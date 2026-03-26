Felipe Pich, arquitecto: “No existe un proyecto de futuro para los centros de datos en España”

(Información remitida por la empresa firmante)

El profesor de UIC Barcelona School of Architecture, Felipe Pich Aguilera, alerta de que la proliferación de centros de datos en España se está llevando a cabo sin un “proyecto arquitectónico detrás ni ninguna reflexión urbana de futuro”.

Barcelona, 26 de marzo de 2026. .– El arquitecto y fundador del estudio Picharchitects, Felipe Pich Aguilera es experto en construcciones sostenibles y profesor universitario desde hace más de 25 años. Según el profesional, el creciente interés de las grandes empresas tecnológicas por invertir en la construcción de centros de datos en España requiere un “planteamiento de futuro”, ya que se está llevando a cabo sin “ninguna reflexión urbana ni ningún proyecto arquitectónico detrás”.

Según la Asociación Española de Data Centers, SpainDC, las inversiones en estas infraestructuras alcanzarán los 58.000 millones de euros en 2030, con epicentros de centros de datos en territorios como Aragón o Extremadura. Para Felipe Pich, la proliferación masiva de estos centros de datos puede ser problemática a medio plazo: “La construcción de ingentes cantidades de infraestructuras y edificios orquestados por grandes compañías que operan según sus intereses, no tiene más proyecto que su pura eficacia”, argumenta.

Para el profesor, usar solo el prisma de la eficacia en la construcción puede acabar siendo “nefasto”. “Poniendo como ejemplo la falta de vivienda en España, lo más eficiente, rápido y sostenible sería construir un bloque gigante de viviendas, conectadas con transporte público, bien aisladas y bien orientadas, empleando los materiales mínimos. Pero el hecho de construir tiene muchas dimensiones; si solo te enfocas en la eficacia, estás dejando de lado muchos otros factores. Y las macroinfraestructuras de gigantes tecnológicos solo tienen en cuenta aspectos técnicos, sin reflexiones que vayan más allá del propio impacto en el paisaje, por ejemplo”.

El futuro de los centros de datos

El profesional cuestiona la vida de estas macroinfraestructuras en el futuro: “¿Qué va a pasar con todas estas construcciones dentro de veinticinco años? Si te enfocas sólo en la eficacia, podemos volver a vivir un momento arquitectónico como el de la Segunda Guerra Mundial, cuando aparecieron en las periferias soviéticas edificios que respondían a un problema determinado, y que hoy en día son un problema”, explica el profesor de UIC Barcelona.