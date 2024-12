La Facultad de Medicina, Salud y Deportes de la Universidad Europea, en el top 25 del mundo

(Información remitida por la empresa firmante)

La Universidad Europea se mantiene como la mejor universidad privada de España en esta categoría del nuevo Ranking Shanghái

Madrid, 13 de diciembre de 2024.- Histórico resultado de la Universidad Europea en uno de los rankings más reconocidos a nivel mundial, el Ranking Shanghái. La Facultad de Medicina, Salud y Deportes se ha posicionado como una de las mejores del mundo, alcanzando el puesto 25 a nivel global. Además, se mantiene como la mejor universidad privada de España y se posiciona como la segunda mejor universidad española. Liderando este campo a nivel global se encuentra la australiana Deakin University, seguida de Norwegian School of Sport Sciences, University of Copenhagen, University of Verona y University of Southern Denmark.



La Universidad Europea, que reconoce el deporte y la salud como pilares fundamentales, se ha consolidado como una institución líder a nivel mundial en estas áreas gracias a su excelencia académica y su destacada labor investigadora. Esta excelencia se refleja no solo en las cinco estrellas obtenidas a nivel global en el prestigioso QS Stars Rating, sino también en las cinco estrellas alcanzadas en el QS Stars Rating en el grado de Fisioterapia, así como en el Ranking de Stanford, donde, de la mano de Alejandro Lucía (5) y Vicente Javier Clemente (12), fue la única institución privada española en colocar a dos investigadores entre los mejores en el campo de las Ciencias del Deporte.



"La profesionalización de los ámbitos deportivo y de la salud es una de nuestras principales preocupaciones en la Facultad, y este reconocimiento como institución líder a nivel mundial en el Ranking de Shanghái refleja el impacto global de nuestra labor", ha explicado la decana de la Facultad de Medicina, Salud y Deportes, Simone Sato. Además, como ha señalado, "este hito nos impulsa a continuar trabajando para consolidar este liderazgo y reforzar nuestra misión de formar profesionales altamente cualificados, capaces de transformar el deporte y la salud desde una perspectiva global y comprometida con el bienestar de la sociedad".



El ranking, publicado desde 2016, evalúa más de 460 universidades con facultades, departamentos o unidades dedicadas a las Ciencias del Deporte. La clasificación se basa en indicadores de desempeño académico y de investigación, como el número de publicaciones indexadas en la plataforma Web of Science (WoS) durante los últimos cinco años, el total de citas recibidas, el promedio de citas por publicación, el número de artículos publicados en las revistas del top 25% según el Journal Citation Report, y el porcentaje de publicaciones realizadas en colaboración internacional. Cada indicador se pondera para calcular una puntuación global que determina la posición final de las instituciones.



Este reconocimiento en el Ranking Shanghái destaca el compromiso de Facultad de Medicina, Salud y Deportes con la excelencia académica, la investigación de vanguardia y la transferencia de conocimiento en las ciencias del deporte. El logro obtenido en esta edición del prestigioso ranking consolida su liderazgo internacional y refuerza su misión de formar profesionales innovadores, preparados para afrontar los retos del futuro en el ámbito del deporte y la salud para mejorar el bienestar de la sociedad.



