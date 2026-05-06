Fundación Manantial impulsa “Literariamente”, un ciclo que une literatura y salud mental con figuras clav

Leila Guerriero y Mercedes Navío protagonistas de la primera sesión de Literariamente - COMUNICACIÓN FUNDACIÓN MANANTIAL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 6 de mayo de 2026.

• El ciclo, organizado junto a la Librería Alberti y el Hospital Ramón y Cajal, reunirá en Madrid a autores y especialistas para abordar cuestiones como el suicidio adolescente, la identidad, la psicosis o la conciencia humana

• Leila Guerriero, David Trueba, Juan Luis Arsuaga, Nuria Labari o Sara Torres participarán en las distintas sesiones junto a reconocidos profesionales de la salud mental

Madrid, mayo de 2026.– Fundación Manantial pone en marcha “Literariamente”, un nuevo ciclo de conversaciones que explorará la relación entre literatura y salud mental a través del diálogo entre escritores, psiquiatras, psicólogos y pensadores contemporáneos.

La iniciativa, que se celebrará a lo largo de 2026 en la Librería Alberti, nace con el objetivo de abrir un espacio público de reflexión sobre el sufrimiento psíquico, la construcción de la identidad, el trauma, la conciencia o la experiencia de la enfermedad mental desde una perspectiva cultural, humanista e interdisciplinar.

El ciclo está organizado por Fundación Manantial en colaboración con la Librería Alberti y el Hospital Universitario Ramón y Cajal y cuenta con el patrocinio de Johnson & Johnson.

En un contexto marcado por el creciente interés social en torno a la salud mental, “Literariamente” propone una conversación diferente: alejada de los enfoques exclusivamente clínicos y centrada en el poder de la literatura para nombrar, comprender y acompañar experiencias humanas complejas.

“La literatura permite acceder a zonas de la experiencia emocional y psicológica que a menudo quedan fuera de otros discursos. Este ciclo quiere generar pensamiento, conversación pública y sensibilidad social desde la cultura”, señalan desde la organización.

La sesión inaugural tendrá lugar el próximo 7 de mayo bajo el título “Los suicidas del fin del mundo”, en torno a la obra de Leila Guerriero, una de las voces más relevantes del periodismo narrativo iberoamericano.

La conversación reunirá a la autora con Mercedes Navío, psiquiatra y gerente asistencial de Hospitales de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, para abordar cuestiones como el aislamiento, el trauma, el dolor y el suicidio adolescente.

El programa continuará el 18 de junio con “El yo es un relato”, encuentro entre el psiquiatra Guillermo Lahera y el escritor y cineasta David Trueba sobre narración e identidad.

El 10 de septiembre será el turno de “Poesía, realidad y psicosis. El delirio como una forma de estética”, con la participación del psiquiatra David Fraguas, la escritora Nuria Labari y la poeta Sara Torres.

El ciclo concluirá el 20 de octubre con “Mente, evolución y relato”, una conversación entre Rosa Molina, Patricia Fernández Martín y el paleontólogo y escritor Juan Luis Arsuaga sobre conciencia, evolución y comportamiento narrativo.

Dirección del ciclo

• Raúl Gómez, director técnico de Fundación Manantial

• Patricia Fernández Martín, psicóloga clínica del Hospital Universitario Ramón y Cajal

• Mercedes Navío, directora gerente de Hospitales de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Sobre Fundación Manantial

Fundación Manantial es una entidad social dedicada a la atención integral de personas con problemas de salud mental y a la promoción de su inclusión social y laboral. Con más de tres décadas de trayectoria, desarrolla programas de atención comunitaria, empleo, vivienda, apoyo jurídico, formación y sensibilización social, situando la defensa de los derechos y la recuperación de las personas en el centro de su actividad.

Sobre Johnson & Johnson

En Johnson & Johnson creemos que la salud de las personas lo es todo. Avanzamos con propósito para transformar el futuro de la medicina, impulsando innovaciones que redefinen el cuidado de la salud y mejoran la vida de los pacientes. Guiados por la ciencia, investigamos y desarrollamos terapias cada vez más precisas y personalizadas, poniendo a las personas en el centro y ofreciendo avances que marcan la diferencia.

Comunicación

Helena de Carlos

Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales

Fundación Manantial