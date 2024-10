El Foro de la Empresa Cultural y Creativa celebra con éxito su primera edición

(Información remitida por la empresa firmante)

La primera edición del Foro, organizada por el experto Juan Pastor Bustamante y la consultora Culturia, reunió a distintos agentes de Industrias Culturales y Creativas, entidades públicas, financiadores y asociaciones profesionales para abordar el desarrollo sostenible de las organizaciones del sector. Los participantes compartieron conocimientos, experiencias y presentaron prácticas para contribuir a la identificación de oportunidades de negocio, crecimiento y consolidación de iniciativas empresariales

Madrid, 9 de octubre de 2024.- La Escuela de Organización Industrial (EOI) de Madrid ha acogido la primera edición del Foro de la Empresa Cultural y Creativa, organizada por el experto en creatividad, Industria Creativa e innovación, Juan Pastor Bustamante, y la consultora especializada en iniciativas con impacto social Culturia, donde se dieron cita autónomas/os, empresas, agentes del ecosistema como entidades públicas, financiadores, asociaciones profesionales, para analizar los intereses determinantes en el avance y desarrollo de las organizaciones del sector, en una jornada con aforo completo en todas sus sesiones.



Este encuentro de dimensión nacional y participantes de todas las Comunidades Autónomas, patrocinado por Enisa (Ministerio de Industria y Turismo) y CREA SGR, con la colaboración de EOI/Fundesarte y Laborpar, tuvo como premisa compartir ideas y conocimientos, experiencias y presentar prácticas de referencia para contribuir a la identificación de oportunidades de mercado, crecimiento y consolidación de iniciativas empresariales de las Industrias Culturales y Creativas (ICC).



El Foro de la Empresa Cultural y Creativa celebró varias mesas redondas y conferencias, así como diversas acciones de networking para generar contactos a través de dinámicas de redes colaborativas y lúdicas con los participantes y asistentes al evento, llevadas a cabo por Cristian Figueroa, de tejeRedes.



Mesa Redonda⇥ Financiación de las ICC / Conferencia ⇥ IA

Sergio Jiménez de Ochoa, director de Área en EOI, dio la bienvenida institucional antes de ceder el paso a la Mesa Redonda: Financiación de las ICC, en la que participaron Carmen Cuesta, directora de Coordinación de Enisa (Ministerio de Industria y Turismo); Julián Serrano, del Dpto. de Industrias Culturales de CREA SGR; Chisco Villar, jefe de servicio de acción cultural del Ministerio de Cultura; y Mónica Comas, coordinadora de la Oficina Europa Creativa Cultura, bajo la moderación de Juan Pastor Bustamante.



Los ponentes expusieron su actividad al frente de las iniciativas y ayudas que ofrecen los organismos y entidades que representan y asesoraron sobre cómo preparar proyectos para la búsqueda de financiación, cómo acercarse a organizaciones que financian y entender cuáles son los requisitos que solicitan.



Prevaleció la idea de buscar una financiación adaptada a cada proyecto, resaltando que el interés de hoy en día recae sobre todo en ideas innovadoras a nivel tecnológico o que propongan nuevos escenarios dentro de las industrias culturales, en la búsqueda de una cada vez mayor financiación profesional.



A continuación, se celebró la Conferencia ⇥ IA: Creatividad humana y sistemas de Inteligencia Artificial al servicio del diseño en empresas culturales y creativas, bajo la batuta de Patricia Llaque, fundadora de Metaverse for good, laboratorio interdisciplinar que estudia convergencias tecnológicas con la finalidad de diseñar soluciones éticas y en armonía con el bienestar físico, cognitivo y emocional.



Llaque habló del concepto phygital "que representa una forma de optimizar la relación entre el ser humano y la tecnología en nuestro beneficio al fusionar lo físico y lo digital hasta crear un modelo híbrido. Creemos firmemente que los retos éticos y sociales derivados de la disrupción tecnológica son lo suficientemente trascendentales como para que nos convirtamos en agentes activos para mejorar la interacción entre la tecnología y la experiencia social".



"La empresa creativa y cultural tiene un papel fundamental para no dejar que esa lectura automatizada de futuro se haga solamente a través de la tecnología, tiene que haber capacidad crítica del individuo en este proceso", argumentó.



Mesa Redonda ⇥ Retos de la empresa cultural y creativa

Esta sesión, conducida asimismo por Juan Pastor Bustamante, brindó la ocasión de explorar desafíos, necesidades y casos de éxito junto a las organizaciones que están apoyando a las empresas del sector cultural y creativo y las entidades que lo conforman. Con la presencia de Emilio Cabanes, director de Proyectos TICs y Economía Digital de EOI; Sandra Barrio, responsable de Distrito Cultural y Creativo Vasco (BDCC); Mireia Escobar, directora de Industrias Culturales del Institut de Cultura de Barcelona (ICUB); y Andrea de Luna, coordinadora general de Laborpar, Federación de Sociedades Laborales y Empresas participadas de España.



Sandra Barrio señaló que "tratamos de dar respuesta a las competencias y necesidades que tiene el sector cultural y creativo".



Para Mireia Escobar "es primordial saber venderse mejor y vincular el sector empresarial con el sector de la formación".



En la misma línea, Emilio Cabanes afirmó que "siempre hay que aprender y nunca dejar de formarse. En la era de la Inteligencia Artificial y el desarrollo tecnológico hay que estar preparado para lo que va a llegar".



En la Mesa Redonda ⇥ Piensa en nuevos mercados se abrió debate acerca de promover operaciones en mercados más allá de nuestras fronteras y vender en el exterior a la hora de alcanzar la consolidación y competitividad empresarial. Compañías del sector que ya han pasado por esta fase de internacionalización y organizaciones que las apoyan hablaron de su experiencia.



Aportaron su visión Luis Cueto, vocal asesor del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública / Spain Audiovisual Hub; Dario Assante, secretario de la Asociación de Diseñadores de Madrid (Dimad); y Rubén Irisarri, director de Bizkaia International Music Experience (BIME). Moderó Germán Mori, consultor estratégico y fundador de Culturia.



En relación a la pregunta expuesta a lo largo de la jornada sobre cómo debe enfrentarse el ser humano a la entrada de las nuevas tecnologías en las ICC, Luis Cueto apuntó: "La única manera de conseguir la emancipación del individuo, es pasar por la autosuficiencia de su propia cultura y de su propio valor".



A este respecto, Rubén Irisarri indicó que "la innovación a implementar en cualquier sector, no deja de pasar por una adaptación constante en el modelo de negocio, por lo que hay que estar prevenidos".



Conclusiones y cierre de jornada

Juan Pastor Bustamante y Germán Mori fueron los encargados de cerrar el I Foro de la Empresa Cultura y Creativa.



Ambos aseguraron que "nos unimos porque vimos la necesidad de crear un punto de encuentro estatal para hablar de asuntos vitales como la financiación, la apertura de mercados y cómo resolver los retos que tienen las empresas de los sectores culturales y creativos".



"Un lugar donde conocerse, encontrarse, compartir experiencias y desarrollar proyectos conjuntos para visibilizar el trabajo de las empresas que no vemos, aportando datos, información útil y relevante para que emprendedoras y emprendedores lo puedan incorporar en su día a día. Ese es el objetivo de la puesta en marcha de este Foro, que esperamos sea la primera edición de muchas", finalizaron.



Más información: https://www.culturia.es/





Contacto

Nombre contacto: Culturia

Descripción contacto: Culturia

Teléfono de contacto: 918 267 619