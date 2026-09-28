El Festival El Alternador de Montellano llenará sus calles de música independiente el 2 y 3 de octubre

Festival El Alternador 2026 | Montellano. - DISEÑO CARTEL: RICARDO BARQUÍN MOLERO.

(Información remitida por la empresa firmante)

Montellano (Sevilla), 28 de septiembre de 2026.

El Alternador, veterano festival de música independiente de la localidad de la sierra sur sevillana de Montellano, celebrará su XVIII edición el viernes 2 y sábado 3 de octubre de 2026 concentrando cultura musical en diversos emplazamientos de la localidad, como siempre con entrada gratuita, con un cartel variado y plural que contará con el poderoso rock reivindicativo de los madrileños Hermana Furia en su gira "Rumias Tour", el synth-punk de honesto deje flamenco de Salvar Doñana (que presentarán algunas de las canciones de su inminente nuevo disco, "Una nueva esperanza") y el estallido de espontaneidad pop de Pony Pool Club, entre otros muchos nombres.

Tras el concepto de "la otra corriente", El Alternador persiste en el impulso cultural de la localidad con la música como hilo conductor, afianzando con humildad su identidad y particular criterio artístico: cartel atractivo y coherente, y cuidado formato. Cultura y música alternativa expandiéndose por las calles del pueblo de Montellano.

El Alternador impulsa la integración de la cultura en nuestro ámbito más cercano, y en este año 2026 volverá a llevar música a distintos rincones de la localidad, para poder conocer bien de cerca y de forma cómoda, a través de distintos emplazamientos a escasa distancia a pie y sin solapamientos entre actuaciones, algunas de las más interesantes y personales propuestas del fértil panorama musical independiente: Hermana Furia, Salvar Doñana, Pony Pool Club, Corea, Masa, Gastmans, Mosqueta, Beautiful Señoritas, Magnetismo Sonoro Excéntrico, Vajilla Cartujana, Acetato, y las sesiones de Adex, Yayos DJ Set y el jovencísimo talento local de DJ Luna.

Bajo la organización de la Asociación Musical Stone Car (colectivo de músicos locales) y el inestimable apoyo del Excmo. Ayuntamiento de Montellano, la Diputación de Sevilla y la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes de España (AIE), El Alternador presenta esta año 2026 una programación de dos intensas jornadas en diversos emplazamientos públicos. Con algunos enclaves conocidos, como la Plaza de La Romería, Recinto Ferial, Bar la Fuente y Gramola, y la novedad de esta edición que es el poder celebrar conciertos en el renovado y recientemente inaugurado Teatro Municipal José María Pérez Orozco.

El definitiva, El Alternador volverá a presentar en esta decimoctava edición un consistente "viaje" musical, variado y diverso, en un circuito itinerante alejado de la masificación e impersonalidad de otro tipo de propuestas, en el que dejarse abrazar por la música en directo recorriendo el precioso paisaje urbano de Montellano.

La programación de El Alternador se iniciará el viernes 2 de octubre en el Teatro José María Pérez Orozco, con los conciertos de Gastmans y Corea. Seguirá en Gramola con Acetato. Y a la noche nos trasladaremos al Recinto Ferial con Beautiful Señoritas, Pony Pool Club y Magnetismo Sonoro Excéntrico.

Y ya el sábado 3 de octubre, se prenderá la mecha desde el mediodía con la sesión de Yayos DJ Set en Bar La Fuente (con degustación gratuita de uno de los platos típicos de Montellano: la alboronía). Y, tras un descanso, la tarde prosigue en La Fuente con Masa y Mosqueta. El broche y fin de fiesta se llevará a cabo en la Plaza de La Romería, con DJ Luna, Vajilla Cartujana, Salvar Doñana, Hermana Furia y la sesión de Adex.

Más información de El Alternador 2026 en https://www.elalternador.es/alt26/

Visita el mapa interactivo de ubicaciones de El Alternador desde aquí.

PROGRAMACIÓN E ITINERARIO | EL ALTERNADOR 2026

Viernes 2 de octubre de 2026

Escenario Teatro José María Pérez Orozco (C/ Matahacas, 35)

18:00 h - Gastmans

19:00 h - Corea

Escenario Gramola (C/ Ronda, 15b)

20:30 h - Acetato

Escenario Recinto Ferial (entrada C/ Ruiz Ramos)

22:00 h - Beautiful Señoritas

23:15 h - Pony Pool Club

00:30 h - Magnetismo Sonoro Excéntrico

Sábado 3 de octubre de 2026

Escenario Bar La Fuente (Plaza de la Fuente, s/n)

13:00 h - Yayos DJ Set

18:00 h - Masa

19:00 h - Mosqueta

Escenario Plaza La Romería

21:00 h - DJ Luna

22:00 h - Vajilla Cartujana

23:00 h - Salvar Doñana

00:15 h - Hermana Furia

01:30 h - Adex