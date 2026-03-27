Fernando Savater: "ETA intentó parar el progreso democrático y fue derrotada"

Savater volvió a ponerse frente a los focos en Ágora UTAMED - Manu Rocha

(Información remitida por la empresa firmante)

El filósofo Fernando Savater protagonizó en el espacio Ágora UTAMED un encuentro en el que alternó reflexión y crítica con declaraciones directas sobre la actualidad política, el nacionalismo o el papel de la prensa, en una conversación que no eludió los asuntos más controvertidos del momento.

Madrid, 27 de marzo de 2026.-

Una clase magistral para unos pocos afortunados. El espacio Ágora, foro de pensamiento impulsado por UTAMED, acogió un encuentro con el filósofo y escritor Fernando Savater, en una sesión marcada por la reflexión, la ironía y el análisis crítico de la actualidad política, cultural y social.



Durante la conversación, conducida por el periodista y director de COPE Andalucía, Adolfo Arjona, Savater repasó algunos de los momentos clave de su trayectoria intelectual y personal, destacando el valor de la literatura como herramienta de formación y libertad. En este contexto, el autor subrayó la importancia de una de sus obras más emblemáticas al afirmar: "La Infancia Recuperada es el libro que más se parece a mí".



El encuentro también abordó cuestiones de actualidad política, donde el filósofo se mostró especialmente contundente: "En este momento no hay nadie que vaya en contra de la democracia más que un separatista". Sus palabras generaron un intenso debate entre los asistentes, consolidando el carácter abierto y plural del espacio Ágora.



En este contexto, Savater también reflexionó sobre el terrorismo de ETA y su legado, afirmando que "ETA peleaba, mataba para algo y ahora vivimos en ese algo", en referencia a la evolución política del País Vasco y al peso actual del nacionalismo. En este sentido, se proclamaba rotundamente: "ETA intentó parar el progreso democrático y fue derrotada".



Savater no evitó tampoco hacer referencia a episodios relevantes de su vida profesional, señalando con claridad: "Me echaron de El País por Carne Gobernada más que por mis artículos", en alusión a las circunstancias que rodearon su salida del histórico diario.



La dimensión existencial y filosófica de su pensamiento estuvo igualmente presente en la sesión. En este sentido, reflexionó sobre el papel de la religión en la sociedad con una de sus características afirmaciones: "Si no fuésemos mortales, no habría religiones".



Finalizó su intervención con una mirada hacia el conocimiento y la educación, dos pilares fundamentales en su obra escrita, dejando una última reflexión cargada de ironía: "Un ignorante entiende lo que ignoran los demás".



El encuentro concluyó con un diálogo abierto con los asistentes, en el que se abordaron cuestiones como la democracia, la violencia o la eutanasia, reafirmando el carácter participativo y plural del espacio Ágora UTAMED.



Emisor: UTAMED

Contacto

Nombre contacto: Victoria Pérez

Descripción contacto: Responsable de Comunicación de UTAMED

Teléfono de contacto: 951 562 138



