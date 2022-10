Goblue distribuye la bicicleta eléctrica inteligente Angell.

(Información remitida por la empresa firmante)

Creada por el diseñador francés Ora-ïto, tiene 50 km de autonomía media, navegador GPS y elementos de seguridad únicos en su clase

La marca española de movilidad sostenible Goblue distribuye Angell, la innovadora bicicleta eléctrica inteligente creada por el diseñador francés Ora-ïto que está considerada como un referente del sector de la movilidad por funcionalidad, diseño y prestaciones.



Aparte de su novedoso diseño, que fue finalista en los prestigiosos Dezeen Awards 2021, la e-bike Angell destaca por su ligereza, autonomía y nivel de equipamiento, que la convierten en un hito de la movilidad urbana sostenible.



La pantalla de navegación integrada en el manillar y la aplicación móvil que la acompaña transforman asimismo a Angell en una verdadera "Smart Bike". También es a prueba de ladrones gracias a sus funciones de seguridad integradas y el seguro antirrobo "Angell Back", que va incluido con la garantía.



Amplia autonomía, ligereza y seguridad

La bicicleta eléctrica Angell cuenta con un cuadro de aluminio ultraligero y una horquilla de carbono que le confiere una gran resistencia, combinada con una ligereza excepcional (a partir de 14,2 kg de peso sin la batería). La batería, compacta y extraíble para poder recargarla en cualquier lugar, proporciona asistencia al pedaleo con una autonomía media de hasta 50 km y tres programas de asistencia eléctrica al pedaleo que se adaptan a cada escenario.



La seguridad vial está garantizada gracias a las luces hiperbólicas y las luces de freno, los intermitentes delanteros y traseros, las bandas de neumáticos reflectantes y el sensor con alerta de caída. Para evitar robos, tiene bloqueo automático, alarma antirrobo con sonido y luz, sistema de geolocalización y un sensor de movimiento que alerta si la bicicleta está siendo desplazada.



Además, esta e-bike cuenta con el seguro de robo "Angell Back", que garantiza el reemplazo de la bicicleta en caso de robo hasta dos años después de la compra. El seguro está incluido con la garantía, no hace falta suscribirlo por separado y se activa automáticamente al registrarse en la aplicación de Angell.



Una bicicleta realmente inteligente

La inteligencia de la bicicleta Angell proviene de la avanzada tecnología integrada en su manillar. Dispone de una pantalla táctil de 2,4" que permite una perfecta legibilidad incluso bajo la luz directa del sol. Se puede personalizar al gusto del usuario para mostrar la velocidad, nivel de carga de la batería, distancia recorrida, calorías consumidas, etc. Además, incluye un sistema de navegación GPS integrado que guía al usuario a su destino y le mantiene centrado en la conducción gracias a los timbres de ayuda a la navegación.



Las funciones inteligentes de Angell están complementadas por una aplicación móvil, disponible para iOS y Android, que permite gestionar los ajustes de la bicicleta. También se pueden crear diferentes perfiles para compartir la bicicleta con otros usuarios; los ajustes y preferencias de cada perfil se cargarán directamente al acercarse a la bicicleta. Esto hace que Angell sea idónea para familias, alquiler de bicicletas, programas de movilidad para empresas, etc.



Personalización y asistencia experta

Goblue distribuye las dos variantes de esta avanzada bicicleta inteligente (Angell M Rapide y Angell S Rapide), así como todos los accesorios y complementos necesarios. Todas las bicicletas se entregan totalmente ajustadas según las preferencias y estatura del usuario, y en el taller de la marca se ofrece completa asistencia técnica para revisiones y mantenimientos.



La bicicleta eléctrica Angell está a la venta en la tienda online https://gobluemobility.com/ desde 2.740 euros, IVA y gastos de envío incluidos. También se encuentra disponible en la tienda física que tiene Goblue en el centro de Valencia, donde se puede reservar una prueba gratis de la e-bike.



Acerca de Go Blue

Creada en 2021, Go Blue es una marca española que comercializa bicicletas y patinetes eléctricos, entre otros productos de movilidad personal que tienen en cuenta la sostenibilidad. Apuestan por diseños elegantes, ecológicos y fiables que marcan la diferencia a la hora de desplazarse por la ciudad, pensando siempre en la seguridad, el confort y las distintas necesidades de los usuarios.







