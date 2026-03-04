La Fundación Ortega-Marañón entrega los Premios Maruja Mallo 2026

Premios Maruja Mallo - FUNDACIÓN ORTEGA-MARAÑÓN

Madrid, 4 de marzo de 2026.

Los premios reconocen el liderazgo de mujeres que transforman la sociedad a través del compromiso intelectual y profesional

La Fundación Ortega-Marañón celebrará este miércoles 4 de marzo de 2026, a las 18:00 horas, la III edición de los Premios Maruja Mallo, una cita ya consolidada en la agenda cultural española que distingue la excelencia, la valentía intelectual y el compromiso social de mujeres referentes en los ámbitos del pensamiento, la creación, la educación, la ciencia y la vida pública.

La ceremonia, que tendrá lugar en la sede de la Fundación contará con la participación de Carmen Calvo Poyato, presidenta del Consejo de Estado; Gregorio Marañón, presidente de la Fundación Ortega-Marañón; y Carmen Basagoiti, presidenta de Harmon Corporate Affairs, junto a las galardonadas en esta edición. El acto reunirá, además, a destacadas personalidades del ámbito académico, cultural, periodístico, institucional y empresarial.

Estos galardones no solo reconocen trayectorias individuales de extraordinario impacto, sino que proyectan un mensaje colectivo: la cultura, el conocimiento y la democracia avanzan cuando el talento femenino ocupa un lugar destacado en el espacio público.

Unos galardones que se inspiran en la impronta vanguardista y el compromiso social de la artista Maruja Mallo

Los premios toman su nombre de Maruja Mallo, figura esencial de la modernidad artística española y símbolo de libertad creativa e intelectual. Integrante de la Generación del 27 y vinculada a la órbita de José Ortega y Gasset y a la histórica Revista de Occidente, Mallo fue pionera en romper barreras estéticas y sociales.

Miembro del grupo conocido como Las Sinsombrero, su gesto simbólico de caminar sin sombrero por la Puerta del Sol se convirtió en una declaración pública de independencia en una España todavía dominada por convenciones rígidas. Su obra, vinculada al surrealismo y al cubismo, y su colaboración con intelectuales como Federico García Lorca, María Zambrano, Salvador Dalí o Rafael Alberti, la consolidaron como icono de modernidad y emancipación.

Premiadas de la III edición de los Premios Maruja Mallo

Pensamiento: Mercedes García-Arenal Rodríguez

Historiadora y arabista de proyección internacional, investigadora del CSIC y profesora invitada en universidades europeas y estadounidenses, es una autoridad en el estudio de las minorías religiosas, la disidencia y los procesos de conversión en el mundo ibérico y mediterráneo. Su obra ha redefinido la comprensión de la identidad cultural desde una perspectiva humanista y metodológicamente innovadora, situando la experiencia individual en el centro del análisis histórico. Su liderazgo académico ha impulsado proyectos de investigación de referencia internacional, consolidando una escuela historiográfica de gran influencia.

Arte y vanguardia: Estrella de Diego Otero

Ensayista, historiadora del arte y catedrática, es una de las voces más influyentes del pensamiento artístico contemporáneo en España. Pionera en la incorporación de la perspectiva de género en la historia del arte, ha comisariado exposiciones clave en museos nacionales e internacionales y es autora de una obra ensayística fundamental para comprender la cultura visual contemporánea. Su trabajo articula excelencia académica, mirada crítica y compromiso con la revisión del canon cultural.

Igualdad: Leticia Espinosa de los Monteros y Rosillo

Doctora en Ciencias Sociales, gestora cultural y fundadora del Círculo de Orellana, ha creado una de las redes de liderazgo femenino más influyentes de España. Su trayectoria combina estrategia institucional, innovación cultural e impacto social, promoviendo espacios de decisión y visibilidad para mujeres en ámbitos tradicionalmente masculinizados. Su liderazgo se fundamenta en la excelencia, la ética y la transformación estructural de la sociedad.

Narrativa: Cristina Oñoro Otero

Ensayista, narradora y profesora universitaria, ha contribuido decisivamente a recuperar genealogías femeninas invisibilizadas en la historia cultural. Su obra Las que faltaban. Una historia del mundo diferente (Taurus, 2022) fue reconocida con el Premio de las Librerías de Madrid al mejor libro de no ficción. Su trabajo conecta universidad y sociedad, ofreciendo relatos inclusivos que amplían el canon literario contemporáneo.

Educación: Sonia Díez Abad

Psicóloga y doctora, referente en innovación educativa y sostenibilidad, ha desarrollado modelos pedagógicos orientados al impacto social y la formación integral. Autora de El fin de la educación tal como la conocemos, impulsa una visión educativa que integra ética, sostenibilidad y liderazgo responsable. Su trabajo sitúa la educación como motor de transformación cultural y ciudadana.

Ciencia: Eloísa del Pino Matute

Investigadora del CSIC y experta en políticas públicas, ha ocupado responsabilidades institucionales de máximo nivel en el ámbito científico. Su labor ha modernizado la evaluación del Estado del bienestar desde una perspectiva basada en evidencia empírica y rigor metodológico. Es una referencia en ciencia política aplicada y liderazgo en la gestión pública.

Globalización: Rebeca Grynspan Mayufis

Economista y diplomática costarricense, es secretaria general de UNCTAD, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir esta agencia de Naciones Unidas. También ha sido secretaria general de la Secretaría General Iberoamericana, SEGIB. Su trayectoria combina experiencia gubernamental y liderazgo multilateral en escenarios de alta complejidad geopolítica, defendiendo el desarrollo inclusivo, la justicia económica y la cooperación internacional. Su figura simboliza el avance de las mujeres en los espacios globales de decisión.

Democracia: María Emilia Casas Baamonde

Jurista de referencia y primera mujer presidenta del Tribunal Constitucional de España, ha marcado un hito en la historia institucional del país. Catedrática de Derecho del Trabajo, su interpretación avanzada de la Constitución ha fortalecido la protección de derechos fundamentales y la igualdad efectiva. Su trayectoria representa la excelencia jurídica al servicio de la democracia.

Un reconocimiento con impacto y continuidad

En las dos ediciones anteriores fueron reconocidas, entre otras, Victoria Camps, Remedios Zafra, María Pagés, Cristina Iglesias, Irene Vallejo, Sara García Alonso, María Neira o Soledad Becerril, consolidando estos premios como uno de los principales reconocimientos al liderazgo femenino en el ámbito cultural y social en España.