La Generación Z acumula deudas impagadas antes de los 25, según KRUK - KRUK

(Información remitida por la empresa firmante)

A las puertas del Black Friday y la Navidad, el V Observatorio KRUK revela que el 90,5% los jóvenes de 18 a 24 años utiliza habitualmente opciones de pago aplazado y que el 78,3% compra por impulso tras descubrir productos en redes sociales

En el marco del Día sin Deudas 2026, KRUK y la Asociación Española de Consumidores defienden el papel de la educación financiera para ayudar a los jóvenes a tomar decisiones de consumo informadas

Madrid, 17 de noviembre de 2026.- KRUK España y la Asociación Española de Consumidores se unen en el Día sin Deudas 2026 para poner el foco en los retos financieros a los que se enfrentan los jóvenes en un contexto de aumento del consumo. De acuerdo con el V Observatorio KRUK, el 78,3% los jóvenes de 18 a 24 años compra por impulso tras descubrir productos en redes sociales y, más de la mitad (54%), declara tener deudas con algún impago, la cifra más alta de toda la serie del estudio, muy por encima de la media nacional (35,5%).

A diferencia de las generaciones mayores, cuyo endeudamiento suele estar ligado a compromisos de mayor envergadura como hipotecas o préstamos elevados, el perfil de deuda de los más jóvenes responde a un patrón muy distinto, donde el impulso de compra nace directamente en las pantallas.

Este contexto de consumo se produce, además, en paralelo a un uso elevado de las herramientas de pago aplazado o fraccionado. Mientras que la media general de uso en España se sitúa en el 39,8%, el 90,5% de los jóvenes que compran online, utiliza habitualmente estas opciones. De hecho, la financiación se dispara en fechas señaladas: el 28,3% de los jóvenes recurre a aplazar pagos en campañas como el Black Friday (el triple que la media nacional, situada en el 9,6%), y el 22,2% lo hace en el periodo navideño (más del doble que la media, del 9,9%).

“Comprender cómo se relacionan los jóvenes con el dinero es el primer paso para acompañarlos en su salud financiera”, señala Alina Giurgea, CEO de KRUK España. “Las herramientas de pago aplazado y los estímulos constantes que encontramos en el entorno digital pueden hacer que el coste real de una compra resulte menos visible. Por eso, en el Día sin Deudas queremos poner en valor la educación financiera desde edades tempranas y la importancia de hablar de dinero con naturalidad, para ayudar a tomar decisiones financieras más conscientes”.

En la misma línea, Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Asociación Española de Consumidores, advierte sobre el riesgo de este periodo del año: “El Black Friday y la campaña navideña se han convertido en una prueba de fuego para los bolsillos más vulnerables. El bombardeo constante de ofertas y la falsa sensación de que ‘por poco dinero al mes no pasa nada’ empujan a muchos jóvenes a un sobreendeudamiento invisible. Desde las asociaciones de consumidores insistimos en la importancia de planificar las compras, diferenciar entre lo que se necesita y lo que es un capricho financiado, y recordar que la mejor compra es la que no compromete nuestra tranquilidad futura”.

Herramientas para recuperar el control

La deuda media de la Generación Z se sitúa en 9.478 euros (frente a los 35.854 euros de la media nacional), y el 58,7% debe menos de 1.000 euros. Estos datos dibujan un perfil de endeudamiento de menor importe medio, pero con un margen mensual limitado para hacer frente a nuevos compromisos. En concreto, su capacidad de pago mensual media se sitúa en 141,8 euros.

En este sentido, Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Asociación Española de Consumidores, apunta que “caer en la trampa de los pequeños gastos cotidianos o de los micropagos fraccionados es muy fácil cuando no se cuenta con un margen de ahorro amplio. Nos preocupa profundamente que se haya normalizado convivir con deudas y que los jóvenes asuman los impagos como algo cotidiano. Desde las asociaciones de consumidores insistimos en la importancia de concienciar sobre estos riesgos y recordar que existen vías de asesoramiento y mediación para ayudarles a recuperar el equilibrio antes de que la situación se complique”.

Y es que los problemas de dinero suelen venir acompañados de un fuerte desgaste psicológico. Entre los jóvenes encuestados por KRUK aparece una realidad aparentemente contradictoria: por un lado, el 52,8% afirma que convivir con deudas es algo normal en su generación, y, por otro lado, esta situación genera un malestar silencioso, ya que el 31,7% reconoce sentir culpa y el 28,7% vergüenza al comprobar que las cuentas no salen.

“Cuando los gastos superan los ingresos, es muy común que aparezca el bloqueo, la tentación de no abrir las notificaciones del banco o posponer la revisión de las cuentas por miedo al qué dirán”, añade Alina Giurgea. “Romper ese silencio es el primer paso indispensable. No se trata de juzgar, sino de entender que la educación financiera y la mediación temprana son herramientas de libertad”.

Herramientas para recuperar el control

Para acercar la educación financiera a los jóvenes y a las familias de una forma práctica y alejada de los tecnicismos, KRUK y la Asociación Española de Consumidores apuestan por ofrecer herramientas que permitan comprender mejor la relación con el dinero y tomar decisiones financieras más informadas.

Con motivo del Día sin Deudas, ambas entidades han lanzado una versión actualizada del Test de Personalidad Financiera, una herramienta gratuita creada en colaboración con el economista Adrian Asoltanie. El test permite identificar cuatro perfiles según la forma en la que cada persona se relaciona con el dinero y ofrece recomendaciones prácticas y personalizadas para la gestión económica del día a día. En esta nueva versión, se ha utilizado un lenguaje más cercano y accesible para conectar con la Generación Z, con el fin de ayudarles a reflexionar de forma práctica sobre su papel en las finanzas. Además, como parte de este compromiso por llevar la educación financiera a los canales que consumen los jóvenes, KRUK España ha puesto en marcha este año el canal de YouTube "De esto sí se habla", una plataforma de utilidad pública para normalizar la conversación sobre deudas y fomentar la educación financiera.

Acerca de Grupo KRUK

Fundada en Polonia en 1998, Grupo KRUK es una compañía líder en la gestión de cobro de deuda con más de 25 años de experiencia. Formada por un equipo humano que supera las 3.500 personas, KRUK está presente en varios mercados europeos como Polonia, Rumanía, Italia, España y Francia. KRUK España forma parte del mercado español desde el año 2015, y hoy cuenta con más de 500 personas en su plantilla. Sus servicios consisten en la recuperación amistosa, legal, híbrida y presencial de créditos impagados. En KRUK España se apuesta por la tecnología y la innovación, teniendo como objetivo ofrecer las mejores soluciones a sus diferentes públicos objetivo.

Acerca de la Asociación Española de Consumidores

Se trata de la Asociación de Consumidores que defiende el Consumo en Positivo y que apuesta por la formación e información del consumidor de una manera consciente y responsable. Así, considera esencial ese papel de información que tenemos las asociaciones de consumidores a la hora de prevenir posibles situaciones de sobreendeudamiento apostando siempre por una educación financiera esencial.

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