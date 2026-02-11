Las familias numerosas de Madrid ganan una sentencia al Ayuntamiento Madrid

El Ayuntamiento de Madrid discrimina a las familias numerosas - ASOCIACIÓN DE FAMILIAS NUMEROSAS DE MADRID

Madrid, 11 de febrero de 2026.

Madrid, 11 de febrero de 2026. – El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 22 ha estimado parcialmente el recurso de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid (AFNM) a través del letrado IÑIGO MARTINEZ DE ARTOLA SILVA, quien dice: "la sentencia ha dejado en evidencia una práctica municipal injusta, arbitraria y claramente perjudicial para las familias."

Además, Artola dice que"la sentencia confirma que el Ayuntamiento excluyó de forma indebida a los hijos concebidos y no nacidos del baremo de admisión de las escuelas infantiles municipales, a pesar de que el embarazo estaba acreditado médicamente. Es decir, el Ayuntamiento decidió contar menos hijos de los que realmente hay, reduciendo puntos y dejando a muchas familias en peor posición."

"El fallo judicial es contundente: esa exclusión vulnera el principio de igualdad y la protección constitucional de la familia, y reconoce el derecho de las familias numerosas a que se compute el hijo concebido y no nacido en los procesos de admisión. El juzgado recuerda algo básico que el Ayuntamiento prefirió ignorar: la ley establece que al concebido se le tendrá por nacido a todos los efectos favorables", explica nuevamente Artola.

"Resulta especialmente grave que el Ayuntamiento haya defendido esta discriminación hasta el final, obligando a las familias a acudir a los tribunales para que se reconozca un derecho evidente. No es un error técnico, es una decisión política que ha perjudicado directamente a familias reales”, nos dice Artola desde la asociación de familias numerosas de Madrid.

Desde la Asociación de Familias Numerosas de Madrid denuncian esta forma de actuar del Ayuntamiento, que presume de políticas familiares mientras aplica criterios que recortan derechos. "Celebramos la sentencia, pero advertimos: no debería ser necesario demandar al Ayuntamiento para que cumpla la ley.

Y exigimos que el Ayuntamiento rectifique de inmediato y deje de penalizar a las familias numerosas con baremos injustos y discriminatorios."

