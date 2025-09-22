Galp y BMW Group inauguran en Intu Xanadú el mayor parque de recarga de coches eléctricos de Iberia

(Información remitida por la empresa firmante)

- El parque cuenta con 116 puntos de carga: 16 ultrarrápidos y 100 semirrápidos. Con una potencia de 180KW y 22KW respectivamente, estos puntos ofrecen tiempos de carga para una autonomía de 100 km de menos de 6 minutos en los primeros y de 90 minutos en los segundos

- Esta instalación en Intu Xanadú supone un paso más en la materialización de la alianza entre Galp y BMW Group, vigente desde octubre de 2022, por el desarrollo de la movilidad eléctrica en España

- La inversión de Galp en España en los últimos cinco años superó los 1,3 mil millones de euros, reveló João Diogo Marques da Silva, co-CEO de la compañía energética

- El acto ha contado con el apoyo de Luis Quiroga, alcalde de Arroyomolinos

Madrid, 22 de septiembre de 2025. Galp y BMW Group han inaugurado hoy el mayor parque de carga eléctrica de Iberia en el centro comercial de Intu Xanadú, en la ciudad madrileña de Arroyomolinos. La instalación, cuenta con 116 puntos de recarga 16 ultrarrápidos y 100 semirrápidos, con una potencia de 180KW y 22KW respectivamente.

Los más de 12,5 millones de clientes anuales de Intu Xanadú podrán disfrutar de una instalación con más de 3,6 MW de potencia que garantiza la carga simultánea de múltiples vehículos, sin riesgo de saturación. El emplazamiento estratégico de este parque en la capital española y en el centro de la Península Ibérica refuerza el compromiso de ambas compañías por la electrificación, impulsando la creación de una red de puntos de carga a lo largo de los principales corredores de media distancia y largo recorrido de España y Portugal y eliminando barreras para la adopción de la movilidad eléctrica.

La infraestructura de cargadores de Galp en la Península Ibérica prácticamente se ha duplicado cada año en los últimos cinco años, pasando de una base de 500 cargadores en 2020 a los actuales 8.500 cargadores. Los usuarios de esta nueva infraestructura tendrán acceso a una experiencia de tan solo 6 minutos o 90 minutos, según la categoría del cargador.

El evento de inauguración ha contado con la participación de representantes institucionales y actores clave de la industria, como Luis Quiroga, alcalde de Arroyomolinos, que ha mostrado su apoyo a Galp y BMW Group como compañías pioneras en la creación de soluciones innovadoras y accesibles que faciliten la transición hacia la movilidad sostenible.

“En los últimos 5 años Galp ha invertido más de 1,3 mil millones de euros en España lo que refleja la importancia de este país en nuestra estrategia. Somos hoy uno de los principales productores de energía solar en Iberia y gestionamos una red de movilidad en España con más de 550 estaciones de servicio, tiendas de conveniencia y una red de carga eléctrica en crecimiento. El proyecto Xanadú demuestra nuestro firme compromiso con la transición para una movilidad cada vez más sostenible y la ambición entre socios que son líderes en sus respectivos sectores de actividad”, destaca João Diogo Marques da Silva, co-CEO de Galp.

“Porque la transición energética no se hará sin la adhesión de los ciudadanos, estamos democratizando el acceso a puntos de carga en la Comunidad Autónoma en la que se ha registrado el mayor volumen de ventas de coches eléctricos. Sin embargo, no vamos a competir por el número de tomas instaladas sino por las mejores ubicaciones, los mejores servicios de conveniencia y las plataformas de pago más ágiles. Todo para atraer a más personas al camino de la movilidad sostenible.”, añade David Álvaro, CEO de Galp en España.

“La movilidad eléctrica necesita soluciones de carga para que los clientes ganen más confianza en sus desplazamientos. Desde que lanzamos el BMW i3 en 2013, hasta el lanzamiento del BMW iX3 en este 2025, han pasado 12 años y la tecnología de los vehículos ha hecho que las estaciones de carga también evolucionen tanto por capacidad para acoger al parque móvil como por la velocidad de carga que los vehículos necesitan. Por eso, una estación de carga tan amplia y potente como la que estrenamos junto a Galp en Xanadú es estratégica para seguir aportando soluciones reales a las necesidades presentes y futuras”, afirma Manuel Terroba, CEO de BMW Group para Iberia.

Para intu Xanadú -propiedad de Nuveen Real Estate y Rivoli Asset Management - este proyecto se enmarca en su plan de sostenibilidad y responde a su compromiso por impactar de forma positiva en la sociedad y el medio ambiente. Intu Xanadú viene de esta manera a cubrir, de la mano de Galp y de BMW Group, la creciente demanda de puntos de recarga de acceso público.

“Esta alianza no es solo una inversión en infraestructuras, sino un compromiso claro con un futuro más sostenible. En Rivoli Asset Management, creemos que la sostenibilidad debe estar integrada en cada fase del ciclo de inversión y gestión asegurando la responsabilidad de nuestros activos en el tiempo.”, afirma Ignacio Fonseca, director general de Rivoli Asset Management.

Para Maurice Meulendijk, Head of Retail Southern Europe Nuveen Real Estate "Este proyecto forma parte de nuestra estrategia de inversión, diseñada para mejorar la experiencia de más de 12.5 millones de visitantes anuales. Al mismo tiempo, demuestra cómo las iniciativas sostenibles se integran en la forma en que invertimos y gestionamos los activos, incorporando eficiencia, innovación y valor a largo plazo".

El 21% de la red de cargadores de Galp en la Península Ibérica está compuesta por tomas rápidas y ultrarrápidas, con el objetivo de reforzar la estrategia de crear una red que acerque cada vez más la experiencia de recarga eléctrica a la inmediatez del repostaje tradicional, poniendo a disposición de sus clientes más cargadores y más rápidos en ubicaciones clave para millones de usuarios.

Sobre Galp

Galp es una empresa multienergética con sede en Lisboa que compite a diario con los gigantes mundiales del sector. Operamos en nueve países y tres continentes, con actividades principales en Brasil, África y la Península Ibérica. Nuestra oferta incluye diversas formas de energía: desde electricidad generada a partir de fuentes renovables hasta gas natural y combustibles líquidos. Gestionamos 1,5 GW de capacidad renovable, produciendo electricidad sostenible que carga miles de vehículos eléctricos y suministra energía a hogares y empresas. Además, estamos avanzando en la producción de una nueva generación de combustibles sintéticos y biocombustibles con una menor huella de carbono. Galp cuenta con una marca, una identidad y una presencia fuerte en el día a día de sus clientes, a través de una red de 1,500 estaciones de servicio y tiendas de conveniencia en la Península Ibérica.

Sobre BMW Group

Con sus cuatro marcas BMW, MINI, Rolls-Royce y BMW Motorrad, el Grupo BMW es el principal fabricante premium de automóviles y motocicletas del mundo, y también proporciona servicios financieros premium. La red de producción del Grupo BMW comprende más de 30 centros de producción en todo el mundo; la empresa tiene una red de ventas global en más de 140 países.

En 2024, BMW Group vendió más de 2,45 millones de vehículos de pasajeros y más de 210.000 motocicletas en todo el mundo. El beneficio antes de impuestos en el ejercicio financiero de 2024 fue de 11,0 mil millones de euros, mientras que los ingresos ascendieron a 142,4 mil millones de euros. A 31 de diciembre de 2024, BMW Group tenía una plantilla de 159.104 empleados.

El éxito económico de BMW Group siempre se ha basado en una visión a largo plazo y en una acción responsable. La sostenibilidad es un elemento clave de la estrategia corporativa de BMW Group y abarca todos los productos, desde la cadena de suministro y la producción hasta el final de su vida útil.

Sobre Intu Xanadú

Construido en el año 2003, intu Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, El Corte Inglés, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by intu Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por Nuveen desde el año 2017 y Rivoli Asset Management desde su compra en febrero de 2025. intu Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

