La formación de posgrado es fundamental para transferir el conocimiento universitario a las empresas

2a Edición del Executive Education Forum UIC Barcelona - Challenges in Health.

Así lo han destacado los expertos que han participado en la primera sesión del Executive Education Forum - Challenges in Health, y que ha tenido como tema principal la gestión sanitaria, la investigación y la salud.

La jornada, emitida en streaming, ha contado con la participación de expertos en la gestión sanitaria como el Dr. Ramón Cunillera, presidente de la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria, o Xavier Mate, director de Barcelona-Vallès de Quironsalud; y de la investigación como Maria Lluch, CEO y fundadora de Pulmobiotics, Mayka Sánchez, cofundadora de Bloodgenetics, o Ignasi Belda, CEO de MiWEndo Solutions.

Barcelona, 5 de mayo de 2022.- El Aula Magna de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) acogió ayer por la tarde la primera de las tres jornadas del Executive Education Forum, centrado en esta edición en los desafíos que el sector de la salud presenta en la actualidad.

El Dr. Alfonso Méndiz, rector de la Universidad, inauguró la segunda edición del encuentro y dio paso a la Sra. Meritxell Budó, secretaria de Atención Sanitaria y Participación de la Generalitat de Catalunya, que destacó "la oportunidad que ofrecen este tipo de encuentros para detectar y generar sinergias, poniendo en contacto empresa y universidad". A continuación, el Dr. Boi Ruiz, director de la Cátedra de Gestión Sanitaria y Políticas de la Salud de UIC Barcelona presentó las tres mesas redondas que se desarrollaron a lo largo de esta primera jornada.

Ramón Cunillera, presidente de la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria y gerente del Consorci Sanitari del Maresme, fue el encargado de moderar la primera mesa redonda titulada "El futuro visto hoy, desde la gestión de los servicios sanitarios", que reunió a directores de centros sanitarios y hospitalarios de Cataluña. Concretamente, el Dr. Rafael Lledó, director general de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers; el Dr. Jaume Durán, director general de la Fundació Sanitària Mollet; y el Dr. Xavier Mate, director territorial Barcelona-Vallès de Quirónsalud, reflexionaron sobre el papel que tienen los másters y posgrados en gestión sanitaria para recoger y transferir la experiencia de los gestores actuales a los futuros profesionales, uniéndola a las nuevas metodologías que requiere la sociedad.

La segunda mesa redonda, bajo el titulo "Investigación y emprendimiento en las universidades catalanas", contó con la participación de tres emprendedores del sector biotecnológico: el Dr Ignasi Belda, CEO de MiWendo Solutions; la Dra. Maria Lluch, CEO y fundadora de la empresa Pulmobiotics, y la Dra. Mayka Sánchez, cofundadora de la empresa Bloodgenetics. Como investigadores y emprendedores en un sector de gran relevancia y proyección de futuro, a través de su experiencia personal, los tres ponentes debatieron sobre la importancia de buscar el equilibrio entre los objetivos que hacen nacer la empresa y la necesidad de encontrar financiación e inversores para lograrlos. En este proceso, contar con una estrategia bien definida y el apoyo de las universidades y los centros de investigación a lo largo del tiempo es fundamental.

El encuentro continuó con la presentación de los proyectos de valorización seleccionados por UIC Barcelona, y liderados por el Dr. Fernando Salvador Durán-Sindreu, jefe del Área de Endodoncia de la Facultad de Odontología, el Dr. Román Pérez, director del Bioengineering Institute of Technology; la Dra. Rosalía Rodríguez, codirectora del Grupo de Investigación en Neurolípidos; el Dr. José Antonio González, profesor de la Facultad de Odontología; y el Dr. Javier Jiménez, subdirector del Departamento de Ciencias Básicas y responsable del Grupo de Investigación Fundamental Mechanisms in Cell Biology de UIC Barcelona.

La primera jornada del Executive Education Forum UIC Barcelona finalizó con la mesa redonda titulada "Nuevas tendencias en inversión en Health & WellCare", en la que participaron el Sr. Oriol Penon, account director de Inveready; la Dra. Clara Campàs, cofundadora y socia directora en Asabys; y la Dra. Montserrat Vendrell, socia en Alta Life Sciences.

Tras el éxito del año pasado, la segunda edición del encuentro pretende proporcionar nuevas formas de entender el conocimiento y la investigación de ámbitos relacionados con el sector de ciencias de la salud, en relación a su vez con el día a día del sector corporativo. Las jornadas continuarán hoy jueves 5 y el viernes 6 de 16 h a 19.30 h en streaming en este enlace.

