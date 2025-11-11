El Faro acogerá la exposición de la nueva colección de bolsos ‘Musas’ de Eduardo Navarrete

La colección ‘Musas’ está compuesta por seis bolsos únicos hechos a mano, inspirados en figuras icónicas del panorama cultural español

Una propuesta artística y de diseño que podrá verse desde este sábado 15 y hasta el próximo 25 de noviembre en el centro comercial extremeño

Paralelamente, El Faro acogerá la exposición de la Escuela de Artes y Oficios ‘Adelardo Covarsí’ de Badajoz en la que los bolsos también serán los principales protagonistas. Mediante este proyecto, el centro dará visibilidad al trabajo de los artistas de este centro de formación

Badajoz, 11 de noviembre de 2025.- El Faro acogerá la exposición de ‘Musas’, la nueva colección de bolsos de Eduardo Navarrete; una iniciativa que podrá verse del 15 al 25 de noviembre en el centro comercial extremeño, gracias al acuerdo de colaboración firmado entre Castellana Properties y el diseñador español para poner en valor el diseño nacional a través de una muestra itinerante.

‘Musas’ es la primera colección de bolsos de Eduardo Navarrete y está compuesta por seis piezas únicas de piel hechas a mano en Madrid. Cada diseño está inspirado en figuras icónicas del panorama cultural español y en mujeres que han marcado su trayectoria artística, como son Rosario Flores, Nieves Álvarez, Rossy de Palma, Alaska, Bibiana Fernández y La terremoto de Alcorcón.

Los bolsos fueron realizados en el taller de la peletera española Ana Boffa y reflejan la personalidad de cada musa a través de formas, materiales y colores cuidadosamente seleccionados. El diseñador realizará además una presentación sobre la colección en El Faro para explicar el proceso de diseño y creación, su inspiración detrás de cada pieza y el enfoque artesanal de la producción.

Tras su presentación oficial en febrero durante ‘Madrid es Moda’, las piezas fueron subastadas con fines benéficos, recaudando más de 5.000 euros para la ONG APRAMP, dedicada a la protección de mujeres en situación de vulnerabilidad.

La exposición que hace parada ahora en Badajoz, arrancó el 11 de julio en el centro comercial Habaneras (Torrevieja, Alicante) - ciudad de procedencia del diseñador- y continuará a lo largo del año por distintos centros de Castellana Properties como Bahía Sur, en Cádiz; y Vallsur en Valladolid.

El Faro apuesta por el talento local

Paralelamente a la muestra de Eduardo Navarrete, El Faro acogerá la exposición de la Escuela de Artes y Oficios ‘Adelardo Covarsí’ de Badajoz, en la que el bolso también será el principal protagonista. Como altavoz de la cultura de la comunidad y de sus talentos, el centro dará visibilidad a dos de las disciplinas artísticas que se ofrecen en esta Escuela de Badajoz, como son la moda y la pintura que se plasman en esta ocasión en una exposición de 17 piezas. Esta muestra podrá visitarse en cualquier momento dentro del horario comercial.

Un proyecto que nació con el propósito de reinterpretar la obra del artista Guillermo Silveira, donde el color, la forma o la temática de su obra, han servido de inspiración para crear estas piezas confeccionadas a mano con técnicas artesanales e incluyendo materiales como la madera o el metal. La muestra se completa con 15 obras pictóricas donde el color es el protagonista por excelencia.

La Escuela de Artes y Oficios ‘Adelardo Covarsí’, es un centro público de formación artística, dónde el Ayuntamiento de Badajoz y la Diputación de Badajoz, apuestan por el talento local y provincial ofreciendo a los alumnos una formación en más de 9 nueve especialidades (escultura, pintura, joyería, moda…) promoviendo con ello la cultura y el talento.

Sobre El Faro

Inaugurado en 2012, El Faro es el centro comercial de referencia en Extremadura. Propiedad de Castellana Properties y gestionado por Cushman & Wakefield, en sus más de 66.000 m de superficie comercial el centro reúne una amplia y variada oferta de moda, restauración, ocio y servicios, con más de 100 establecimientos, incluyendo marcas nacionales e internacionales de primer nivel.

En total, el centro comercial genera un total de más de 1.200 puestos de trabajo, y acoge más de 8M de visitas al año. Ubicado junto a la A-5 y a pocos minutos del centro de Badajoz, El Faro es un espacio dinámico, moderno y accesible, que apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la experiencia del visitante. Además, acoge numerosas actividades culturales, sociales y de entretenimiento a lo largo del año, reforzando su papel como punto de encuentro para familias, jóvenes y visitantes de ambos lados de la frontera.

