Expertos debatirán en Barcelona el futuro de las ciudades resilientes y sostenibles

Publicado 30/10/2018 11:33:46 CET

Del 10 al 12 de diciembre, UIC Barcelona acogerá la 11ª edición del congreso anual del Foro Internacional sobre Urbanismo (IfoU), organizado con la colaboración de ONU-Habitat y Urban Resilience Research Net (URNet).

El evento congregará en Barcelona a académicos y profesionales de todo el mundo para discutir políticas de implementación de resiliencia urbana.

Barcelona, 30 de octubre del 2018. Mañana, 31 de octubre, se celebra el Día Mundial de las Ciudades, declarado en 2013 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Este año, la organización mundial ha elegido como lema "Mejor ciudad, mejor vida. Creando ciudades sostenibles y resilientes" con el objetivo de concienciar sobre los retos a los que se enfrentan nuestros entornos urbanos debido a factores derivados del cambio climático, la pobreza o el desarrollo económico.

Con este debate de fondo, UIC Barcelona School of Architecture organiza para finales de año un foro académico internacional en el que expertos de distintas áreas discutirán las políticas que se están desarrollando en todo el planeta para alcanzar ciudades más sostenibles, seguras y resilientes. Se trata de la 11.ª edición del congreso anual del Foro Internacional sobre Urbanismo (IfoU), organizado con la colaboración de ONU-Habitat y la red de investigadores Urban Resilience Research Net (URNet).

Ciudades amenazadas y resiliencia.

Según la ONU, en la última década, más de 220 millones de personas se han visto afectadas por desastres naturales que han causado miles de bajas humanas y pérdidas económicas por valor de más de 100.000 millones de dólares al año. El cambio climático también contribuye al aumento de la pobreza en las ciudades, y afecta a millones de personas que viven en ellas. Las ciudades se ven amenazadas, además, por otros factores, como el fracaso de los sistemas de gobierno o el estrés económico que genera el desarrollo descontrolado.

El concepto de resiliencia urbana ha emergido, en este sentido, como una cualidad necesaria de nuestras ciudades para poder anticiparse, recuperarse y adaptarse a estos choques o tensiones externas. "Desafortunadamente, muchas iniciativas que se están llevando a cabo en el ámbito de la resiliencia urbana no logran integrar a las comunidades locales e ignoran los objetivos de sostenibilidad en sus estrategias. La necesidad de un enfoque más integrado e inclusivo para diseñar y gestionar las ciudades resilientes será el tema principal del congreso que vamos a celebrar en diciembre", señalan desde el comité organizador Carmen Mendoza Arroyo, Lorenzo Chelleri y Raquel Colacios.

El congreso traerá a Barcelona a académicos de diferentes disciplinas para discutir los desafíos de investigación más relevantes relacionados con la implementación de políticas de resiliencia urbana. Entre ellos, destacan Timon McPhearson, director del Laboratorio de Sistemas Urbanos del Tishman Environment and Design Center en The New School de Nueva York y colaborador habitual de la revista científica Nature; Adriana Allen, profesora en la Unidad de Planificación del Desarrollo Bartlett en el University College of London; Chris Zevenbergen, profesor del Departamento de Ingeniería del Agua en el Instituto por la Educación del Agua IHE Delft de los Países Bajos y uno de los mayores expertos mundiales en la gestión de inundaciones urbanas; Isabelle Anguelovski, coordinadora del grupo de investigación Ciudades Saludables y Justicia Ambiental del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas; y Gonzalo Lizarralde, titular de la Cátedra de Investigación de Construcción en Arquitectura de la Universidad de Montreal Fayolle-Magil (Canadá) y especialista en políticas de reducción de riesgo de desastres y en reconstrucción posdesastre.

La 11.ª edición del IfoU que UIC Barcelona organizará a finales de año se enmarca en los Barcelona Resilience Days, una iniciativa llevada a cabo por ONU-Habitat entre octubre y diciembre que pretende divulgar y promover el conocimiento en torno al concepto de resiliencia urbana y que engloba la celebración del Día Mundial de las Ciudades y la Barcelona Resilience Week. El evento coincide, también, con el arranque de la primera edición del nuevo Máster Internacional en Diseño y Gestión de la Resiliencia de la Ciudad de UIC Barcelona School of Architecture y sitúa a Barcelona en el mapa global de las capitales de referencia para el estudio de la resiliencia urbana.

Sobre UIC Barcelona School of Architecture.

UIC Barcelona School of Architecture es una escuela de arquitectura comprometida con el crecimiento intelectual, profesional y personal de quienes la forman. Un modelo docente que se fundamenta en la atención personalizada, el aprendizaje práctico basado en la integración de todas las áreas de conocimiento, la tecnología de vanguardia y un profesorado con experiencia internacional. UIC Barcelona School of Architecture forma a arquitectos capaces de afrontar los retos de la sociedad.

Sobre ONU-Habitat.

ONU-Habitat es la agencia de las Naciones Unidas encargada de promover ciudades y pueblos ma*s sostenibles y resilientes. El recinto modernista de Sant Pau, en Barcelona, es la sede de dos de los programas principales de ONU-Habitat. Por un lado, se encuentra la secretari*a permanente de la Alianza global de miembros operadores de agua (GWOPA); y, por el otro, el programa de resiliencia urbana, desde donde se trabaja para evaluar, planificar y actuar en la respuesta de las ciudades a posibles riesgos naturales o creados por el hombre.

Sobre URNet.

La red internacional Urban Resilience Research Net (URNet) es una plataforma virtual y una organización sin ánimo de lucro que fomenta la investigación a través de un enfoque integrado de la resiliencia urbana, mediante la combinación de investigación y práctica. Con más de 250 miembros procedentes de 45 países, URNet cuenta con investigadores que han publicado los estudios más importantes a nivel internacional sobre el estado de la cuestión, avance teórico y estudios de caso sobre resiliencia urbana y sus relaciones con la sostenibilidad. URNet es uno de los coorganizadores de la conferencia "Reframing Urban Resilience Implementation" y promotor del nuevo Máster Internacional en Diseño y Gestión de la Resiliencia de la Ciudad de UIC Barcelona School of Architecture.

Más información:

Marcos Doespiritusanto

Responsable de Comunicación de UIC Barcelona School of Architecture

T. +34 932 541 800 / mdoespiritusanto@uic.es / www.uic.es / @architectureuic

Rosa Suriñach

Coordinator, Partnerships and Communications City Resilience Profiling Programme

T. +34 637 79 66 83 / surinach@un.org / www.unhabitat.org/urbanresilience / @uresiliencehub