguas y la Literatura en la Facultad de Ciencias de la Educación.

Según MLE, "el evento quiere visibilizar el compromiso por parte de muchas profesionales que están trabajando en el ámbito de la educación en un cambio de enfoque. Es fundamental implementar sistemas de participación activa, dinámica y real en las aulas, que desarrollen competencias clave como la creatividad y resolución de problemas, la cooperación, la argumentación y la responsabilidad individual y colectiva".

UIC Barcelona colabora con esta iniciativa que promueve el pensamiento crítico y el diálogo abierto, acogiendo este encuentro en sus instalaciones. El acto tendrá lugar el próximo 5 de noviembre a las 18.00 h en el Saló de Graus de la universidad.

