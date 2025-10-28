La feria ‘Madrid Caravaning’ regresa a intu Xanadú con más de 250 vehículos y 7.500 m2 de exposición

- Del 5 al 9 de noviembre, el parking exterior del complejo madrileño acogerá una nueva edición de esta cita imprescindible para los amantes del caravaning

- Organizada por la Asociación para el Desarrollo del Caravaning en Madrid (ADECAM), la feria ha conseguido afianzarse como una de las más importantes del sector a nivel nacional

- Las matriculaciones de autocaravanas y campers alcanzaron en 2024 las 6.459 unidades, lo que representa un 22,12% más que en 2023, según datos de Aseicar

Madrid, 28 de octubre de 2025.- Los amantes y aficionados del mundo del caravaning tienen una cita del 5 al 9 de noviembre en intu Xanadú para asistir a la feria ‘Madrid Caravaning’. Organizada por la Asociación para el Desarrollo del Caravaning en Madrid (ADECAM), en esta XXVI edición se mostrarán más de 250 vehículos distribuidos en 7.500 metros cuadrados de exposición.

Así, durante los cinco días que dure la feria, los visitantes podrán encontrar vehículos nuevos, seminuevos revisados y de ocasión, y disfrutar de ofertas exclusivas en autocaravanas, caravanas, campers, mobilhomes, bungalows, remolques, rutas de viajes y accesorios, además de recibir asesoramiento profesional personalizado.

En cuanto a las tendencias y últimas novedades del sector, Luis López, portavoz de ADECAM, afirma que “tras un par de años en el que los campers más pequeños fueron los protagonistas, vuelve a diversificarse los modelos y tipos de vehículos, así como el auge de los vehículos de ocasión y la apuesta por vehículos más compactos, eficientes y sostenibles”.

Según además datos de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar), las matriculaciones de autocaravanas y campers alcanzaron en 2024 las 6.459 unidades, lo que representa un 22,12% más que en 2023. Y en cuanto al ranking por comunidades, Madrid se situó en 2024 en el tercer puesto entre las comunidades autónomas de España con más matriculaciones en autocaravanas y campers nuevos (solo por detrás de Cataluña y Andalucía).

Ubicada en el parking exterior de intu Xanadú (cercano a la entrada 4), la feria podrá visitarse de manera gratuita en horario de 11:00 a 19:00 h (del miércoles 5 al viernes 7) y de 10:00 a 20:00 horas (sábado 8 y domingo 9 de noviembre). Además, y como en ediciones anteriores, se habilitará un espacio del parking para el estacionamiento y pernocta de todos los autocaravanistas que visiten la feria durante el fin de semana.

XXVI edición ‘Madrid Caravaning’

Cuándo: del 5 al 9 de noviembre.

Dónde: intu Xanadú. A-5, salida 22 y 23.

Parking exterior cercano a la entrada 4 del centro comercial.

Horario:

-De 11:00 a 19:00h (de miércoles a viernes) y de 10:00 a 20:00h (fin de semana)

Entrada libre y gratuita

