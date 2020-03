Las familias se apoyan en la cultura en un momento de crecimiento de la Literatura Infantil y Juvenil

SM y otras empresas del sector buscan mitigar los efectos de la crisis del coronavirus con propuestas para lectores y educadores.

El 83 % de las familias españolas lee de forma habitual a sus hijos y son los niños de 14 años los más lectores.

Como género, la poesía sigue en alza, siendo el papel de la mujer y la tragedia de las migraciones, las temáticas narrativas preferidas.

A tan solo unas semanas de que se celebre el, las empresas editoriales de toda España luchan por mitigar los efectos de la crisis del coronavirus que ya está provocando un cambio de modelo en el sector y que supone, a la vez, un momento histórico para la literatura y la dedicación en familia a la lectura.

Las familias españolas están dando mucha importancia a la cultura para hacer más llevadero el tiempo de aislamiento en casa. En este sentido, SM ha puesto a disposición de familias y educadores una serie de recursos didácticos digitales, contenidos interactivos, encuentros digitales con autores de Literatura Infantil y Juvenil (LIJ), así como lecturas diarias en directo en las redes sociales. Además, SM ofrece estos días contenidos educativos para niños en Clan y en La 2 de TVE. El incremento de visitas a sus plataformas online ha aumentado hasta un 70 % en la última semana.

Gabriel Brandariz, gerente editorial de Literatura Infantil y Juvenil de SM, comenta sobre el panorama actual de este género. “En medio de esta situación insólita, hablamos mucho de las consecuencias económicas y del impacto inequívoco que el coronavirus tendrá en nuestros respectivos mercados. No es la primera vez que el mundo de la Literatura Infantil y Juvenil está presente en un período de crisis. Pero como en otras ocasiones, ante lo inevitable de los números, no debemos olvidar que detrás de ellos hay personas. Personas de todas las edades que hoy miran al mundo a través del ojo de la cerradura de sus casas, entre cuatro paredes que parecen amplificar y reverberar los miedos, las esperanzas, la necesidad de salir, de tener contacto con los demás, de distraerse, de explicarles a nuestros hijos que deben seguir aprendiendo, pero también evadirse. Por eso, en estas circunstancias tan excepcionales, la LIJ es más necesaria que nunca: existe un caudal inmenso de libros tanto de ficción como no ficción, y un buen número de autores e ilustradores, al otro lado de una red social“.

Y concluye: “Desde SM estamos trabajando estos días para hacer lo que hemos hecho siempre: seguir acompañando a nuestros lectores, dándoles una ventana por la que poder hacer nuestro hoy confinado mundo un poco más grande, y que unos y otros estemos un poco más cerca".

Leer en familia

Según datos del último Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros del Gremio de Editores, ha crecido el porcentaje de niños menores de 9 años lectores, y a partir de los 10 años, la lectura sigue ocupando un papel protagonista. A pesar de la disminución conforme se avanza a la mayoría de edad, los españoles más lectores son los niños de hasta 14 años. En los hogares con niños más pequeños, menores de 6 años, el 83 % de los padres declara leer de forma habitual a sus hijos.

En SM las cifras de sus colecciones más emblemáticas, El Barco de Vapor y Gran Angular, y de los premios literarios que llevan sus nombres, avalan la buena salud de la LIJ.

56.000 millones de ejemplares vendidos

Casi 3.000 títulos en catálogo

Más de 660 autores y más 400 ilustradores

Los libros del Premio El Barco de Vapor han sido traducidos a 21 idiomas

Tendencias en la Literatura Infantil y Juvenil

En los últimos años, como tendencia incuestionable se consolida el libro ilustrado o libro álbum, que se ha ganado también al público adulto gracias a la calidad de los ilustradores y al esfuerzo de los editores. Una tendencia muy similar a la que vive el género del cómic, que alberga gran pluralidad de estilos y temáticas. La poesía, por su parte, repunta y continúa el éxito de los libros de tipo informativo sobre temas diversos como astronomía, arte, ciencia, música, etc.

En cuanto a la gran variedad de temáticas narrativas que a menudo entremezclan realismo y fantasía, predominan, por encima de todos, dos grandes temas: la tragedia de migrantes y refugiados, y la reivindicación del papel de la mujer en la sociedad.

Estos datos se analizan en profundidad en el Anuario Iberoamericano sobre el Libro Infantil y Juvenil 2019 publicado por la Fundación SM. Una obra que, a lo largo de 15 capítulos, ofrece una panorámica sobre la realidad del sector durante los años 2017 y 2018 en Iberoamérica.

Sobre SM

SM es un proyecto cultural y educativo con un modelo empresarial propio y diferencial, que integra Fundación y empresas, y cuya misión es hacer aportaciones significativas a la educación y a la cultura para lograr el desarrollo integral de las personas y transformar la sociedad.

Desde 1978 la Fundación SM convoca anualmente los Premios SM El Barco de Vapor -de literatura infantil- y Gran Angular -de literatura juvenil- con los objetivos de apoyar a los autores, potenciar la creación de la mejor literatura para niños y jóvenes y retornar a la sociedad los beneficios generados por la actividad empresarial de SM.

